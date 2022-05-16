南加州台灣教會槍擊事件1死5傷，槍手68歲亞洲男子遭信眾制服後被捕，行兇動機不明

美國南加州橘郡的拉古納伍茲（Laguna Woods）週末發生一起槍擊案，地點發生在當地台灣人聚集的教會，兇手疑似是亞洲男子，最終教會信徒用延長線綁住兇手的雙腿，警方也順利逮捕嫌犯，但整起事件仍造成1死5傷的悲劇。

上週末在美國發生兩起重大槍擊事件，其中一件發生在紐約州水牛城的超市，造成10死3傷；另一件則發生在南加州橘郡的拉古納伍茲，日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）是當地台灣信徒聚會的地方，槍擊案造成1死5輕重傷，目前還不知道兇手的犯案動機。

根據《世界日報》的報導，槍擊案發生在5月15日下午1時26分，日內瓦長老會教堂正舉辦禮拜後的餐會，約有50多人參加。該名槍手在餐會期間先用鐵鍊鎖上大門，接著掏出兩把小型手槍射殺信徒。

《CNN》的報導指出，教堂的人在他作案後用延長線綁住他的雙腿、並取走兩把手槍，橘郡警方的消息指出，已經拘留嫌犯並沒收武器，兇手是68歲的亞洲男子，但不是拉古納伍茲居民。

在週日的禮拜中領會的牧師，在槍手上膛另一顆子彈前就制伏了他。根據《紐約時報》的報導，橘郡副警長哈洛克（Jeff Hallock）在記者會上強調，在教堂案發現場的人阻止嫌犯的行動，展現出了勇氣與英雄的風範，「他們無疑避免了更多傷亡」。

橘郡警方的發言人Carrie Braun表示，受害者都是台灣人，目前仍在調查他們是不是被當成目標，因為嫌犯的犯案動機仍不明朗。5名傷者包含66到92歲的4名亞裔男性，以及1名86歲的亞裔女性，其中4名信徒受到重傷。

我國外交部發言人向《中央社》證實，死者和傷者均為台籍人士。駐洛杉磯辦事處已經啟動緊急應變計畫，透過僑教中心、橘郡華僑文教中心、僑務委員與當地社團及僑胞等管道，持續瞭解相關資訊，並與收容傷者的各家醫院保持密切聯繫。

當地爾灣台灣長老教會的李牧師向《紐約時報》表示，在場的會眾認為槍手是新面孔，沒有人認出他來，當接待人員詢問他的身份時，他只說「以前來過這裡」。

教堂的謝姓管風琴師認為，這座教堂座落在一個安全、和平的退休社區，「我實在無法想像這樣的事情會在這裡發生，我和任何人都一樣震驚。」

Photos from my mom at the scene of a shooting at Geneva Presbyterian Church in Laguna Woods. @OCSheriff reports that multiple people have been shot, a suspect has been detained, and a weapon has been recovered. @FoxNews pic.twitter.com/UfgxfjQEYV — Bill Melugin (@BillFOXLA) May 15, 2022

橘郡台灣基督長老教會的信徒向《世界日報》指出，他們10多年前向日內瓦長老會教堂租下其中一個禮堂，開設給台灣人講台灣話的禮拜，信徒多半是拉古納伍茲村的高齡台人。

拉古納伍茲被認為是退休人士的天堂，低房價和各式各樣的俱樂部，吸引了不少從台灣、中國和香港來的退休人士定居。

加州州政府當局表示，目前正在積極監督拉古納伍茲教堂的槍擊事件，並和當地執法部門密切合作，推特上的貼文指出：「沒有人應該為去參加禮拜感到害怕，我們與受害者、社區和所有受到這起悲慘事件影響的人們同在。」

We are actively monitoring the shooting at a church in Laguna Woods and working closely with local law enforcement.



No one should have to fear going to their place of worship. Our thoughts are with the victims, community, and all those impacted by this tragic event. — Office of the Governor of California (@CAgovernor) May 15, 2022

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航