英美拯救烏克蘭、歐盟只想救自己：為何西方集團對俄羅斯的立場如此分歧？

文：曾婷瑄（中央社記者巴黎15日專電）

俄烏戰事拉長，東西歐間與西方陣線內部分歧逐漸明顯。歐美媒體分析各方立場差異的原因，有專家認為手段不同未必代表整體策略分裂；也有專家假設歐美正扮演好、壞警察，攜手對付俄國。

戰況瞬息萬變，不斷調整戰爭目標，軍隊士氣也影響政治動能。隨著俄烏戰爭戰線拉長，原本團結的西方陣線，即使目標仍一致，也逐漸出現歐洲內部分歧，以及西歐、美英對俄立場看似漸行漸遠的狀況。

時移世易，此時的戰爭角力與爆發之初已有所不同。俄國帶來的傷痛、俄軍失利以及烏克蘭舉國的英勇表現，都讓烏國民眾逐漸對勝利有了不同的想法。

歐洲方面，俄烏衝突以來的團結效應光環開始褪色，東西歐對俄態度的根本差異逐漸明顯。當然這裡的東歐必須排除堅決反對禁運俄國能源的歐盟「黑羊」匈牙利。

東歐國家本身就因錯綜複雜的歷史因素而對俄羅斯侵略者抱有敵意，且戰爭就在家門口，外溢效應時刻帶來安全威脅。因此當法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）或義大利總理德拉吉（Mario Draghi）積極推動俄烏停火或和談時，烏克蘭在內的東歐國家都深感不解與冒犯。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）13日在一個國際安全研討會中，意有所指地向八面玲瓏的法國總統馬克宏喊話，「別再致電（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）了」。她說：「若大家都不斷打給他，他就不會認為被孤立……這一點用都沒有……為何打給他？他是名罪犯。」

同天更爆出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在義媒專訪中，直指馬克宏曾要求烏克蘭在領土主權問題讓步，好讓普亭「挽回顏面」，遭澤倫斯基嚴正拒絕。

然而法國總統府隨後表明，「總統從未與普亭討論任何未經澤倫斯基同意的事，也從未要求澤倫斯基做出任何讓步。他一直說，由烏克蘭自行決定與俄國談判的條件。」但這起外交羅生門恐怕已為法烏情誼帶來裂痕。

由於士氣高漲且西方支援長程重型武器，戰爭早期曾做好讓烏東分離地區盧漢斯克（Luhansk）和頓內次克（Donetsk）自治準備的烏克蘭，如今看來不僅可以力守國土，更打算討回2014年被俄國吞併克里米亞（Crimea）。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）向政治新聞網Politico表示：「對烏克蘭而言，故事結局當然是解放被占領的土地，並要俄羅斯支付對我們造成的所有損失。」

顯然烏克蘭領袖目前沒有和平或停火談判的心情，在他們看來，形勢顯示，堅持極可能帶來大獲全勝，為何歐洲大國卻急著不惜退讓也要換取停火和談？

烏國官員告訴Politico，法、德曾經要求小國對俄國讓步的黑歷史也讓人無法信任，包括法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）期間，歐盟以和平協議換取俄國終止對喬治亞的入侵，以及2015年法德推動有益於俄國的明斯克（Minsk）協議。

西方陣營方面，英美與西歐對烏克蘭的支持立場與論調分歧更是逐漸明顯。

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向烏克蘭提供大量援助的美國總統拜登（Joe Biden）3月26日怒斥普亭是「屠夫」，不能讓他「繼續掌權」；國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）更進一步挑明希望俄羅斯「被削弱到無法入侵烏克蘭」。顯示美國起初僅承諾盡力協助烏克蘭自衛的目標已出現策略轉向。

相較之下，馬克宏不僅拒絕立即把俄羅斯在烏克蘭的屠殺行徑稱作「種族滅絕」；更在9日的歐盟議會上表示，靠「羞辱」俄羅斯無法達成和平，歐洲「不能屈服於羞辱的誘惑，也不能屈服於復仇的情緒。」此番言論被解讀為馬克宏仍設法要與普亭妥協。

英美顯然已不再如歐洲人般相信外交解決管道，對俄羅斯的制裁也比法德更嚴格。布魯塞爾馬丹斯歐洲研究中心研究員德瑞亞（Eoin Drea）投書Politico批評，「英美國家試圖拯救烏克蘭；歐盟則試圖拯救自己……歐盟已越走越歪。」

法國政壇觀察家、記者穆特（Anne Elisabeth Moutet）表示，同意馬克宏早期保持與俄羅斯溝通管道暢通的策略，但認為他近期的言論令人無法容忍，「他應該閉嘴……這些行為只對普亭一人有利。」

她提醒，馬克宏的策略秉持前總統戴高樂外交自主、利益至上的原則，不向美、中任何一方靠攏。

然而有觀察家對歐美立場差異抱持不同看法。法國前駐美暨聯合國大使阿羅（Gerard Araud）指出，美國耗資不菲，就是希望投資有所回報。「對華盛頓而言，長期戰略要務仍是對抗中國。這是『無謂損失』效應，他們正不靠一兵一卒削弱俄羅斯力量。」

此外，歐美兩方承受的經濟風險也不一樣，歐盟比美國更加暴露在戰爭經濟的後果之下。義大利前外交官卡內洛斯（Marco Carnelos）向瑞士《晨報》（Le Matin）指出，「問題在於，歐洲願意為莫斯科政權更替付出什麼代價？若達美國目標，經濟代價恐為天文數字。」

法國國立工藝學院工業經濟教授尚恩（Sébastien Jean）向法新社解釋，從經濟觀點來看，「英美以及以德國為首的歐洲所承受的影響非常不對等。」英美是主要能源生產國，對能源的依賴非常有限，工業金屬的供給鏈也更多元。「這會讓西歐與美英觀點非常不同」。