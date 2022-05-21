從PTT、Dcard，到Google地圖，「定錨效應」如何影響你對事物的評價？

在網路發展已趨成熟的當代，要獲取資訊變得十分方便，無論是PTT、Dcard、Google地圖，都是搜尋各式訊息便捷管道，無論是想要找餐廳、找旅館、找景點，或是日常生活用品的購買，很快就可以找到網友的評論。

然而，網友的評論，很容易就會影響到我們選擇的方向，也讓口碑行銷變成一件很重要的事情，許多商家會投注資金在口碑行銷上，諸如請人到PTT、Dcard、Google地圖下方留言讚美自己的產品，藉此吸引更多人前來消費。也有一些商家選擇用贈禮的方式，邀請顧客到Google地圖留下五星評論，藉此提升自己商品的聲譽。

不知道你有沒有發現，PTT、Dcard下方的前幾樓留言，很容易影響我們對一個產品好壞的判斷呢？所謂傳說中的買網軍、帶風向，又是怎麼一回事？這一篇文章，就要帶你用心理學的角度，來看看帶風向的真實面貌。

定錨效應，讓前幾樓的留言成為風向球

心理學當中，有一個著名的效應，叫做定錨效應（Anchoring Effect，或稱focalism），最早由特沃斯基（Tversky）與卡納曼（Kahneman）兩位心理學家所提出，他們發現，人會被早期取得的訊息所影響，進而以此為基礎，對於後來發生的事情進行判斷。

他們設計了一個非常經典的實驗，來說明定錨效應的影響，他們要求受試者在五秒內計算1*2*3*4*5*6*7*8或8*7*6*5*4*3*2*1，由於五秒鐘太短了，受試者無法算出這些數字的答案，因此只能用猜的。

根據受試者猜測的平均結果，由1乘到8的那組，估計的數字是521，由8乘到1的那組，則估計出了2250。先不管正確答案是40320，從這個實驗便可以看出，受試者多麼容易受到一開始的訊息影響，先看到數字小的那組，估計出來的數字，遠遠小於先看到數字大的那組。

同樣的，在網路訊息上也是如此。當你第一次看到一家餐廳的Google評論評價極差，那麼你前往造訪的機率就會低上許多。當你看到PTT與Dcard的推薦文，前幾樓都在讚美某間餐廳時，那麼即便後面的留言可能在批評那間餐廳，但你要再次改觀的可能性也會比較低。