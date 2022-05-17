聽說今年聯準會要升息五次？投資策略該空手還是加碼買進？

2022市場面臨許多挑戰，除了我們先前談過的通膨之外，另一項衍伸出來的議題就是為了抑制過於火熱的經濟，而採用的貨幣政策，升息。

在先前美國聯準會公布他們的會議記錄之後，市場預期今年的加息總次數，很可能會來到五次。

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目前是0-25bps

市場約有超過70%的人認為年底的利率大於125bps

意味著市場做好超過五次升息的預期

面對來勢洶洶的加息政策，你是否會改變目前的投資策略呢？如果有的話你又打算調整至如何呢？無論你有沒有任何想法，希望透過這篇文章可以協助你了解關於加息的過去，以及該如何展望未來。

債券不只有波動，也會下跌

採用資產配置的投資人，主要是由股票加上債券組合而成，而關於投資債券的其中一個風險，就是利率風險，越長期的債券，對於利率的反應會越加劇烈，我們可從存續期這項數字得知。

你應該有發現，近期市場的波動比起以往更劇烈，除了可能來自於聯準會將停止量化寬鬆減少購入債券之外，另一個大可能或許就是來自於投資人接收到貨幣政策所做出的反應。

加息，表示利率的變動，首當其衝的，便會是債券。

在2022年2月的第一個禮拜，巴克萊綜合債券指數的年度至今總報酬下跌3.1%。

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即便是債券，不只有價格的波動，也是會有下跌虧損的可能。

市場預期要加息五次是第一次嗎？

根據先前所提到的，市場的氛圍是一年內要加息五次，在我的投資歷程中，並未出現過如此的景象。

如果你是2005年以後才開始投資，我相信你將與我一樣，對於此種未知的將來，有點不知道會發生什麼事情。也許你還會感到一點害怕，甚至想著是否要空手離開投資市場，等待落底之後再慢慢購回。

雖然你我都沒有經歷過瘋狂加息的過程，但歷史上，在一年內的加息次數，達到五次的場景，其實出現不少次。

比如下圖是LPL Research統計1970歷年來的加息次數：

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最近加息超過五次的年份是2005年的8次

大幅升息的歷程在1971至1984之間

根據此統計資料，你清楚的看到在1971到1984之間，加息的場景出現的非常非常頻繁，甚至還有單年加息高達27次，一年才52周，平均兩個禮拜就升息。

是什麼原因會有如此劇烈的加息呢？

我們可從1970至1984年間的通貨膨脹率變化得知，在這段時間內通膨為平均7%以上，甚至在1980年達到一個高峰。

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可想而知美國聯準會不得不加大升息力道抑制通膨，雖然這之中也伴隨著四次的經濟衰退，儘管我們不確定是否與通膨和加息有關。

加息後的市場會下跌嗎？

如果今年預計要加息五次，也許我們可以觀察過往的歷史軌跡，了解升息後的世界，有可能發生什麼事情。

回顧美股市場，距離我們比較近的2018年，雖然並未加息五次，但其實也加了四次息，單看2018年度的S&P500報酬，該年下跌約4%左右。

如果從1970年開始，將連續升息的年度，對照市場的報酬結果將如下表所示：

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共有八次的升息歷程

其中有七次市場給予正報酬

S&P500的平均漲幅約為23%

距離最近一次的升息次數達到五次的是2004~2006年之間，在這段時間，S&P500的報酬則是來到了17.74%。

是誰說升息之後，市場就會下跌呢？

由於這次很可能會開啟新一輪的升息循環，我們不妨將過去超過四次升息的年度，進一步條列該年的市場表現，藉此觀察是否有出於我們意料之外的數據。

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1973至1974年著名的美國大蕭條

升息該年正報酬機率高達將近70%

在過往超過四次升息的年度報酬，美國市場的報酬並未總是下跌收場，更多的是上漲的呈現，這與多數人的想像，截然不同。

換句話說，升息將造成的市場下跌，恐怕是投資人錯誤的想像。

不過我也理解，對於未知的恐懼，深怕不好的事情發生，這是人性使然的結果。

新的升息周期會帶來短期的市場下跌？

另一方面，我猜你可能心裡會想著，現在是新的一輪升息，搞不好剛開始升息波動就會特別大，市場調適不過來，下跌應該會更容易出現吧。

也許。

但如果我們看過往歷史，S&P500在第一次升息後一個月至六個月的表現，你會獲得不一樣的答案。

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一個月、三個月至六個月的平均績效都是正的

中位數也是如此

第一次升息後的短期市場表現，有很高的機會是會上漲的。

另外，如果是看正報酬的機率，只要是持有升息後的一年，就能保證是100%賺錢。

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在過去升息期間擔心市場的投資人，看來是多慮了。

應對升息的投資策略結論

在此篇文章中，我們分別從不同的歷史角度，檢視市場在面對升息時所呈現的數據，最主要的目的正是希望可以減輕你對於升息來臨的恐懼

升息期間的市場表現都很不錯

四次升息間的該年市場績效大多為正報酬

首次升息後的短期報酬（

首次升息後的一年報酬是100%獲利

從美國聯準會過去的加息歷史來看，美股的漲跌互見，而升息的這件事情，並不是什麼新鮮的事情，尤其是一年加息超過五次的狀況，過去也曾經歷過。

只是我們都了解，在不同的時空，各自擁有不同的背景，這也表示，市場的反應並不會完全相同。

儘管我們不知道，未來的市場在短期內將會如何反應關於貨幣政策的即時資訊，但是我相信，市場的波動會比加息前高一些，因為一旦有新的政策變化，各路人馬便會表態他們對於市場的定價，如果彼此的認知出現落差，那市場波動的增加在所難免，而握有優勢資訊的交易者才能趨吉避凶。

因此，除非你能擁有他人沒有的資訊，不是那種從財經新聞、部落格文章人人都能獲得的消息，那你才需要做些事情讓自己從中獲利或是避免虧損。

不過，我猜你應該是沒有這方面的優勢，否則你不會想透過這篇文章讓我告訴你該怎麼做，因為有的話你早就做完了，而且不會跟其他人說。

換句話說，如果你和我一樣都是一般散戶，我們要做的事情一直都很簡單。

Do Nothing.

什麼都不要做的買入持有策略，就如同我們先前展示過的範例，可以讓你把一萬元變成8532萬元，這之中更是經歷我們先前提到的任何升息過程、以及包含各式的金融危機與挑戰。

你更是不需要等待市場下跌而加碼，定期定額持續投入就能將資金最有效率的運用。

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