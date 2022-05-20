從斯圖卡到A-10攻擊機：美軍空對地戰術設計，其實受到二戰德軍深遠影響
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外號「東線之鷹」的二戰德軍飛官魯德爾，在二次大戰東線戰場出過2530次戰鬥任務，駕駛Ju 87G型戰機摧毀超過463輛戰車，而在戰後，魯德爾甚至擔任美國空軍開發新式對地攻擊機——也就是A-10雷霆二式——的特別顧問。
今年北約夏季聯合軍演，共有超過20個國家參加，美國空軍也派出10架A-10攻擊機前往歐洲參與。由於這型對地攻擊機妥善率高，且在波灣戰爭中戰果輝煌，獵殺伊拉克900多輛的T系列與仿T72的「巴比倫之獅」戰車，因此被封為坦克殺手或戰車開罐器。在俄烏戰事進入新階段之際，美國在夏季軍演部署該型戰機自然引發輿論關注與想像。
A-10攻擊機的「密接空中支援」特性
A-10是美國費爾柴德公司所生產的一種單座雙引擎攻擊機，負責提供對地面部隊的密接支援任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標等。當初的設計概念有效打擊前蘇聯龐大的裝甲集團群，所設計的近距離反戰車的攻擊平台，在戰場上扮演所謂「密接支援」（Close Support）或「空中密接支援」（Close Air Support）的戰術角色。
根據美國國防部的定義，所謂「密接支援」是指賦有支援任務的部隊，在足夠接近支援對象部隊時，針對敵軍目標「採取細密的整合或協調性的支援活動，以火力、運動或其他戰術行動來支援對象部隊」。
再進一步延伸，所謂密接空中支援是一種由飛行器所進行的攻擊行動，目的是對抗接近友方地面或海面部隊的敵對目標。在越戰中美軍若遭遇到敵方強烈抵抗而無法支持下去時，便會發出「斷箭」（broken arrow）求助訊息請求空中支援。此一畫面在電影「勇士們」（We Were Soldiers）曾經出現，在德浪河谷戰役中，第七騎兵團第一營中校營長哈爾・穆爾（Hal Moore）在面對北越攻勢中曾發出此訊號。
二戰時德軍空對地的戰略
空軍是德軍在閃擊戰中非常重要的一部分，它提供了陸軍戰術性的密接支援，令德軍在戰爭初期包括在波蘭、法國、北約與進攻蘇聯取得一系列的勝利。德國空軍力量的組成主要是以俯衝和中型轟炸機為主，執行任務時由戰鬥機護航。它的目標是在戰術上支援陸軍完成地面軍事行動，同時對戰略要地或基礎建設進行轟炸，以取得軍事以外的政治效果。
二戰爆發之初，德國空軍除了BF109戰機、BF110驅逐機、He111與Ju88轟炸機外，Ju 87俯衝轟炸機風（一般通稱「斯圖卡」，Stuka取自俯衝轟炸機的德文寫法「Sturzkampfflugzeug」的縮寫）的戰術價值甚為關鍵。1936年爆發的西班牙內戰，為各國提供了一個絕佳的武器實驗場。德國許多新裝備的武器包括BF109、斯圖卡都在接受了實戰的檢驗與洗禮，這使得德國空軍派駐在西班牙的兀鷹兵團遠近馳名。
斯圖卡在二戰初期德軍所發動的閃電戰中取得非常大的戰果，除能精準的打擊地面目標外，還配備了用於威嚇周遭敵人的裝置，德軍稱之為「耶利哥號角」，這個設計使其俯衝攻擊時利用強大的風力發出類似空襲警報尖嘯聲，對地面上的士兵構成巨大的心理威懾效應。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。