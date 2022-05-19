美國務院網站刪除「台灣是中國的一部分」，台灣人該冷靜解讀別高興得太早

美國務院更新「美台關係現況」

2022年5月5日，美國國務院公布更新過的美台「雙邊關係現況清單」（Bilateral Relations Sheet）。這份一曝光就即刻引起各界關注，內容刪除舊有版本裡「台灣是中國的一部分」、「不支持台灣獨立」等內容，也新增多項美台關係近年來發展的新資訊。

新版不若過去未先引述過去《美中三聯合公報》內容，反而提到美國長期使用的「一中政策」。

美國的「一中政策」（One China Policy），就是基於《台灣關係法》、《美中三聯合公報》以及《六項保證》（Six Assurances），與舊版有極大不同點。另外，新版說雖美國與台灣並無外交關係，但雙邊具有強健的非官方關係，且美國在維持台灣海峽和平穩定上有長久利益。

最引人注目的則是，新版移除「美國不支持台灣獨立」及「台灣是中國的一部分」這兩個重點。2021年11月美、中領袖視訊峰會時，當時中國官媒《新華社》強調美國總統拜登（Joe Biden）在會晤中提到「不支持台獨」，但當時的美方新聞稿並未出現相同文字。這情形在今（2022）年美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與王毅的視訊會議上也同樣出現，顯示出美、中兩國各有堅持與底線。

值得注意地，舊版強調「以和平方式解決兩岸分歧，反對任何一方改變現狀，並鼓勵雙方在尊嚴與尊重的基礎上繼續進行建設性對話」。而新版則稱：「美國持續鼓勵以符合台灣人民意願與最大利益的方式，和平解決兩岸分歧。」由此可看出，新版在兩岸關係上更強調台灣民眾的「意願」。

事實上，這符合近年川普（Donald Trump）政府和拜登政府在兩岸政策的態度，強調以和平方式解決兩岸分歧，也增加符合台灣民意的要素。

不過，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在5月13日的發言，似乎與美台關係「新版現況」有所矛盾。普萊斯在記者會對台灣議題重申：「美國對台政策不變，仍致力謹守基於《台灣關係法》、《美中三公報》與《六項保證》的長年『一中政策』。」他更強調：「美國不支持台灣獨立，這是美方公開與私下多次都清楚表明。」

美國國務院前後不一的立場，讓外界對拜登政府的對台政策感到疑惑。若細看美國國務院網站上有關美台關係的內容，可以發現「事實清單」外，在「美台關係」（U.S.-Taiwan Ｒelations）一欄中，仍稱台灣為中國的一部分。

除了新版「事實清單」的內容值得探討外，這更新的時間也值得深思。拜登將在5月20日至5月24日展開為期5天、上任後首次「亞洲行」將分別訪問韓國和日本。國務院選在此時空背景下更新美台關係事實清單，或為拜登政府接下來將公布與執行的《國家安全戰略》（National Security Strategy）和亞洲行「鋪路」。

國安會與國務院分歧？美國安會坎貝爾再重申「不支持台獨」

國務院對「美台關係」的更新，若長期觀察白宮國安會和國務院的發言，不難發現國務院這次對台立場，似乎與國安會有別。

5月11日，美國聯邦研究機構「美國和平研究所」（U.S. Institute of Peace）特別顧問、前歐巴馬政府國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros），訪問白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）時，坎貝爾再對近日國務院更新美台關係的論述進行說明。

麥艾文在專訪中問坎貝爾：「美國國務院官網更新美台關係的論述，是否代表美國調整對台政策？」坎貝爾則回：「政策（對台）沒有改變，也保持一致。」麥艾文進一步問：「如果說美方不支持台灣獨立，這是否正確？」坎貝爾對此回答：「這是正確的，一中政策仍發揮作用。」而坎貝爾這回答，明顯與國務院早前更新美台關係論述的立場有別。

另外，《霧谷晶策》整理坎貝爾歷次在專訪、研討會或演講，坎貝爾在美國對台灣政策立場上，一直保持三重點不變，包含「不支持台獨」、「維持一中政策」、「鼓勵兩岸對話」。

拜登售台軍武取消、推遲

稍早，由於生產線吃緊，拜登政府將無法依原先期程，交付台灣所訂購的M109A6帕拉丁自走砲。此項軍售是拜登政府上任後首項對台軍售案。除自走砲的軍售案取消外，同樣因產能吃緊，預計於2025年以前完成採購、要價新台幣133億元的250枚刺針飛彈採購案，也因供應烏克蘭優先可能導致延後交付。

《紐約時報》（The New York Times）指出，許多台灣官員對近期幾項武器延宕交付感到失望，向美國政府和軍火商抱怨。其中，也包含蔡總統想傳達給華府的訊息。

然而，軍售案的取消除產能有限外，很可能隱含美國對台軍售戰略思維的改變。考慮台海情勢緊張，再加俄烏戰爭的經驗，很可能讓拜登政府在對台軍售項目上，更加傾向給台灣能落實加強「不對稱作戰」的武器，而非給與台灣「傳統性作戰」的武器。

報導指出，美方認為，台灣目前採購的某些武器並不適合台海防禦戰，例如洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的MH-60R海鷹反潛直升機。不過，我國國防部長邱國正日前針對此案喊停的解釋則是價格過高，而非美方不希望台灣購買。