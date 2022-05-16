打破保守框架，馬來西亞穆斯林網紅戴頭巾跳Kpop：這就是我的生活方式
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有別於一般穆斯林，Sabrina穿起最時髦的服裝，化著韓式小姊姊妝容，對著鏡頭熟練地表演者Kpop舞蹈。她帶著頭巾，依然尊重自己的宗教，希望透過她的舉動告訴世界，伊斯蘭教並不是大家想的那樣。當然不意外地，她上傳的影片與照片充斥著批評與譴責的留言，但她選擇無視負面評論，堅持做自己。
鏡頭前，帶著頭巾的她自信地展現舞姿，隨著勁熱的韓國流行音樂舞動，動作充滿著力道。她是Sabrina Azhar，一名22歲、留學韓國的馬來西亞穆斯林學生。日前她受到《BBC》專訪，「戴頭巾的Kpop網紅」在國際上引起轟動。
《BBC News中文》12日發布一則Sabrina的專訪影片，向世界介紹這一名「非主流」穆斯林。在社交媒體Instagram上擁有超過40萬名追蹤者、Youtube超過20萬粉絲的她，在影片一開始就說：「戴頭巾讓我感到自信，我也喜歡跳舞，因此我把它們結合。」她因此曾被保守派人士批評會下地獄，但她堅定表示：「我沒有傷害任何人。」
Sabrina就讀首爾漢陽大學機械工程系三年級，她經常在社群媒體上分享在韓國的留學生活、跳舞、對嘴唱歌等短影音。她曾在Youtube頻道上分享，她最喜歡韓國的24小時美食外送平台、K書咖啡廳以及治安。Sabrina每個月上傳大約4至6支影片， 讓人瞭解一名穆斯林學生在國外留學的日常。
憑著強大的自信心，Sabrina透過社群平台為媒介宣導自己對宗教信仰、身體自愛（Body Positivity）的價值觀。在一個短影音（Shorts）中，Sabrina分享她到韓國Netflix試鏡時，面試官指出她眼下細紋，並表示可以幫她安排整形手術將它去除。她拒絕對方的建議，認為這些缺陷對她來說是她獨有的魅力，她再次呼籲女性要對自己有信心，「別人怎麼說就讓他們去說。」
保守網民的抨擊
網民對於Sabrina身為穆斯林跳舞的評價兩極，一些人表示，「根據穆斯林教義，女性不應該唱歌或跳舞」、「在男性面前表演，會讓自己被物化」、「如果你要跳舞，那為何要戴頭巾？」等等。一則推特貼文說：「如果你喜歡跳舞，請繼續做，但不要發佈到社交媒體上。你是戴頭巾的網紅，無論到哪裡都背負著伊斯蘭教的名義，不要越界。」對於負面評價，她選擇不去回覆。
Sabrina勇於做自己的態度仍然遭到很多保守派穆斯林的負面評價，在一隻稍微性感的跳舞影片中，留言多數責罵她應該遮「羞體（aurat）（註）」。但也有支持者說：「這已經是21世紀，為什麼不可以，只是不可以扭臀。」、「無視那些教律警察，加油！」、「我為她感到難過，她無論做什麼都會被批評。」
（註：根據伊斯蘭教，阿拉伯語的「羞體」是指需要以衣物遮蔽、避免被他人看見的身體部位。在伊斯蘭教，暴露身體的隱秘部位是非法的，被視為罪孽。）
不過在《BBC》的專訪中，Sabrina提到，有人指責她「正在令伊斯蘭教蒙羞」，但她也說她無法控制他人說什麼，只能透過她的行動向大眾表示：「這是我的生活方式。」
韓國對伊斯蘭文化的理解
Sabrina透過拍攝影片分享穆斯林文化，如尋找在韓國的「清真（Halal）（註2）」餐廳、主持韓版《廚神當道（MasterChef）》舉辦「2021清真餐廳週」等等。根據《今日自由馬來西亞》報導，她回憶起曾經一名韓國女士對她的頭巾感到好奇，她認為這是韓國對伊斯蘭文化的初步認識，需要更多的包容和理解。
（註2：日常生活食用或碰觸身體的產品，必須符合伊斯蘭教義，即為「清真」，如不可食用含豬肉、非法屠宰的牲畜、酒類等食品。）
《今日自由馬來西亞》採訪Sabrina詢問她是否認為自己是穆斯林的代言人，她表示不介意花時間向韓國人解釋伊斯蘭文化，因為韓國是一個非常同質化的社會。她補充，「如果我的回答能幫助他們更瞭解我的祖國及宗教，那就太好了。」
新聞來源：
- Malaysian content creator makes waves in South Korea（今日自由馬來西亞）
- 戴頭巾的馬來西亞K-pop網紅：「我沒有傷害任何人」（BBC News 中文）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列