2022台北電影節公布兩大競賽入圍名單：《美國女孩》入圍12項最大贏家，一家四口皆順利提名

2022台北電影節於今（16）日公布兩大競賽入圍名單，以百萬首獎為號召、年度台灣電影最重要的競賽「台北電影獎」，邀請演員艾怡良、劉修甫擔任揭曉嘉賓；而台灣唯一針對國際新銳導演的長片競賽「國際新導演競賽」，則由台北電影節主席易智言揭曉入選的12部作品。

Photo Credit: 台北電影節提供 2022台北電影獎入圍名單邀請艾怡良（左）、劉修甫（右）擔任揭曉嘉賓。

台北電影獎

本屆台北電影獎共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。而今年較去（2021）年總件數400件下滑了132件作品，但在評審們的共識之下，最終仍選出共計30部作品入圍，其中劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部。

本屆提名階段的最大贏家，為新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》入圍12項大獎，至於九把刀的《月老》以及樓一安的《該死的阿修羅》分別以11項、9項提名緊追在後。值得一提的是，《美國女孩》也入圍了本屆國際新導演競賽，成為台灣代表之一，《美國女孩》在本屆台北電影節的雙競賽中表現亮眼。

《美國女孩》、《月老》和《該死的阿修羅》皆是去年金馬獎的入圍作品，今年在台北電影獎中仍舊搶眼，綜觀幾項影迷關注的獎項，最佳劇情片、導演、編劇等等皆有斬獲，這3部片的獎項之爭也從去年金馬獎一路競爭到今年台北電影獎。

其中值得注意的是，《美國女孩》的新導演阮鳳儀此次直接挑戰台北電影獎最佳導演，且兩位新演員方郁婷、林品彤雙雙入圍新演員，而片中好評不斷的「爸爸」莊凱勛也入圍了男配角，「媽媽」林嘉欣同樣順利入圍女主角，《美國女孩》一家四口皆順利提名，至於林品彤與莊凱勛，此次的台北電影獎入圍也算補上了缺席金馬獎的遺憾。

對於《美國女孩》在台北電影獎的好表現，導演阮鳳儀接受《關鍵評論網》訪問表示：「每部作品都是團隊共同努力的成果，這次看到眾多主創和四位主演們一同被肯定，真的非常地開心。要成就《美國女孩》，演員一家四口缺一不可，美術指導、攝影、配樂、剪輯功不可沒。謝謝製作方、出品方，謝謝監製書宇，製片人苗華川及馬君慈。謝謝評審的編劇提名及導演提名，能夠跟國際上新導演一起競賽我與有榮焉。最後，我要謝謝我的家人讓我分享我們的故事。」

Photo Credit: 台北電影節提供 導演阮鳳儀也為本屆台北電影節執導形象廣告。

至於《該死的阿修羅》在去年僅入圍金馬獎3項大獎，成為該屆提名獎項的最大遺珠之一，而到了台北電影獎，則一口氣提升至9項大獎，金馬獎以及台北電影獎的評審組成以及報名作品的不同，就成為獎項提名的差異之處，而《該死的阿修羅》也算獲得遲來的肯定。

導演樓一安得知入圍後表示：「能一口氣入圍9項，讓我們的電影、演員和工作人員有機會被更多人看到，是很開心的，但是當然還是有點為姵嘉、澔哲、球球等演員沒入圍抱屈，也覺得我們美術、聲音設計、攝影等技術部門也挺細膩的啊，沒入圍也覺得好像有點可惜。當然，這種事本就難盡如人意，最重要的是電影還在熱映中，希望大家可以進戲院看看我們的電影。」

Photo Credit: 希望行銷提供 樓一安

而今年上映的新片部分，最亮眼的作品當數由柯孟融執導的懸疑驚悚片《咒》，入圍最佳劇情長片、導演、女主角、男配角、攝影、美術設計、視覺效果等7項大獎，除了在獎項上有所斬獲之外，《咒》目前全台票房突破1.6億，觀影人次逼近70萬人，成為台灣歷年來恐怖片票房亞軍，僅次於《返校》，日前更宣布將開拍續集《咒2》，在商業票房以及電影獎項的成績有目共睹，可說是面子、裡子雙贏。

Photo Credit: 牽猴子提供 導演柯孟融（白衣者）

本屆評審涵蓋產學界等專業人士，分為初選、複選及決選三階段，初選評審分為劇情長片、紀錄片、短片及動畫片四類，各自組成初選委員選出作品進入複選，複選評審則由通過初選的作品中決定本屆入圍名單，最終評審團將共同決定得獎名單。

初選評審共計16位，並分為四大類評選，劇情長片類包括陳伯任（戲院總監）、鄒介中（監製）、廖克發（導演）、蕭力修（導演）、鴻鴻（導演、編劇）；紀錄片類包括李明璁（學者、社會工作者）、許哲嘉（導演）、黃庭輔（導演）、蕭菊貞（導演）、薛常慧（導演、策展人）；短片類包括朱芷瑩（演員）、吳蕙君（電影發行）、廖士涵（導演）；動畫片類有宋欣穎（導演）、連俊傑（導演）、黃勻弦（導演）。

複選評審包括初選評審朱芷瑩、宋欣穎，以及李欣芸（電影配樂）、洪伯豪（導演）、徐譽庭（導演、編劇）、曹源峰（聲音設計）、陳懷恩（導演、攝影、紀錄片）、葉如芬（監製）、蕭汝冠（剪輯）、簡嫚書（演員）、蘇國豪（美術），由以上11位選出本屆台北電影獎入圍名單。

國際新導演競賽

台灣唯一針對國際新銳導演徵件的長片競賽「國際新導演競賽」，關注新導演在形式、敘事及題材掌握、美學風格上的潛力。今年有來自94國、544件報名作品，最終脫穎而出的12部入選作品分別來自21個國家。

今年國際新導演競賽入選的兩部台灣代表，分別是李怡芳的《小藍》及阮鳳儀的《美國女孩》，皆為她們首部劇情長片作品，而《小藍》也將在台北電影節世界首映。

《小藍》由金馬獎最佳女配角得主王渝萱擔綱主演，並由《血觀音》、《天橋上的魔術師》製片林仕肯擔任監製，而幕後團隊更包含金馬最佳剪輯獎剪接師陳曉東、金馬獎最佳音效聲音設計郭禮杞，金鐘獎攝影師趙冠衡等人，本片從情慾與身體反向探索女性自我認同，透過多面向的情慾描寫，直視女性逐漸擺脫依附男性評價的覺醒。