《每天來點神知識—希臘神話人物雜學圖解百科》：一次看懂普羅米修斯、克羅納斯的神話故事
我們想讓你知道的是
一本梳理希臘神話眾神與英雄故事的圖解百科全書，給你每個英雄神人的「生產履歷」，從哪裡開始讀都OK！搭配幽默有梗的插嘴與插圖，輕鬆看完登場人物的人生走馬燈，從此記憶深刻。
文：奧德・葛米娜（Aude Goeminne）
普羅米修斯（Prometheus）
- 泰坦巨人，聖火盜取者
- 羅馬名：普羅米修斯 Prometheus
- 詞源：先見之人
- 父親：泰坦族的伊亞匹特士，天空和大地之神之子
- 母親：克里夢妮，泰坦族大洋女神俄刻阿諾斯之女
普羅米修斯是泰坦神族中最受尊敬的巨人。普羅米修斯即「先見之明者」之意，從中可看出他的地位。他是為人類造福者，即使在與眾神的對抗中，也永遠站在人類這邊。是他為人類帶來火種，也帶來了文明。他的形象，隱喻著為獲取知識所進行的一系列反叛。
- 父母相同，智商有別
起初，在用泥巴和火創造凡間生靈時，宙斯要求泰坦巨人伊比米修斯為每樣造物賦予一項天賦。宙斯的這項決定犯了一個嚴重錯誤，因為伊比米修斯與他哥哥普羅米修斯有著天壤之別，他絕對不聰明！他們的名字也反映他們自身的智商。伊比米修斯（Epimetheus）意指「事後思考者」，普羅米修斯（Prometheus）意指「先見之明者」。
- 奧林帕斯山的聖火
泰坦巨人伊比米修斯接到任務後非常興奮，他想都沒想就開始給各個物種隨意分配天賦：飛行、水下呼吸、力量、速度、利爪，這些都被分出去了……當輪 到最後一個物種人類時，已經不剩任何天賦可選了。唉！為了彌補弟弟犯下的錯誤，英勇的普羅米修斯決定從神祇那盜取奧林帕斯聖火和一些生活本領，好讓人類通過技能彌補他們身體上的缺陷……瀆神者！宙斯發怒了……
- 施了詭計的祭品
為平息宙斯怒火，普羅米修斯向他展示這樣做的好處：人類會把動物作為祭品獻給眾神。但這些祭品究竟哪部分歸人類，哪部分該送給眾神呢？機智的普羅米修斯於是宰殺了一頭公牛作為祭品，並分成並不均等的兩份：一份都是牛骨頭，上面覆蓋著香氣撲鼻的肥肉；另一份是牛肉，但掩蓋在髒牛皮下面，毫無 誘人香氣。眾神之王掉入了普羅米修斯設置的行銷陷阱，選擇牛骨頭那份。從那以後，多虧普羅米修斯，人們才可以吃到祭品中最好的那份，而眾神只能享受飄過來的香氣！
- 普羅米修斯受罰
宙斯被普羅米修斯使出的一系列花招激怒，決定狠狠懲罰他。他被鎖鏈縛住，永久鎖在高加索山頂，每天早上都有一隻老鷹飛來啄食他的肝臟，而到了夜裡他的肝臟會重新生長。某天，海力克斯在執行他的十二項任務時路過此地，看到了普羅米修斯，他同情這位善良的泰坦巨人，於是打斷他身上的鎖鏈。儘管如此，普羅米修斯還是決定永久保留鎖鏈上的一個圓環作為戒指，上面還鑲嵌著一塊高加索山的石頭。這樣一來，宙斯也沒法怪他沒有接受懲罰！普羅米修 斯真是絕頂聰明。
遇見普羅米修斯
- 會尖叫的大理石
普羅米修斯遭受永恆酷刑，由此引發的恐怖感為眾多藝術創作提供靈感，特別是油畫。它們或令人驚恐萬分，如魯本斯的作品；抑或非常斯多葛式，如莫羅的作品。但它們都被羅浮宮那件由亞當雕塑的《被縛的普羅米修斯》打敗。在這件作品中，大理石似乎有了生命，老鷹似乎正拍著翅膀，我們彷彿能聽到普羅米修斯的吼叫（幸好，三十年後海克力斯來了！）。
- 從柏拉圖到《科學怪人》
普羅米修斯的神話顯然別有深意，它隱喻著為獲取知識所進行的反叛，以及為點亮人類而需做的犧牲，乃至最終極的獻身。在柏拉圖的《普羅泰戈拉篇》（Protagoras）中，主角普羅米修斯使人類趨近於神；而瑪麗‧雪萊《科學怪人》（Frankenstein）的副書名即為「現代普羅米修斯」……
- 「普羅米修斯式」
試圖讓人類趨近於神便是在挑戰神，因為對這些擁有絕對權力的神來說，人類本應是次等存在。在這樣的挑戰中，有著非常正面的意義（自我超越、進取），同時也具負面意義（如亞當和夏娃的故事）。形容詞「promethean / 普羅米修斯式」，則更多保留其中的正面意義，展現出一種巨大而艱辛的、敢於擺脫束縛的努力。
克羅納斯（Cronus）
- 泰坦巨人，世界第一位主宰者
- 羅馬名：薩頓 Saturn
- 詞源：貪食者
- 綽號：心思狡詐之神
- 父親：烏拉諾斯，天空之神
- 母親：蓋亞，大地之神
克羅納斯被羅馬人稱作薩頓，是個惡名昭彰的神祇。作為宙斯和奧林帕斯山初代幾位神祇的父親，他為避免地位被取代，竟吃掉了自己的孩子們。
- 與母親勾結
克羅納斯的母親是大地之神蓋亞，她後來再也無法忍受丈夫天空之神烏拉諾斯了。到底怎麼回事？每晚，烏拉諾斯都強行與蓋亞結合，還把孩子們囚禁在她腹中（＃保護欲太強）。於是，蓋亞交給最小的兒子克羅納斯一把鐮刀，讓他在哥哥們的幫助下割掉他父親的生殖器。就這樣，克羅納斯把烏拉諾斯閹割了，天空之神痛苦地慘叫著，逃離了大地之神，而蓋亞的孩子們也被救了出來。
- 古代食人魔
得益於這次狡猾的切除術，克羅納斯攫取了父親的空缺王位，與哥哥們一起開始了新的統治。深受打擊的烏拉諾斯向兒子們發下詛咒，稱他們為「泰坦人」，意指「（將他生殖器割掉的）切割者」。烏拉諾斯還警告克羅納斯未來將遭到報復，將遭到相同命運，被自己的孩子奪去王位。於是，多疑的克羅納斯決定……把自己所有的後代都吞進肚中。斬草除根！他的妻子瑞亞，同時也是他 的妹妹，任由他把前五個孩子吞了進去。
- 世界之臍
當宙斯寶寶出生時，瑞亞決定把他從父親的魔掌中救出。她用一塊包裹成襁褓的石頭替代宙斯，克羅納斯吞下石頭，並沒有察覺這一騙局。宙斯偷偷活了下來，直到長大成人，娶了謹慎女神墨提斯。後來他送給父親克羅納斯一瓶催吐劑，克羅納斯喝下後，把他的孩子們完好無損地吐了出來，甚至還吐出了那塊曾經代替他的石頭（這塊石頭從此成了希臘人的「世界之臍」，被留在了德爾斐島上！）。宙斯把父親趕走後立即登上王位，與他的兩個兄弟一起分享了世界的統治權。
- 黃金時代
克羅納斯被奪去王位後，便到雙面神雅努斯那裡避難，雅努斯也很喜歡他。雖然他會幹出吃掉自己孩子這種事，但他統治期間也的確是一段黃金時代，那時眾生和睦，人人平等。為紀念這段美好時光，雅努斯創造了農神節，即每年 12 月 16 日。在羅馬，節日這天，奴隸與主人一樣平等，所有勞動也都被取消啦！
遇見克羅納斯
- 哥雅的驚世畫作
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