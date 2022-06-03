「台灣2050淨零排放路徑圖」千呼萬喚始出來，但民眾有意願換電動車嗎？
我們想讓你知道的是
調查發現，民眾購車考量的主要因素是使用便利性、價格合理性、環境效益、社會心理因素、個人偏好，因此碳排放雖然是熱議題，政策還需更強化民眾的認知，縮短自己與氣候變遷之間的「心理距離」，並且搭配優惠的價格，大家才會採取「氣候行動」。
文：葉欣誠（從環境領域的工程及科學開始，將專業延伸至經濟、管理、教育、傳播等面向，整合工具與策略。前幾年在政府工作，任職環保署與行政院期間，提出從物質流、金流、資訊流角度思考循環經濟與產業發展，目前擔任國立台灣師範大學環境教育研究所教授及綠學院綠色帶路人）
在千呼萬喚之下，行政院國家發展委員會終於在2022年3月30日召開盛大的記者會，公布了「台灣2050淨零排放路徑圖」，並與國際能源總署（IEA）的2050淨零排放路徑圖使用相同的架構，描繪建築、運輸、工業、電力、其他等五大部門從現在到2050年的排放量下降路徑。
各界對於這份路徑圖有各種不同的看法，有大力讚揚其高瞻遠矚接軌國際者，也有挑戰其缺乏具體計畫與策略者。
運輸部門的淨零策略為：改變運輸方式、降低運輸需求、運具電氣化
在該路徑圖中，運輸部門排放量的變化由2019年的3500萬噸二氧化碳當量（CO2-e）等比例直線下降至2050年的330萬噸二氧化碳當量。三個基本策略為：
- 改變運輸方式
- 降低運輸需求
- 運具電動化：2040年開始，市面上買不到新的汽油車了。相對於歐盟等國家明確訂定傳統汽柴油車的落日條款，國發會特別提到我國將不會這樣做，而是以鼓勵購買電動車的政策取代
IEA的全球2050淨零排放路徑呈現初期下降較快，後期較為平緩的弧線，基本上符合經濟學上的邊際成本遞增的原理。各國減碳基本上以2030為里程碑，劃分為近期與長期，即2030年之前使用傳統技術與思維模式用力減碳，2030後運用新思維新架構新系統加速減碳。
那麼，我國的運輸部門減碳路徑為何是一條往右下方的直線呢？搭配哪些政策而可以促使排碳量降下來，且剛好每年的減碳比例都一樣？
我國2050淨零排放路徑圖提出2030年市區公車全面電動化，2040年新售小客車與機車全面電動化。這裡說的電動化就是純電動車（BEV）、插電式油電混合車（PHEV）、油電混合車（HEV）等。既然使用電動車的目的是減碳，使用這些車輛的減碳可能性就值得重視。在前一篇文章〈國家淨零排放路徑圖之「換車路線」〉中，我們強調一件事情：電動車能減多少碳，要看用的是什麼電！[註1] 那麼，一般的消費者是怎麼想的呢？
民眾對於三種電動車與汽油車的看法
我們訪談全台灣超過1068位民眾，瞭解他們對於電動車的想法，還有選擇車輛的決策標準為何。民眾的取樣考慮了全台灣22縣市的人口比例，男女人數相仿，年齡與學歷等也大致符合台灣全體成年民眾的比例。就三個電動車的關鍵議題：排碳量、價錢、續航力，分別請問民眾的看法。
下面三張圖分別顯示了民眾心中的觀感。很明顯，約有一半的民眾認為純電動車的排碳量比汽油車低很多，加上認為低一點的，合計約72%；插電式油電混合車也被認為排碳量低，但沒有純電動車那麼低；油電混合車也是類似的狀況，排碳量也低，但沒有插電式油電混合車那麼低。
對於價錢的認知則是另外一個方向，在民眾心目中，純電動車顯然是車中貴族，插電式油電混合車略遜一籌，油電混合車再便宜一些，但都比汽油車貴頗多。
若論及「里程焦慮」相關的續航力，純電動車的認知續航力最差，插電式油電混合車比純電動車略好一些，認為油電混合車續航力比汽油車高與低的人數比例則幾乎相同。
政策需要納入真正民眾心理與行為模式的考量，才能相對無痛地達到政策目標
此外，一般民眾購買車輛時會考慮諸多因素。我們將這些因素分成五大類：環境效益、使用便利性、價格合理性、社會心理因素、個人偏好。這每一項主要因素之下，再分出幾類子因素。譬如，環境效益下，包括低碳排放、低噪音、低空污、整體環保程度等。
整體而言，一共包括二十三個子因素。根據調查結果，運用階層分析法處理數據後，發現民眾最在意的是車輛的使用便利性，價格合理性次之，環境效益居中，個人偏好與社會心理因素殿後。對應前述的排碳量、價錢、續航力，可大致瞭解民眾在意的程度為「續航力>價錢>排碳量」。這是政府與車商在考量電動車的定位與行銷策略時必須瞭解的基本背景。
將三張圖的數據進行簡化的加權處理，各車種在續航力、價錢、排碳量三個因素得分最高的得1.2分，中間的1分，最低的0.8分，且因「續航力>價錢>排碳量」這個排行，再給予1.2、1.0、0.8的相對權重，可以計算得到純電動車、插電式油電混合車、油電混合車分別得到2.70、3.00、3.28三個得分。可以說受測群體對於這三種電動車輛的綜合考量如此。
然而，若考慮所得與價值觀的因素，不同的群體的相對分數就不一樣了。
因為這是個「意見調查」，是瞭解民眾對於這些電動車輛的「既成印象」，並非續航力、價錢、排碳量等客觀事實。從民眾的印象與客觀數字之間的落差，也可以觀察到各種行銷活動與傳播媒體的效果恐怕大於科學教育本身。
譬如，上述調查顯示受訪民眾認為純電動車減碳效果優於插電式油電混合車者比例頗高，但事實上根據我們在之前文章中的分析，並非如此。此外，民眾對於插電式油電混合車的續航力明顯低估，可能基本上仍認為插電式油電混合車是一種「可以加油的電動車」，對於「可以加油」免除的里程焦慮效應感覺較不明顯。具有插電與加油雙重動力型式的插電式油電混合車，續航的安全係數事實上是三者中最高的。
下表則將民眾購車考量的主要因素與相應的子因素在調查中呈現的順位列出。主要因素依照使用便利性、價格合理性、環境效益、社會心理因素、個人偏好的重要順序排列，各子因素也依序排列。由該表可以瞭解民眾最重視的是車輛本身的安全與穩定、定價合理、整體環保程度、彰顯環境認同、車輛的舒適等。然而，在環境效益中，低碳排放的重要性卻不如低空污與低噪音。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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