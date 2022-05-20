從斯圖卡到A-10攻擊機：美軍空對地戰術設計，其實受到二戰德軍深遠影響

今年北約夏季聯合軍演，共有超過20個國家參加，美國空軍也派出10架A-10攻擊機前往歐洲參與。由於這型對地攻擊機妥善率高，且在波灣戰爭中戰果輝煌，獵殺伊拉克900多輛的T系列與仿T72的「巴比倫之獅」戰車，因此被封為坦克殺手或戰車開罐器。在俄烏戰事進入新階段之際，美國在夏季軍演部署該型戰機自然引發輿論關注與想像。

A-10攻擊機的「密接空中支援」特性

A-10是美國費爾柴德公司所生產的一種單座雙引擎攻擊機，負責提供對地面部隊的密接支援任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標等。當初的設計概念有效打擊前蘇聯龐大的裝甲集團群，所設計的近距離反戰車的攻擊平台，在戰場上扮演所謂「密接支援」（Close Support）或「空中密接支援」（Close Air Support）的戰術角色。

根據美國國防部的定義，所謂「密接支援」是指賦有支援任務的部隊，在足夠接近支援對象部隊時，針對敵軍目標「採取細密的整合或協調性的支援活動，以火力、運動或其他戰術行動來支援對象部隊」。

再進一步延伸，所謂密接空中支援是一種由飛行器所進行的攻擊行動，目的是對抗接近友方地面或海面部隊的敵對目標。在越戰中美軍若遭遇到敵方強烈抵抗而無法支持下去時，便會發出「斷箭」（broken arrow）求助訊息請求空中支援。此一畫面在電影「勇士們」（We Were Soldiers）曾經出現，在德浪河谷戰役中，第七騎兵團第一營中校營長哈爾・穆爾（Hal Moore）在面對北越攻勢中曾發出此訊號。

二戰時德軍空對地的戰略

空軍是德軍在閃擊戰中非常重要的一部分，它提供了陸軍戰術性的密接支援，令德軍在戰爭初期包括在波蘭、法國、北約與進攻蘇聯取得一系列的勝利。德國空軍力量的組成主要是以俯衝和中型轟炸機為主，執行任務時由戰鬥機護航。它的目標是在戰術上支援陸軍完成地面軍事行動，同時對戰略要地或基礎建設進行轟炸，以取得軍事以外的政治效果。

二戰爆發之初，德國空軍除了BF109戰機、BF110驅逐機、He111與Ju88轟炸機外，Ju 87俯衝轟炸機風（一般通稱「斯圖卡」，Stuka取自俯衝轟炸機的德文寫法「Sturzkampfflugzeug」的縮寫）的戰術價值甚為關鍵。1936年爆發的西班牙內戰，為各國提供了一個絕佳的武器實驗場。德國許多新裝備的武器包括BF109、斯圖卡都在接受了實戰的檢驗與洗禮，這使得德國空軍派駐在西班牙的兀鷹兵團遠近馳名。

Photo Credit: German Federal Archive 二戰時德軍的Ju 87Ds，是Ju 87G的原型

斯圖卡在二戰初期德軍所發動的閃電戰中取得非常大的戰果，除能精準的打擊地面目標外，還配備了用於威嚇周遭敵人的裝置，德軍稱之為「耶利哥號角」，這個設計使其俯衝攻擊時利用強大的風力發出類似空襲警報尖嘯聲，對地面上的士兵構成巨大的心理威懾效應。