看見繪本中的「聲響」：文字除了字詞本身的意義之外，在視覺設計上可能有哪些巧思亮點？
我們想讓你知道的是
繪本作為孩童的閱讀書籍，大多是父母看字，孩子看圖，而這些存在於繪本中的文字可是有大學問的。每個經過精心設計的字樣，都是提醒念誦者該有不同的抑揚的語調，以配合圖片與故事情節的推展。
文：游珮芸（國立臺東大學兒童文學研究所副教授）
喜歡繪本的你，一定知道，一般有圖有文的繪本中，包含了「文學」與「圖像藝術」兩個宇宙；而且文字加上圖像之後，效果是一加一大於二，彼此增強。文字與圖像的合奏，可能和諧共振出更多層次的意涵，也可能因為文字與圖像在意義上的悖反，而產生幽默或另類的趣味。
這次，我想分享繪本中，文字除了字詞本身的意義之外，在視覺設計上可能的巧思亮點，並談談這些特殊設計所帶來的效果。
變化的字體激盪出的大小聲
繪本是拿來朗讀的，最佳的親子共讀模式，就是大人讀出故事，小孩看圖。這麼一來，繪本中的文字就像是等待解放的音符，若字體大小有變化，在視覺上加重或減輕文字的份量，也等同提醒「朗讀者」做出聲音的強弱與情感的變化。
賴馬的成名之作《我變成一隻噴火龍了》，至今已經風行將近三十年，賴馬曾三度改版這本處女作，除了加長繪本中的拉頁，重新設計封面的顏色、構圖，也在字體的表現上做了改變。最新版的封面使用了手寫的字體，忽大忽小「龍飛鳳舞」，傳達了主角鱷魚阿古力的「憤怒」。
故事第一個高潮，阿古力暴怒噴出大火的拉頁畫面，賴馬用巨大的手寫字「吼！」呈現出劇力萬鈞的聲響，戲劇效果十足。後段阿古力狂哭的畫面中，賴馬再次使用發抖般的大字「嗚—哇！！」表現哭聲的淒厲。繪本看似靜默無聲，但字型、字體大小的選擇，卻能讓視覺有效連結到聽覺。
文字瀰漫在空中，是思維也是氣味
繪本中的文字，除了能撩撥聽覺，還能引發嗅覺！
劉旭恭的《好想吃榴槤》就是一個有趣的例子。故事中小老鼠想吃榴槤，但沒吃過，問遍森林中的動物們，大家雖沒吃過，卻隨口回應說榴槤嚐起來像：西瓜、鳳梨和芭樂⋯⋯。
小老鼠越聽越迷糊，「好想吃榴槤」的念頭越來越強，作者用手寫文字在畫面中重複寫滿「好想吃榴槤」，那些瀰漫在空氣中的念頭，成為畫面的一部分，佔滿讀者的眼，也迴盪在讀者的口中。吃過榴槤的讀者，可能會因此憶起榴槤難聞的氣味，或是濃甜的滋味。
後段，動物們看到小老鼠吃榴槤，也想嚐嚐看。劉旭恭再次以榴槤本身相近的色彩，寫滿動物「好想吃榴槤」的心底話，直白的傳達了牠們想吃的慾望，如此強烈、瀰漫在空中，帶來幽默的效果。
寫字體阻礙閱讀，卻製造氛圍
接下來，我想介紹澳洲的繪本《狐狸》（FOX），此書一出版就獲得當年澳洲的年度好書大獎。
故事描寫鵲鳥在一場火災中，傷了翅膀，再也不能飛了。一條獨眼的狗照顧她，讓她騎乘著他的背，藉著狗的奔跑，宛若飛翔。狗和鵲鳥成為好朋友，形影不離。這一切，看在生性孤僻的狐狸眼底很不習慣。
狐狸在這對好友之間試探，不斷在鵲鳥耳邊低語：「我跑得比狗快、比風快哦！離開狗，跟我走吧！」引起鵲鳥心生動搖⋯⋯。以動物故事借喻描寫人類的友情、背叛、忌妒和孤獨，是一本深刻透析人性的寓言。
插畫家藍. 布魯克斯在《狐狸》繪本中，故意以左手書寫，一筆一劃刻畫、模仿小孩的手寫字，他希望製造閱讀障礙，讓讀者「慢下來」，在閱讀中感受到鵲鳥的不適、混亂和痛苦。讀者甚至有時必須把書反過來，才能閱讀頁面。插畫家推翻了「閱讀」出版的常態假設，執意讓讀者讀得「艱辛」，因而更能理解故事的深意。
只可惜，國內出版社在2003年出版中文版時，放棄置入手寫字體，改用印刷字體。這樣的選擇，的確有利於更順暢的閱讀，卻失去了細讀角色起伏情緒的原初設計。
成熟的讀者，帶動繪本的多元表現
或許是國內的繪本市場已然成熟，讀者也更能欣賞多樣的表現形式，去年（2021）日本繪本畫家荒井良的繪本《孩子們在等著》、《今天的我可以去到任何地方》在台灣翻譯出版，出版社特地邀請也是繪本創作者的林小杯來擔任繪本中手寫文字的「寫手」。
曾經獲得國際林格倫紀念獎的荒井良二，作品的特色之一，就是配上手寫文字。那些忽大忽小、歪歪扭扭，像是小學低年級剛學會寫字的孩子的手寫字，搭配上他仿似孩童畫的圖像，自成一種荒井良二式的風格和調性。
在荒井良二的繪本世界裡，塗塗抹抹、不整齊的字體，看似恣意發揮、色彩繽紛、情緒大奔放的圖像，鼓勵著拿著蠟筆敢於大膽畫畫的孩童讀者──「原來繪本這樣也可以啊」。
荒井良二的作品，被翻譯成中文在國內出版，也有十多本，過往都是以印刷的中文字體呈現。這次，終於等到了忠於「原著」的呈現方式。有趣的是，林小杯自己的繪本作品，也多採用她自己的手寫字搭配畫面。
不過，林小杯的手寫字，在自己的作品裡，展現的是一種閒散、放鬆的風格。而這次她為荒井良二「捉筆」，不是用她自己一貫的筆跡，看得出特意寫得有些拙趣，以配合繪本畫面的直爽和噴發的活力；其實，這也是為繪本「發聲」的一種表演藝術呢。
繪本創作與製作上，光是文字的選擇，就有那麼多可說，讀到這裡，你是不是跟我一樣，覺得繪本看似很簡單，卻有無限可能呢？
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題： 「看見」繪本中文字的「聲響」
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。