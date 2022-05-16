今日本土新增6萬1754例，指揮中心：確診者同住家人若打滿3劑疫苗，快篩陰性免居家隔離
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從明（17）日的零時起，同住家人打3劑者，只要快篩陰性就可以上班，但要求不要到人潮擁擠處，避免接觸不特定人及聚餐聚會。
台灣本土疫情連續5日超過6萬確診，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布2項新制，包含確診者同住家人如打滿3劑疫苗，就由3+4改為快篩陰性後0+7，以及65歲以上快篩陽性者，達成醫病共識就算確診。
指揮中心今日公布國內新增6萬1754例COVID-19確定病例，分別為6萬1697例本土個案及57例境外移入，35例為航班落地採檢陽性。個案分布前5名的縣市為新北市1萬9898例、台北市9274例、桃園市8635例、台中市4357例、高雄市4191例。
指揮官陳時中表示，總體病例到昨天共有74萬1680例，輕症率99.79％、中症比例0.17％、重症率0.04％。
指揮中心公布今日新增29例確診死亡個案，其中有16人沒有接種過疫苗，6人接種過3劑疫苗；年齡方面，有17人超過80歲，28人有癌症等重大疾病或慢性病史。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，年齡最高者超過100歲，接種3劑疫苗，本身有糖尿病、神經系統疾病，染疫後出現呼吸衰竭。年紀最輕為20多歲，沒有接種過疫苗，本身有慢性的神經系統、神經肌肉系統的疾病，一直在使用呼吸器治療，染疫後合併呼吸衰竭。
另外一位40多歲男性沒有接種疫苗，本身有糖尿病，染疫後合併敗血性休克、糖尿病發作和酮酸中毒，該名急症患者病程快速，發病、就診當日就過世，也檢驗出新冠病毒。
快篩買壓減輕，考慮進行第二輪發售
指揮中心今日公布家用快篩實名制販售情形，截至今日中午還有4951家機構尚未售罄快篩試劑。陳時中表示，中午前完售的機構僅有426家，從上禮拜開始中午售完大概2000家，到了前2天剩下1400多家，今天只有426家。
換句話說，看得出來購買快篩的壓力比較減輕，因為實名制已經售出了660萬4100份，每人份是5劑，所以實際已經售出超過3300萬劑。這個禮拜看售出的情況，判斷第一次購買是否已經達到滿足點，會考慮下禮拜開始進行第二輪發售。
輝瑞兒童疫苗早上到貨，陳時中表示，兒童疫苗本來是購買220萬份，剩下還有140萬份要來，全部的量足夠5到11歲的小朋友接種。
確診者同住家人3+4改為快篩後0+7，全民自制配合政策
陳時中表示，確診者同住家人，本來是所謂的3天居家隔離加上4天自主防疫，現在因為各種資料顯示，接種3劑疫苗之後，染疫之後的重症比例低、傳播力量弱，所以給他們工作上比較多的方便，從明（17）日的零時起，同住家人打3劑者，只要快篩陰性就可以上班，但要求不要到人潮擁擠處，避免接觸不特定人及聚餐聚會。
換句話說，確診者的同住親密家人，只要打過3劑疫苗就不用居家隔離，7天內都可以在快篩陰性的前提下上班、出外採買、看病領藥。
這項決定是和地方政府、專家討論過後的結果，陳時中表示，雖然很多地方政府期待全部放寬，但在疫情還未明、連續5天維持在6萬確診的情況下，為了降低行政負擔，集中精神照顧確診者，還是取一個比較折衷的方案，讓接種3劑疫苗者不居隔。
有地方政府擔心很難區別身份，違規時難以處分，但陳時中認為，兩年來每次宣布相關的指引之後，國民的配合度都很高，所以除非造成重大危險時會做處分，不然基本上都不是用重罰，而是要求全民自制配合。
65歲以上快篩陽與醫師討論算確診
先前「快篩陽性就確診」的爭論不斷，陳時中表示，由於確診之後會有相關的強制隔離措施，因此在快篩結果不是很明確的時候，可能會有行政處分過當的問題。
至於是否快篩陽性就給藥，陳時中指出，整體幾次會議討論下來，大家的認同度比較高，因為給藥沒有限制人身自由的問題，且藥物不良反應和相關副作用相對低，是大家都認同的安全用藥，只要好好遵從仿單上面的要求，就可以避免問題。
基於以上討論，本日公布65歲以上快篩陽性的最新流程。5月18日起，65歲以上快篩陽性者，建議拿著快篩陽性的證明，到篩檢站或防疫門診就醫。若醫師診斷認為是確診者，雙方沒有意見、達成醫病共識，就算確診並開藥依照醫囑使用。若沒有達成共識，可以做PCR的採檢，或再次執行快篩，如果仍然是陽性，那大概一定是確診。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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