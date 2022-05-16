南加州台灣教會槍擊事件1死5傷，槍手68歲亞洲男子遭信眾制服後被捕，行兇動機不明
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教堂的人在他作案後用延長線綁住他的雙腿、並取走兩把手槍，橘郡警方的消息指出，已經拘留嫌犯並沒收武器，兇手是68歲的亞洲男子，但不是拉古納伍茲居民。
美國南加州橘郡的拉古納伍茲（Laguna Woods）週末發生一起槍擊案，地點發生在當地台灣人聚集的教會，兇手疑似是亞洲男子，最終教會信徒用延長線綁住兇手的雙腿，警方也順利逮捕嫌犯，但整起事件仍造成1死5傷的悲劇。
上週末在美國發生兩起重大槍擊事件，其中一件發生在紐約州水牛城的超市，造成10死3傷；另一件則發生在南加州橘郡的拉古納伍茲，日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）是當地台灣信徒聚會的地方，槍擊案造成1死5輕重傷，目前還不知道兇手的犯案動機。
根據《世界日報》的報導，槍擊案發生在5月15日下午1時26分，日內瓦長老會教堂正舉辦禮拜後的餐會，約有50多人參加。該名槍手在餐會期間先用鐵鍊鎖上大門，接著掏出兩把小型手槍射殺信徒。
《CNN》的報導指出，教堂的人在他作案後用延長線綁住他的雙腿、並取走兩把手槍，橘郡警方的消息指出，已經拘留嫌犯並沒收武器，兇手是68歲的亞洲男子，但不是拉古納伍茲居民。
在週日的禮拜中領會的牧師，在槍手上膛另一顆子彈前就制伏了他。根據《紐約時報》的報導，橘郡副警長哈洛克（Jeff Hallock）在記者會上強調，在教堂案發現場的人阻止嫌犯的行動，展現出了勇氣與英雄的風範，「他們無疑避免了更多傷亡」。
橘郡警方的發言人Carrie Braun表示，受害者都是台灣人，目前仍在調查他們是不是被當成目標，因為嫌犯的犯案動機仍不明朗。5名傷者包含66到92歲的4名亞裔男性，以及1名86歲的亞裔女性，其中4名信徒受到重傷。
我國外交部發言人向《中央社》證實，死者和傷者均為台籍人士。駐洛杉磯辦事處已經啟動緊急應變計畫，透過僑教中心、橘郡華僑文教中心、僑務委員與當地社團及僑胞等管道，持續瞭解相關資訊，並與收容傷者的各家醫院保持密切聯繫。
當地爾灣台灣長老教會的李牧師向《紐約時報》表示，在場的會眾認為槍手是新面孔，沒有人認出他來，當接待人員詢問他的身份時，他只說「以前來過這裡」。
教堂的謝姓管風琴師認為，這座教堂座落在一個安全、和平的退休社區，「我實在無法想像這樣的事情會在這裡發生，我和任何人都一樣震驚。」
橘郡台灣基督長老教會的信徒向《世界日報》指出，他們10多年前向日內瓦長老會教堂租下其中一個禮堂，開設給台灣人講台灣話的禮拜，信徒多半是拉古納伍茲村的高齡台人。
拉古納伍茲被認為是退休人士的天堂，低房價和各式各樣的俱樂部，吸引了不少從台灣、中國和香港來的退休人士定居。
加州州政府當局表示，目前正在積極監督拉古納伍茲教堂的槍擊事件，並和當地執法部門密切合作，推特上的貼文指出：「沒有人應該為去參加禮拜感到害怕，我們與受害者、社區和所有受到這起悲慘事件影響的人們同在。」
延伸閱讀
- 紐約州水牛城黑人社區超市槍擊案：18歲白人兇手邊開槍邊Twitch直播，釀10死3傷後被捕
- 紐約布魯克林地鐵槍擊案：在車廂內開了33槍、導致29人受傷，62歲嫌犯遭到逮補
- 美國女警「走錯門」槍殺26歲非裔鄰居，死者親弟擁抱兇手並說「我原諒你」
新聞來源
- 南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人（世界新聞網）
- 1 Dead and 4 Are Critically Injured in California Church Shooting（New York Times）
- At least 1 dead and 4 critically wounded in shooting at California church（CNN）
- 南加州槍擊案台裔傷亡 外交部慰問允全力協助（中央社）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）