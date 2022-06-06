看見繪本中的「聲響」：文字除了字詞本身的意義之外，在視覺設計上可能有哪些巧思亮點？

成熟的讀者，帶動繪本的多元表現

或許是國內的繪本市場已然成熟，讀者也更能欣賞多樣的表現形式，去年（2021）日本繪本畫家荒井良的繪本《孩子們在等著》、《今天的我可以去到任何地方》在台灣翻譯出版，出版社特地邀請也是繪本創作者的林小杯來擔任繪本中手寫文字的「寫手」。

曾經獲得國際林格倫紀念獎的荒井良二，作品的特色之一，就是配上手寫文字。那些忽大忽小、歪歪扭扭，像是小學低年級剛學會寫字的孩子的手寫字，搭配上他仿似孩童畫的圖像，自成一種荒井良二式的風格和調性。

在荒井良二的繪本世界裡，塗塗抹抹、不整齊的字體，看似恣意發揮、色彩繽紛、情緒大奔放的圖像，鼓勵著拿著蠟筆敢於大膽畫畫的孩童讀者──「原來繪本這樣也可以啊」。

荒井良二的作品，被翻譯成中文在國內出版，也有十多本，過往都是以印刷的中文字體呈現。這次，終於等到了忠於「原著」的呈現方式。有趣的是，林小杯自己的繪本作品，也多採用她自己的手寫字搭配畫面。

不過，林小杯的手寫字，在自己的作品裡，展現的是一種閒散、放鬆的風格。而這次她為荒井良二「捉筆」，不是用她自己一貫的筆跡，看得出特意寫得有些拙趣，以配合繪本畫面的直爽和噴發的活力；其實，這也是為繪本「發聲」的一種表演藝術呢。

繪本創作與製作上，光是文字的選擇，就有那麼多可說，讀到這裡，你是不是跟我一樣，覺得繪本看似很簡單，卻有無限可能呢？