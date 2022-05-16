大都會王牌投手薛澤「無視」開球嘉賓日本大使，引發美日球迷論戰，球團致歉

紐約5月14日在曼哈頓中央公園西側舉行第一屆「日本日」（Japan Day）活動，透過盛裝遊行、歌舞等表演 紀念日本人民及其遺產，目的 是為了進一步促進美日之間的友誼。

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊14日在主場花旗球場（Citi Field）迎戰西雅圖水手隊，並邀請日本駐紐約大使森美樹夫進行開球儀式，慶祝今年的「日本文化遺產之夜」（Japanese Heritage Night）以及美國將棒球引進日本第150周年紀念。

大都會隊史上共有過13位日本球員，包括新庄剛志、野茂英雄 、 柏田貴史、松井稼頭央與松坂大輔 等人都曾遠赴大聯盟打球。

“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live & Ambassador Mori are at @CitiField with the @Mets to celebrate Japanese Heritage Night & tomorrow's #JapanParade!#PrettyGuardianSailorMoon 🌙🇯🇵 pic.twitter.com/hdsVfXluJb — Japan Consulate NY 総領事館 (@JapanCons_NY) May 14, 2022

薛澤賽前專心練投，漠視開球嘉賓森美樹夫引美、日球迷筆戰

開球對於棒球賽來說是一項重要儀式，依據開球者身份，可以顯示出不同的含義，通常是由名人或退休球員負責投球，有時甚至沒安排打者，在打擊區打者有著不成文規定，採取揮棒落空是對擔任開球者的尊重，而開球者投出的球奪三振是象徵比賽好的開始。

賽前大都會隊先發王牌投手薛澤（Max Scherzer）專心將球投向本壘練投熱身，漠然視之佇立在投手丘旁等待的開球嘉賓森美樹夫，大都會隊球團人員一見就急忙上前請森美樹夫下場，最後竟沒讓森美樹夫開球成功，這尷尬又罕見的場景更引發美國、日本球迷熱議。

影片在推特留言串上引起論戰，有人認為「薛澤的習慣是熱身後就會全神貫注，不允許被打擾」、「應該是大都會隊球團的時間流程安排出錯」，另方日本球迷更爆發不滿，認為「森美樹夫既不是闖入的醉漢，也不是中彩票的幸運兒，而是因公邀約到訪開球，代表美國盟友日本政府，展示兩國友誼，薛澤傲慢的舉動相當不妥，這牽涉到外交問題。」在社群中，甚至引發美國人是否瞧不起日本人等激憤筆戰。

This guy was supposed to throw the first pitch but Scherzer beat him to the mound and didn’t let him throw it. pic.twitter.com/qoB1u40LYG — Chris Chao (@Chaoscjc) May 13, 2022

大都會球團道歉「安排開球儀式流程出問題」，薛澤7局6K失1分卻無緣勝投

隨後，日媒《Sponichi Annex》取得日本駐紐約領事館的說法指出，大都會方面稱是內部安排開球儀 式流程 出現問題，對於薛澤無視森美樹夫 置之不理之行為， 薛澤並非故意，而是他作為當日先發投手， 提高了緊張感和注意力專注於 賽前準備 。

大都會球團對此感到很抱歉，接下來會再安排一個時間讓大使開球；領事館也提到， 與種族有關的問題如今在美國已成為一個重要問題，需要更正式的道歉和某種形式的補償。

另外，大都會在14日的比賽最終以2：1惜敗水手，本場賽事除了雙方精彩上演投手戰之外，薛澤主投7局98球僅被敲3安打、失1分、6次三振、2次保送的好表現，直到4局上1出局投出觸身球保送，接著第5局面對首名打者也被擊出本場比賽第1支安打，加上大都會打線熄火，讓薛澤錯過勝投，但他仍維持2.66的防禦率，獲得本季第5場優質先發。

2022年紐約大都會台灣日，中職首位代表「恰恰」彭政閔受邀開球

在大聯盟漫長的賽季中，每支球隊都會舉行不同主題的比賽，以紐約大都會台灣日歷年開球名單中，包括著名台灣人包括奧斯卡獲獎電影導演李安、台灣高爾夫球手曾雅妮、台灣唯一的諾貝爾獎得主李遠哲、駐美代表蕭美琴以及台灣人YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）。

緊接著，2022年第17屆大都會台灣日將於8月28日登場，將邀請到「中職先生」、「台灣隊長」、「恰恰」彭政閔為比賽開球，彭政閔也將成為大都會開球儀式以來首位獲得邀約的中職代表。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航