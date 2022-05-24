《中美爭鋒》：亞太棋局上的「皇后」，華府會不計代價保障台灣安全

文：董尼德（PIERRE-ANTOINE DONNET）

台灣

台灣，亦即中華民國，這個島嶼曾被稱為福爾摩沙，是美國在亞太地區最重要的地緣戰略議題。

台灣是該地區政治棋局上的「皇后」，是對抗中國最具影響力的碉堡，因而華府會不計代價地保有台灣的安全，這是美國成為中華民國軍事設備的主要供應國的主要原因。台灣約有2300多萬居民，雖然其中有96.45％是華人，但絕大多數人民反對與中國大陸統一。

台灣在1895年到1945年曾是日本的殖民地，而今，當中共領導的中華民族於1950年「和平解放」西藏、1997年香港以及1999年澳門分別回歸中國主權後，台灣是中共能否實現統一大中華的最後一道關卡。根據陸委會在2019年3月代表台灣政府進行的一項調查，在台灣，十個人裡面有八人反對接受被中國統一。

在外交層面，台灣是被孤立的（截至2021年夏天僅有15個國家與台灣保持邦交關係），然台灣完全擁有一個獨立國家所需具備的所有政治要素如人民、領土、主權、政府、軍隊等等。

根據1979年4月通過的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），美國承諾給予台灣軍事援助，以使其擁有國防自衛能力。該法案規定，「美國將向台灣供應足以使台灣保持自衛能力所需數量的國防用品和國防服務。」雖然華盛頓在1979年元月承認了中華人民共和國，但它在台北設有「美國在台協會」，雖是一個非官方的大使館，但大部分台美雙邊關係皆透過它進行著。該協會工作人員超過450人，他們負責代表美國在貿易、農業、領事服務和文化交流等領域的權益。

2020年1月，讓北京頭疼的蔡英文競選總統連任成功，她堅決反對台灣與大陸中共政權統一。她以壓到性勝利擊敗了代表國民黨參選總統大選的對手韓國瑜，韓國瑜對北京持比較開放的態度。

蔡英文當選連任後，她在打破台灣近期外交孤立方面取得部分進展，其中包含與美國官員進行了幾次台美間史無前例的官方接觸，尤其是在2020年9月來台訪問的副國務卿基思・克拉奇（Keith Krach），他負責經濟增長、能源和環境事務，是自從1979年美國與中華民國斷交這41年訪問台灣的美國國務院級別最高的官員，蔡英文親自接待。在克拉奇之前，在8月先有美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台。

日本

日本，是現今世界第三大經濟體，是美國的親密盟友。日本與中國的關係是跌宕不安的，肇因於記憶猶新的1937年到1945年長達八年的日本侵略中國的戰爭，日本皇軍殺人盈野血流成河的滔天罪行，至少2000萬中國人慘死。

日本政府雖已口頭表示「遺憾」，但中國與曾被日本殖民的國家韓國，依然在等待日本正式道歉。北京很技巧地利用這些歷史的黯黑篇章去影響日本政治，指責日本並未完全認知過去的罪行並負起責任。2001年到2006年間，日本首相小泉純一郎多次參拜位於東京的靖國神社，這裡供奉著日本的「戰爭英靈」，其中包含於二次世界大戰曾被判為戰犯的軍人，這是引發兩國關係緊張的導火線。

他的繼任者安倍晉三試圖改革日本憲法的意願，也在中國內部引發了質疑。這部由美國人起草的憲法於1947年生效，明文禁止日本訴諸戰爭手段來解決國際爭端。圍繞釣魚台列島（尖閣諸島）的海域爭端更加惡化中日關係。

儘管如此，日本仍是中國在亞洲最重要的貿易夥伴，占中國進口總額的15％。中國則在21世紀開始時取代美國，成為日本最大的貿易夥伴。

長期以來，日本一直是中國官方發展援助的主要供應國。從1979年日本首次向中國提供公共援助，直到2005年，日本向中國提供了總計近265億美元的援助。自2000年代後期以來，隨著日本商界領袖陸續成為中國本土的主動投資者，一種新的相互關係已然成型。

中國無法信任這個鄰國的另一個重要因素，顯然是美日之間從二戰之後的戰略性友好關係。日本憂慮著中國在亞洲的崛起、以及中國在軍事預算上的巨額增幅。

對美國而言，日本在現今是對抗中國至關重要的堡壘；打從1960年簽訂《美日安保條約》開始，日本與美國建立了休戚與共的關係。超過4萬5000名美國官兵駐紮在日本本土和群島上。日本擁有超現代化的海軍軍力，能夠抗衡中國海軍在東亞的影響力。不過，日本因本土缺乏大多數必要的能源，例如對經濟和人民都極重要的石油100％皆仰賴進口，從這方面來看，這個國家是很容易受打擊的。

再者，約1.27億日本人居住在37萬7944平方公里（14萬5925平方英里）的面積上，平均密度為每平方公里336個居民，然而，其實絕大部分人口是高度集中在城市空間裡。面對這些安全、人口和經濟的挑戰，戰後的日本很快的找到最適合自己的新盟友：美國。

北韓（朝鮮）、韓國（南韓）

對中國來說，北韓這盟邦雖親近但也問題重重。在2016年6月習近平到平壤進行罕見的國事訪問後，北韓領導人金正恩形容兩國的關係是「堅定不移」，兩國的邦交「永不改變」。

在1961年7月，當時的周恩來總理和北韓的獨裁者金日成簽署了《中朝友好合作互助條約》，從那時起，這兩個比鄰的國家從此就連結在一起。在朝鮮戰爭（1950-1953年）期間，中國派遣了50萬士兵到朝鮮半島協助北韓對抗韓國與美軍，從而介入。