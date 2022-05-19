美國務院網站刪除「台灣是中國的一部分」，台灣人該冷靜解讀別高興得太早
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台美關係並非台灣單方面認為「史上關係最好」，真的就會是最好。美國對台灣的政策，自是以美國國家利益為最高指導原則。在這個前提之下，美國隨時會做出對美國最有利的調整。
美國務院更新「美台關係現況」
2022年5月5日，美國國務院公布更新過的美台「雙邊關係現況清單」（Bilateral Relations Sheet）。這份一曝光就即刻引起各界關注，內容刪除舊有版本裡「台灣是中國的一部分」、「不支持台灣獨立」等內容，也新增多項美台關係近年來發展的新資訊。
新版不若過去未先引述過去《美中三聯合公報》內容，反而提到美國長期使用的「一中政策」。
美國的「一中政策」（One China Policy），就是基於《台灣關係法》、《美中三聯合公報》以及《六項保證》（Six Assurances），與舊版有極大不同點。另外，新版說雖美國與台灣並無外交關係，但雙邊具有強健的非官方關係，且美國在維持台灣海峽和平穩定上有長久利益。
最引人注目的則是，新版移除「美國不支持台灣獨立」及「台灣是中國的一部分」這兩個重點。2021年11月美、中領袖視訊峰會時，當時中國官媒《新華社》強調美國總統拜登（Joe Biden）在會晤中提到「不支持台獨」，但當時的美方新聞稿並未出現相同文字。這情形在今（2022）年美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與王毅的視訊會議上也同樣出現，顯示出美、中兩國各有堅持與底線。
值得注意地，舊版強調「以和平方式解決兩岸分歧，反對任何一方改變現狀，並鼓勵雙方在尊嚴與尊重的基礎上繼續進行建設性對話」。而新版則稱：「美國持續鼓勵以符合台灣人民意願與最大利益的方式，和平解決兩岸分歧。」由此可看出，新版在兩岸關係上更強調台灣民眾的「意願」。
事實上，這符合近年川普（Donald Trump）政府和拜登政府在兩岸政策的態度，強調以和平方式解決兩岸分歧，也增加符合台灣民意的要素。
不過，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在5月13日的發言，似乎與美台關係「新版現況」有所矛盾。普萊斯在記者會對台灣議題重申：「美國對台政策不變，仍致力謹守基於《台灣關係法》、《美中三公報》與《六項保證》的長年『一中政策』。」他更強調：「美國不支持台灣獨立，這是美方公開與私下多次都清楚表明。」
美國國務院前後不一的立場，讓外界對拜登政府的對台政策感到疑惑。若細看美國國務院網站上有關美台關係的內容，可以發現「事實清單」外，在「美台關係」（U.S.-Taiwan Ｒelations）一欄中，仍稱台灣為中國的一部分。
除了新版「事實清單」的內容值得探討外，這更新的時間也值得深思。拜登將在5月20日至5月24日展開為期5天、上任後首次「亞洲行」將分別訪問韓國和日本。國務院選在此時空背景下更新美台關係事實清單，或為拜登政府接下來將公布與執行的《國家安全戰略》（National Security Strategy）和亞洲行「鋪路」。
國安會與國務院分歧？美國安會坎貝爾再重申「不支持台獨」
國務院對「美台關係」的更新，若長期觀察白宮國安會和國務院的發言，不難發現國務院這次對台立場，似乎與國安會有別。
5月11日，美國聯邦研究機構「美國和平研究所」（U.S. Institute of Peace）特別顧問、前歐巴馬政府國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros），訪問白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）時，坎貝爾再對近日國務院更新美台關係的論述進行說明。
麥艾文在專訪中問坎貝爾：「美國國務院官網更新美台關係的論述，是否代表美國調整對台政策？」坎貝爾則回：「政策（對台）沒有改變，也保持一致。」麥艾文進一步問：「如果說美方不支持台灣獨立，這是否正確？」坎貝爾對此回答：「這是正確的，一中政策仍發揮作用。」而坎貝爾這回答，明顯與國務院早前更新美台關係論述的立場有別。
另外，《霧谷晶策》整理坎貝爾歷次在專訪、研討會或演講，坎貝爾在美國對台灣政策立場上，一直保持三重點不變，包含「不支持台獨」、「維持一中政策」、「鼓勵兩岸對話」。
拜登售台軍武取消、推遲
稍早，由於生產線吃緊，拜登政府將無法依原先期程，交付台灣所訂購的M109A6帕拉丁自走砲。此項軍售是拜登政府上任後首項對台軍售案。除自走砲的軍售案取消外，同樣因產能吃緊，預計於2025年以前完成採購、要價新台幣133億元的250枚刺針飛彈採購案，也因供應烏克蘭優先可能導致延後交付。
《紐約時報》（The New York Times）指出，許多台灣官員對近期幾項武器延宕交付感到失望，向美國政府和軍火商抱怨。其中，也包含蔡總統想傳達給華府的訊息。
然而，軍售案的取消除產能有限外，很可能隱含美國對台軍售戰略思維的改變。考慮台海情勢緊張，再加俄烏戰爭的經驗，很可能讓拜登政府在對台軍售項目上，更加傾向給台灣能落實加強「不對稱作戰」的武器，而非給與台灣「傳統性作戰」的武器。
報導指出，美方認為，台灣目前採購的某些武器並不適合台海防禦戰，例如洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的MH-60R海鷹反潛直升機。不過，我國國防部長邱國正日前針對此案喊停的解釋則是價格過高，而非美方不希望台灣購買。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。