2022台北電影節公布兩大競賽入圍名單：《美國女孩》入圍12項最大贏家，一家四口皆順利提名
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2022台北電影獎公佈入圍名單，其中又以新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》以入圍12項大獎成為提名階段的最大贏家，九把刀的《月老》以及樓一安的《該死的阿修羅》分別以11項、9項提名緊追在後。值得一提的是，《美國女孩》也入圍了本屆國際新導演競賽，成為台灣代表之一。
2022台北電影節於今（16）日公布兩大競賽入圍名單，以百萬首獎為號召、年度台灣電影最重要的競賽「台北電影獎」，邀請演員艾怡良、劉修甫擔任揭曉嘉賓；而台灣唯一針對國際新銳導演的長片競賽「國際新導演競賽」，則由台北電影節主席易智言揭曉入選的12部作品。
台北電影獎
本屆台北電影獎共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。而今年較去（2021）年總件數400件下滑了132件作品，但在評審們的共識之下，最終仍選出共計30部作品入圍，其中劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部。
本屆提名階段的最大贏家，為新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》入圍12項大獎，至於九把刀的《月老》以及樓一安的《該死的阿修羅》分別以11項、9項提名緊追在後。值得一提的是，《美國女孩》也入圍了本屆國際新導演競賽，成為台灣代表之一，《美國女孩》在本屆台北電影節的雙競賽中表現亮眼。
《美國女孩》、《月老》和《該死的阿修羅》皆是去年金馬獎的入圍作品，今年在台北電影獎中仍舊搶眼，綜觀幾項影迷關注的獎項，最佳劇情片、導演、編劇等等皆有斬獲，這3部片的獎項之爭也從去年金馬獎一路競爭到今年台北電影獎。
其中值得注意的是，《美國女孩》的新導演阮鳳儀此次直接挑戰台北電影獎最佳導演，且兩位新演員方郁婷、林品彤雙雙入圍新演員，而片中好評不斷的「爸爸」莊凱勛也入圍了男配角，「媽媽」林嘉欣同樣順利入圍女主角，《美國女孩》一家四口皆順利提名，至於林品彤與莊凱勛，此次的台北電影獎入圍也算補上了缺席金馬獎的遺憾。
對於《美國女孩》在台北電影獎的好表現，導演阮鳳儀接受《關鍵評論網》訪問表示：「每部作品都是團隊共同努力的成果，這次看到眾多主創和四位主演們一同被肯定，真的非常地開心。要成就《美國女孩》，演員一家四口缺一不可，美術指導、攝影、配樂、剪輯功不可沒。謝謝製作方、出品方，謝謝監製書宇，製片人苗華川及馬君慈。謝謝評審的編劇提名及導演提名，能夠跟國際上新導演一起競賽我與有榮焉。最後，我要謝謝我的家人讓我分享我們的故事。」
至於《該死的阿修羅》在去年僅入圍金馬獎3項大獎，成為該屆提名獎項的最大遺珠之一，而到了台北電影獎，則一口氣提升至9項大獎，金馬獎以及台北電影獎的評審組成以及報名作品的不同，就成為獎項提名的差異之處，而《該死的阿修羅》也算獲得遲來的肯定。
導演樓一安得知入圍後表示：「能一口氣入圍9項，讓我們的電影、演員和工作人員有機會被更多人看到，是很開心的，但是當然還是有點為姵嘉、澔哲、球球等演員沒入圍抱屈，也覺得我們美術、聲音設計、攝影等技術部門也挺細膩的啊，沒入圍也覺得好像有點可惜。當然，這種事本就難盡如人意，最重要的是電影還在熱映中，希望大家可以進戲院看看我們的電影。」
而今年上映的新片部分，最亮眼的作品當數由柯孟融執導的懸疑驚悚片《咒》，入圍最佳劇情長片、導演、女主角、男配角、攝影、美術設計、視覺效果等7項大獎，除了在獎項上有所斬獲之外，《咒》目前全台票房突破1.6億，觀影人次逼近70萬人，成為台灣歷年來恐怖片票房亞軍，僅次於《返校》，日前更宣布將開拍續集《咒2》，在商業票房以及電影獎項的成績有目共睹，可說是面子、裡子雙贏。
本屆評審涵蓋產學界等專業人士，分為初選、複選及決選三階段，初選評審分為劇情長片、紀錄片、短片及動畫片四類，各自組成初選委員選出作品進入複選，複選評審則由通過初選的作品中決定本屆入圍名單，最終評審團將共同決定得獎名單。
初選評審共計16位，並分為四大類評選，劇情長片類包括陳伯任（戲院總監）、鄒介中（監製）、廖克發（導演）、蕭力修（導演）、鴻鴻（導演、編劇）；紀錄片類包括李明璁（學者、社會工作者）、許哲嘉（導演）、黃庭輔（導演）、蕭菊貞（導演）、薛常慧（導演、策展人）；短片類包括朱芷瑩（演員）、吳蕙君（電影發行）、廖士涵（導演）；動畫片類有宋欣穎（導演）、連俊傑（導演）、黃勻弦（導演）。
複選評審包括初選評審朱芷瑩、宋欣穎，以及李欣芸（電影配樂）、洪伯豪（導演）、徐譽庭（導演、編劇）、曹源峰（聲音設計）、陳懷恩（導演、攝影、紀錄片）、葉如芬（監製）、蕭汝冠（剪輯）、簡嫚書（演員）、蘇國豪（美術），由以上11位選出本屆台北電影獎入圍名單。
國際新導演競賽
台灣唯一針對國際新銳導演徵件的長片競賽「國際新導演競賽」，關注新導演在形式、敘事及題材掌握、美學風格上的潛力。今年有來自94國、544件報名作品，最終脫穎而出的12部入選作品分別來自21個國家。
今年國際新導演競賽入選的兩部台灣代表，分別是李怡芳的《小藍》及阮鳳儀的《美國女孩》，皆為她們首部劇情長片作品，而《小藍》也將在台北電影節世界首映。
《小藍》由金馬獎最佳女配角得主王渝萱擔綱主演，並由《血觀音》、《天橋上的魔術師》製片林仕肯擔任監製，而幕後團隊更包含金馬最佳剪輯獎剪接師陳曉東、金馬獎最佳音效聲音設計郭禮杞，金鐘獎攝影師趙冠衡等人，本片從情慾與身體反向探索女性自我認同，透過多面向的情慾描寫，直視女性逐漸擺脫依附男性評價的覺醒。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列