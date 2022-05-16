大都會王牌投手薛澤「無視」開球嘉賓日本大使，引發美日球迷論戰，球團致歉
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紐約大都會隊舉行「日本文化遺產之夜」主題日，慶祝美國將棒球引進日本第150周年紀念，先發王牌投手薛澤（Max Scherzer）因專心練投無視將進行開球儀式的日本駐紐約大使森美樹夫，引發美、日球迷熱議。
紐約5月14日在曼哈頓中央公園西側舉行第一屆「日本日」（Japan Day）活動，透過盛裝遊行、歌舞等表演紀念日本人民及其遺產，目的是為了進一步促進美日之間的友誼。
美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊14日在主場花旗球場（Citi Field）迎戰西雅圖水手隊，並邀請日本駐紐約大使森美樹夫進行開球儀式，慶祝今年的「日本文化遺產之夜」（Japanese Heritage Night）以及美國將棒球引進日本第150周年紀念。
大都會隊史上共有過13位日本球員，包括新庄剛志、野茂英雄、柏田貴史、松井稼頭央與松坂大輔等人都曾遠赴大聯盟打球。
薛澤賽前專心練投，漠視開球嘉賓森美樹夫引美、日球迷筆戰
開球對於棒球賽來說是一項重要儀式，依據開球者身份，可以顯示出不同的含義，通常是由名人或退休球員負責投球，有時甚至沒安排打者，在打擊區打者有著不成文規定，採取揮棒落空是對擔任開球者的尊重，而開球者投出的球奪三振是象徵比賽好的開始。
賽前大都會隊先發王牌投手薛澤（Max Scherzer）專心將球投向本壘練投熱身，漠然視之佇立在投手丘旁等待的開球嘉賓森美樹夫，大都會隊球團人員一見就急忙上前請森美樹夫下場，最後竟沒讓森美樹夫開球成功，這尷尬又罕見的場景更引發美國、日本球迷熱議。
影片在推特留言串上引起論戰，有人認為「薛澤的習慣是熱身後就會全神貫注，不允許被打擾」、「應該是大都會隊球團的時間流程安排出錯」，另方日本球迷更爆發不滿，認為「森美樹夫既不是闖入的醉漢，也不是中彩票的幸運兒，而是因公邀約到訪開球，代表美國盟友日本政府，展示兩國友誼，薛澤傲慢的舉動相當不妥，這牽涉到外交問題。」在社群中，甚至引發美國人是否瞧不起日本人等激憤筆戰。
大都會球團道歉「安排開球儀式流程出問題」，薛澤7局6K失1分卻無緣勝投
隨後，日媒《Sponichi Annex》取得日本駐紐約領事館的說法指出，大都會方面稱是內部安排開球儀式流程出現問題，對於薛澤無視森美樹夫置之不理之行為，薛澤並非故意，而是他作為當日先發投手，提高了緊張感和注意力專注於賽前準備。
大都會球團對此感到很抱歉，接下來會再安排一個時間讓大使開球；領事館也提到，與種族有關的問題如今在美國已成為一個重要問題，需要更正式的道歉和某種形式的補償。
另外，大都會在14日的比賽最終以2：1惜敗水手，本場賽事除了雙方精彩上演投手戰之外，薛澤主投7局98球僅被敲3安打、失1分、6次三振、2次保送的好表現，直到4局上1出局投出觸身球保送，接著第5局面對首名打者也被擊出本場比賽第1支安打，加上大都會打線熄火，讓薛澤錯過勝投，但他仍維持2.66的防禦率，獲得本季第5場優質先發。
2022年紐約大都會台灣日，中職首位代表「恰恰」彭政閔受邀開球
在大聯盟漫長的賽季中，每支球隊都會舉行不同主題的比賽，以紐約大都會台灣日歷年開球名單中，包括著名台灣人包括奧斯卡獲獎電影導演李安、台灣高爾夫球手曾雅妮、台灣唯一的諾貝爾獎得主李遠哲、駐美代表蕭美琴以及台灣人YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）。
緊接著，2022年第17屆大都會台灣日將於8月28日登場，將邀請到「中職先生」、「台灣隊長」、「恰恰」彭政閔為比賽開球，彭政閔也將成為大都會開球儀式以來首位獲得邀約的中職代表。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）