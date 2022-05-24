《中美爭鋒》：嫦娥四號首度著陸月球背面，中國太空計畫顯然與美國已縮小差距
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2019年，中國以34顆衛星（成功發射32顆）成為全球發射衛星數量最多的國家，領先於美國的27顆。中國計畫於2020年發射40顆。
文：董尼德（PIERRE-ANTOINE DONNET）
縱使月球再度成為熱門焦點，但NASA並沒有忽略火星。2020年7月30日，它發射了毅力號（Perseverance）火星探測車，它將在2021年2月降落在這顆紅色星球上。
其主要任務在處理這個令我們困惑的疑問：在地球以外是否存有生命？火星車將降落火星赤道附近45公里寬的耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）中。法國國家太空研究中心（CNES）主任尚・伊夫・勒加樂（Jean-Yves Le Gall）說明：「我們知道30多億年前這裡曾經是河流三角洲匯集成湖泊的地方。」
毅力號將執行第一次鑽探火星的土壤的任務。每次採集大約15克的樣本，然後利用複雜的機械系統將它們密封在試管內。在任務結束時，收集到的350至500克樣本留在地表，等2030年計畫中的任務時取回並帶回地球。
在這場登陸火星競賽中，中國並未作壁上觀；2020年7月23日，長征五號運載火箭發射成功，展開長達七個月飛往火星的飛行，它載著天問一號探測器。美國哈佛－史密森天體物理學中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的天文學家強納森・麥道威（Jonathan McDowell）認為：「由於這是中國第一次嘗試，我預估它能做的不會超越過往美國已經達到的精彩成就。」（Ehret，2020）
不管怎樣，在首次任務時，中國的目標是達到NASA從1970年代以來數次登陸火星的成果：將探測器送入軌道、放置著陸器、部署一部在地表進行實驗的火星車。專門研究中國航天工程的Go-Taikonauts.com網站分析師陳藍如是說：「只要（天問一號）安全降落在火星表面並傳回第一張照片，這項任務就是……巨大的成功。」（Ehret，2020）
命名該任務為「天問一號」，向上天提問，並向一首與宇宙相關的中國古詩致敬。該任務使用的火星車重量超過兩百公斤，具有四個太陽能板和六個輪子，計畫運行三個月。它的任務包括：進行分析與拍攝土壤和大氣，對正在進行的火星測繪工作有所貢獻。
以中國神話中的月亮女神命名的太空探測器嫦娥四號，在2018年12月13日進入月球軌道。兩週後，2019年元月3日，它在位於南極－艾托肯盆地（South Pole-Aitken basin, SPA）的馮・卡門（Von Kármán）撞擊坑軟著陸，這項科技壯舉在全世界都廣受讚譽，中國成為第一個登陸月球另一端的國家。這成就發生在中國太空人首次太空漫步十年後。
嫦娥四號是中國發射到月球的第八艘太空船，第二艘成功登月的太空船，它配有一台著陸器和登月車。在2019年秋天，它從月球背面這個不為人知的區域，將一些驚人的鏡頭傳回地球，舉世震驚。
2020年11月24日，嫦娥五號隨長征五號火箭升空——這是中國所曾發射過的最強大的火箭。嫦娥五號出發到月球進行將月球岩石樣品帶回地球任務。該任務的目的不單是用機械臂收集地表土壤，它還配備了一個鑽頭，能夠鑽到深達兩公尺的地方採樣。收集完樣本後，著陸器需要返回軌道，然後把樣本進行封裝，並轉移到一個具備隔熱功能的膠囊中，以避免它們在進入地球大氣層時受高溫影響。
這趟任務一旦圓滿達成則象徵意義非比尋常；中國是繼美國和蘇聯之後第三個達到這成就的國家，上一回取得樣本的是1976年蘇聯的月球24號（Luna-24）探測器。任務成功，不僅提供了有關月球歷史的寶貴資料，且對推動中國邁向載人登陸計畫是無比珍貴的技術經驗。
中國的太空計畫顯然與美國已縮小差距了。姑且不說中國在2017年84億美元的預算仍然相當有限，中國的太空經費是全世界第二高的；在同一年，美國在民用和軍事動太空計畫的花費是480億美元。
中國在1970年用長征運載火箭發射了第一顆衛星「東方紅一號」，這是一顆政治宣傳衛星，專用來廣播歌頌毛澤東的樂曲〈東方紅〉；1957年，比這早13年前，蘇聯將其第一顆衛星史普尼克1號（Sputnik 1）放進軌道。2003年10月，楊利偉成為第一位中國太空人。他在21小時內環繞地球14圈。2008年9月，中國進行了首次太空漫步。
2016年10月，中國派遣了兩名太空人，他們在軌道上的太空實驗室駐留30天。該次任務的目標是為部署2022年第一個中國供人長期駐留的太空站作準備。2018年4月，中國航天局曾表示：「我們相信，有朝一日，中華民族住在月宮的夢想將會成真。」
這個月球基地將由幾個連接在一起的艙室組成，並注滿氧氣，以便人類居住。該基地預計將於2035年左右完工。在2018年10月，中國工程院院士王禮恆解釋建立有人居住的月球基地的目的：「要深入月球研究，並探索如何開發月球資源」。他補充說，「這個設備將會讓我們獲得對火星載人任務的發展非常有用的經驗。」（Arzt, 2018）
2019年6月，中國從山東省東部的黃海海域上一個海上發射平台發射了長征十一號火箭，把七顆衛星送入軌道。繼美國和蘇俄之後，中國是第三個用海上發射平台成功發射運載火箭送衛星上軌道的國家。這門技術使發射更接近赤道且更有效率。
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