打破保守框架，馬來西亞穆斯林網紅戴頭巾跳Kpop：這就是我的生活方式

鏡頭前，帶著頭巾的她自信地展現舞姿，隨著勁熱的韓國流行音樂舞動，動作充滿著力道。她是Sabrina Azhar，一名22歲、留學韓國的馬來西亞穆斯林學生。日前她受到《BBC》專訪，「戴頭巾的Kpop網紅」在國際上引起轟動。

《BBC News中文》12日發布一則Sabrina的專訪影片，向世界介紹這一名「非主流」穆斯林。在社交媒體Instagram上擁有超過40萬名追蹤者、Youtube超過20萬粉絲的她，在影片一開始就說：「戴頭巾讓我感到自信，我也喜歡跳舞，因此我把它們結合。」她因此曾被保守派人士批評會下地獄，但她堅定表示：「我沒有傷害任何人。」

Sabrina就讀首爾漢陽大學機械工程系三年級，她經常在社群媒體上分享在韓國的留學生活、跳舞、對嘴唱歌等短影音。她曾在Youtube頻道上分享，她最喜歡韓國的24小時美食外送平台、K書咖啡廳以及治安。Sabrina每個月上傳大約4至6支影片， 讓人瞭解一名穆斯林學生在國外留學的日常。

憑著強大的自信心，Sabrina透過社群平台為媒介宣導自己對宗教信仰、身體自愛（Body Positivity）的價值觀。在一個短影音（Shorts）中，Sabrina分享她到韓國Netflix試鏡時，面試官指出她眼下細紋，並表示可以幫她安排整形手術將它去除。她拒絕對方的建議，認為這些缺陷對她來說是她獨有的魅力，她再次呼籲女性要對自己有信心，「別人怎麼說就讓他們去說。」

保守網民的抨擊

網民對於Sabrina身為穆斯林跳舞的評價兩極，一些人表示，「根據穆斯林教義，女性不應該唱歌或跳舞」、「在男性面前表演，會讓自己被物化」、「如果你要跳舞，那為何要戴頭巾？」等等。一則推特貼文說：「如果你喜歡跳舞，請繼續做，但不要發佈到社交媒體上。你是戴頭巾的網紅，無論到哪裡都背負著伊斯蘭教的名義，不要越界。」對於負面評價，她選擇不去回覆。

Dancing is totally haram when we posted in social media and the ajnabi(s) saw it. If you love dancing, yeah go ahead and continue to do that buat don't post it on socmed. And you're influencer with hijab, you brought Islam name's wherever you go. Don't cross the line. https://t.co/nmmh73grvT — tin | ia 🍀 (@tomatokimbap) May 12, 2022

Sabrina勇於做自己的態度仍然遭到很多保守派穆斯林的負面評價，在一隻稍微性感的跳舞影片中，留言多數責罵她應該遮「羞體（aurat）（註）」。但也有支持者說：「這已經是21世紀，為什麼不可以，只是不可以扭臀。」、「無視那些教律警察，加油！」、「我為她感到難過，她無論做什麼都會被批評。」

（註：根據伊斯蘭教，阿拉伯語的「羞體」是指需要以衣物遮蔽、避免被他人看見的身體部位。在伊斯蘭教，暴露身體的隱秘部位是非法的，被視為罪孽。）

不過在《BBC》的專訪中，Sabrina提到，有人指責她「正在令伊斯蘭教蒙羞」，但她也說她無法控制他人說什麼，只能透過她的行動向大眾表示：「這是我的生活方式。」

韓國對伊斯蘭文化的理解

Sabrina透過拍攝影片分享穆斯林文化，如尋找在韓國的「清真（Halal）（註2）」餐廳、主持韓版《廚神當道（MasterChef）》舉辦「2021清真餐廳週」等等。根據《今日自由馬來西亞》報導，她回憶起曾經一名韓國女士對她的頭巾感到好奇，她認為這是韓國對伊斯蘭文化的初步認識，需要更多的包容和理解。

（註2：日常生活食用或碰觸身體的產品，必須符合伊斯蘭教義，即為「清真」，如不可食用含豬肉、非法屠宰的牲畜、酒類等食品。）

《今日自由馬來西亞》採訪Sabrina詢問她是否認為自己是穆斯林的代言人，她表示不介意花時間向韓國人解釋伊斯蘭文化，因為韓國是一個非常同質化的社會。她補充，「如果我的回答能幫助他們更瞭解我的祖國及宗教，那就太好了。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒