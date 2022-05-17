聽說今年聯準會要升息五次？投資策略該空手還是加碼買進？
我們想讓你知道的是
在不同的時空，各自擁有不同的背景，市場的反應並不會完全相同，當市場波動的增加在所難免，而握有優勢資訊的交易者才能趨吉避凶。因此，除非你能擁有他人沒有的資訊，否則若和我一樣都是一般散戶，我們要做的事情一直都很簡單：Do Nothing。
2022市場面臨許多挑戰，除了我們先前談過的通膨之外，另一項衍伸出來的議題就是為了抑制過於火熱的經濟，而採用的貨幣政策，升息。
在先前美國聯準會公布他們的會議記錄之後，市場預期今年的加息總次數，很可能會來到五次。
- 目前是0-25bps
- 市場約有超過70%的人認為年底的利率大於125bps
- 意味著市場做好超過五次升息的預期
面對來勢洶洶的加息政策，你是否會改變目前的投資策略呢？如果有的話你又打算調整至如何呢？無論你有沒有任何想法，希望透過這篇文章可以協助你了解關於加息的過去，以及該如何展望未來。
債券不只有波動，也會下跌
採用資產配置的投資人，主要是由股票加上債券組合而成，而關於投資債券的其中一個風險，就是利率風險，越長期的債券，對於利率的反應會越加劇烈，我們可從存續期這項數字得知。
你應該有發現，近期市場的波動比起以往更劇烈，除了可能來自於聯準會將停止量化寬鬆減少購入債券之外，另一個大可能或許就是來自於投資人接收到貨幣政策所做出的反應。
加息，表示利率的變動，首當其衝的，便會是債券。
在2022年2月的第一個禮拜，巴克萊綜合債券指數的年度至今總報酬下跌3.1%。
即便是債券，不只有價格的波動，也是會有下跌虧損的可能。
市場預期要加息五次是第一次嗎？
根據先前所提到的，市場的氛圍是一年內要加息五次，在我的投資歷程中，並未出現過如此的景象。
如果你是2005年以後才開始投資，我相信你將與我一樣，對於此種未知的將來，有點不知道會發生什麼事情。也許你還會感到一點害怕，甚至想著是否要空手離開投資市場，等待落底之後再慢慢購回。
雖然你我都沒有經歷過瘋狂加息的過程，但歷史上，在一年內的加息次數，達到五次的場景，其實出現不少次。
比如下圖是LPL Research統計1970歷年來的加息次數：
- 最近加息超過五次的年份是2005年的8次
- 大幅升息的歷程在1971至1984之間
根據此統計資料，你清楚的看到在1971到1984之間，加息的場景出現的非常非常頻繁，甚至還有單年加息高達27次，一年才52周，平均兩個禮拜就升息。
是什麼原因會有如此劇烈的加息呢？
我們可從1970至1984年間的通貨膨脹率變化得知，在這段時間內通膨為平均7%以上，甚至在1980年達到一個高峰。
可想而知美國聯準會不得不加大升息力道抑制通膨，雖然這之中也伴隨著四次的經濟衰退，儘管我們不確定是否與通膨和加息有關。
加息後的市場會下跌嗎？
如果今年預計要加息五次，也許我們可以觀察過往的歷史軌跡，了解升息後的世界，有可能發生什麼事情。
回顧美股市場，距離我們比較近的2018年，雖然並未加息五次，但其實也加了四次息，單看2018年度的S&P500報酬，該年下跌約4%左右。
如果從1970年開始，將連續升息的年度，對照市場的報酬結果將如下表所示：
- 共有八次的升息歷程
- 其中有七次市場給予正報酬
- S&P500的平均漲幅約為23%
距離最近一次的升息次數達到五次的是2004~2006年之間，在這段時間，S&P500的報酬則是來到了17.74%。
是誰說升息之後，市場就會下跌呢？
由於這次很可能會開啟新一輪的升息循環，我們不妨將過去超過四次升息的年度，進一步條列該年的市場表現，藉此觀察是否有出於我們意料之外的數據。
- 1973至1974年著名的美國大蕭條
- 升息該年正報酬機率高達將近70%
在過往超過四次升息的年度報酬，美國市場的報酬並未總是下跌收場，更多的是上漲的呈現，這與多數人的想像，截然不同。
換句話說，升息將造成的市場下跌，恐怕是投資人錯誤的想像。
不過我也理解，對於未知的恐懼，深怕不好的事情發生，這是人性使然的結果。
新的升息周期會帶來短期的市場下跌？
另一方面，我猜你可能心裡會想著，現在是新的一輪升息，搞不好剛開始升息波動就會特別大，市場調適不過來，下跌應該會更容易出現吧。
也許。
但如果我們看過往歷史，S&P500在第一次升息後一個月至六個月的表現，你會獲得不一樣的答案。
- 一個月、三個月至六個月的平均績效都是正的
- 中位數也是如此
第一次升息後的短期市場表現，有很高的機會是會上漲的。
另外，如果是看正報酬的機率，只要是持有升息後的一年，就能保證是100%賺錢。
在過去升息期間擔心市場的投資人，看來是多慮了。
應對升息的投資策略結論
在此篇文章中，我們分別從不同的歷史角度，檢視市場在面對升息時所呈現的數據，最主要的目的正是希望可以減輕你對於升息來臨的恐懼
- 升息期間的市場表現都很不錯
- 四次升息間的該年市場績效大多為正報酬
- 首次升息後的短期報酬（
- 首次升息後的一年報酬是100%獲利
從美國聯準會過去的加息歷史來看，美股的漲跌互見，而升息的這件事情，並不是什麼新鮮的事情，尤其是一年加息超過五次的狀況，過去也曾經歷過。
只是我們都了解，在不同的時空，各自擁有不同的背景，這也表示，市場的反應並不會完全相同。
儘管我們不知道，未來的市場在短期內將會如何反應關於貨幣政策的即時資訊，但是我相信，市場的波動會比加息前高一些，因為一旦有新的政策變化，各路人馬便會表態他們對於市場的定價，如果彼此的認知出現落差，那市場波動的增加在所難免，而握有優勢資訊的交易者才能趨吉避凶。
因此，除非你能擁有他人沒有的資訊，不是那種從財經新聞、部落格文章人人都能獲得的消息，那你才需要做些事情讓自己從中獲利或是避免虧損。
不過，我猜你應該是沒有這方面的優勢，否則你不會想透過這篇文章讓我告訴你該怎麼做，因為有的話你早就做完了，而且不會跟其他人說。
換句話說，如果你和我一樣都是一般散戶，我們要做的事情一直都很簡單。
Do Nothing.
什麼都不要做的買入持有策略，就如同我們先前展示過的範例，可以讓你把一萬元變成8532萬元，這之中更是經歷我們先前提到的任何升息過程、以及包含各式的金融危機與挑戰。
你更是不需要等待市場下跌而加碼，定期定額持續投入就能將資金最有效率的運用。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列