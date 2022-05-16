漢光38號演習「圖上兵棋推演」借鏡俄烏戰爭，美方4月兵推顯示援台難度高於援烏
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漢光38號演習「圖上兵棋推演」5月16日展開，本次兵推演借鏡俄烏戰爭對防衛作戰啟示，召集國軍重要幹部面對面詳實探討戰術戰法。而在漢光兵推前，《NBC》與智庫新美國安全中心，4月也在華盛頓舉行了一場台海兵推。
（中央社）國軍漢光38號演習「圖上兵棋推演」5月16日正式展開。國防部表示，推演想定包含近期敵情、俄烏戰爭啟示，均納入想定內容。相較過往電腦兵推，圖上兵棋推演採取面對面參與，更能詳實探討戰術戰法。
漢光38號圖上兵棋推演5月16日起至20日，一連舉行5天，各作戰區相關人員接獲命令進駐指揮所，進行圖上兵棋推演。
國防部16日上午告訴中央社記者，此次兵棋推演在考量防疫的前提下，採圖上兵棋推演方式實施；推演想定內容納入近期敵情、以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭啟示等。
今年漢光38號演習兵棋推演從電腦兵棋推演，改為圖上兵棋推演。國防部訓練參謀次長室聯合作戰訓練處長劉爾榮少將日前在記者會中說明指出，本次兵棋推演借鏡俄烏戰爭對防衛作戰啟示，召集國軍重要幹部，以圖上兵推面對面詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識及統一用兵觀念，有利作戰計畫發展，並具體提供建軍備戰參據。
國軍將領解釋，圖上兵推與電腦兵推兩者目的不同。電腦兵推藉由電腦系統模擬攻防兩軍行動，同時具備戰術裁定功能，例如攻擊是否達到效果等，因此需要設定戰機飛行方向、發射飛彈時間點等多項參數，包括國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）、空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部，以及各作戰區的所有人員都要完成進駐。
圖上兵推則著重「研討」，雖然沒有電腦輔助，但同樣會有狀況及想定，但參與人員主要是負責作戰指揮的高層及相關參謀，不需動用大量編組人員。至於今年的漢光實兵演練，將會在7月25日至29日進行。
《蘋果新聞網》報導，今年的「圖上兵推」是面對面互動研討，參與人員主要是負責作戰指揮的高層及相關參謀，思考如何以現有戰力，發揮不對稱作戰，應是重中之重的研討科目。與電腦兵推不同的是，圖上兵推著重「研討」而非勝負，以俄烏戰事為例，電腦兵推依據參數，結果都會是俄軍勝利，無法預料會打成今天這種局面。
《週刊王》報導，國防部長邱國正推動的作戰區小總長概念，已正式定案，將在這次圖上兵推投入演練。
軍方表示，俄烏戰事對陸軍啟示較多，特別是野戰防空，向來是陸軍建軍要項，經過俄烏戰火，更能凸顯其重要。而我作戰區指揮官均是陸軍出身，恰好藉這次圖上兵推面對面研討，詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識及統一用兵觀念，並建立作戰區小總長制度。
至於俄烏戰爭對空軍來說，顯現出機動雷達的重要，未來陸軍野戰防空若能搭配空軍機動雷達，則可讓野戰防空飛彈發揮更高戰力。
近期美方台海兵推結果
而在漢光兵推前，美國媒體《NBC》與智庫新美國安全中心（CNAS）4月也在華盛頓舉行了一場台海兵推。這場兵推的主要結論是：如果中國入侵台灣，印太地區將陷入一場曠日持久的戰爭，中共可能對夏威夷與美國本土發動直接攻擊。
CNAS的專家表示：「在衝突的第一周之後，北京和華盛頓都不太可能佔據上風，它最終將成為一場曠日持久的衝突」。根據兵推，衝突升級可能導致中國使用核武，原因是北京靠常規武器的戰力，能做的回應有限。這場兵推也發現，目前美國「嚇阻」中國侵台的努力將不會成功，除非美國與盟邦投入更多資源，來改善台灣的軍備跟部隊訓練。
兵推還揭露一個關鍵，那就是在開戰後美國援助台灣的難度，會更高於北約援助烏克蘭。一來是北約國家團結的程度，高於美國在印太的各盟邦；二來是烏克蘭與北約盟國領土接壤，台灣則是鄰近中國東南沿海的海島，地理位置相對不利，運補較為困難。這也讓兵推結果建議美國應該要在台海發生戰爭前，提早完成對台灣的武裝。因為中國一旦展開侵略後，將武器運至台灣將變得非常困難。
新聞來源
- 漢光演習圖上兵推登場 國防部：烏俄戰爭納入想定（中央社）
- 借鏡俄烏戰爭啟示 漢光圖上兵推16日登場（中央社）
- 漢光演習「圖上兵推」登場 作戰指揮高層「面對面互動研討」（蘋果新聞網）
- 漢光38號演習「圖上兵推」一連舉行5天 兵推討論要項預料有這些（週刊王）
- U.S. should prepare for drawn-out conflict if China invades Taiwan, war game suggest（NBC）
延伸閱讀
- 新冷戰體制下的台灣印太戰略：歐盟出現再建契機、東協面臨邊緣化危機
- 俄烏戰爭告訴我們：再怎麼成功的「突襲」，都很難達到馬英九所說的「首戰即終戰」
- 俄烏戰爭就像是為中國武統台灣準備的「模擬考」，中共學到了哪些必考的「考古題」？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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