促轉會撤銷美麗島事件、蓬萊島雜誌案等不法判決，施明德、林義雄與陳水扁都獲平反
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1990年美麗島事件案案雖經李登輝前總統特赦，但特赦效力僅止於「主文」之罪、刑宣告，對該確定判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在，故仍有撤銷之必要。
促轉會今（23）日公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，本次共撤銷14件，包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案及武漢大旅社案等，撤銷施明德、林義雄、范政祐3人刑事有罪判決，目前累計公告撤銷5983件。
美麗島事件全數平反
促轉會指出，1979年美麗島事件中，共有8人受「軍事審判」，另有33人則係於「普通法院審判」。軍事審判部分，除施明德及林義雄外，黃信介、姚嘉文、張俊宏、林弘宣、呂秀蓮、陳菊等6位有罪判決已於《促轉條例》施行之日均視為撤銷。
促轉會說明，至於受普通法院審判者，除范政祐外，其餘受有罪判決當事人的判決，已於《促轉條例》施行之日均視為撤銷。本會依《促轉條例》規定職權調查後，平復施明德、林義雄、范政祐之刑事有罪判決。至此，美麗島事件案被告業已全部平反。
促轉會強調，認定施明德、林義雄所受有罪判決應予平復司法不法的原因主要有五點：
一、美麗島事件後，蔣經國以個人意志主導後續態度與行動，違反權力分立及審判獨立原則之要求。
二、施明德於本案偵查過程疑似遭脅迫利誘、林義雄於本案偵查疑似遭刑求等不正情事，審判官未實質調查其自白之任意性，違反證據裁判原則，侵害公平審判原則。
三、本案對施明德、林義雄的思想與言論施予刑罰制裁，又威權統治政府於審判期間監控人民，違反自由民主憲政秩序。
四、本案判決制裁施明德、林義雄擔任美麗島雜誌社成員、及指揮、參與世界人權紀念日集會遊行等行為，侵害集會、結社自由，違反自由民主憲政秩序。
五、本案判決施明德、林義雄與台獨份子聯絡、成立雜誌社、舉辦集會遊行之行為認定為著手實行叛亂，已屬擴張解釋當時《刑法》100條第1項規定，違反自由民主憲政秩序。
促轉會指出，1990年此案雖經李登輝前總統特赦，但此次特赦效力僅止於「主文」之罪、刑宣告，對該確定判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在，故仍有撤銷之必要。
另外，促轉會認定，范政祐所受有罪判決應予平復司法不法的原因主要有三：
一、范政祐為美麗島雜誌社台中基金會副主任委員，於本案偵查過程中疑似遭到刑求等不正情事，但審判官未實質調查其自白之任意性，違反證據裁判原則，侵害公平審判原則。
二、本案判決對范政祐的思想與言論施予刑罰制裁，乃威權統治當局用以壓制政治異議之統治手段，有違反自由民主憲政秩序；三、本案判決制裁范政祐參與世界人權紀念日集會遊行並演講之行為，侵害集會、結社自由。
關於許信良部分，促轉會表示，1979年美麗島事件發生時，由於許信良人在海外，並未與其他被告於同案中判決，但威權當局仍以涉嫌叛亂通緝。許信良於1989年偷渡回台時被捕，後遭高等法院判決有期徒刑6年8月。
促轉會認定，此案應予平復司法不法，主要原因有三：一、黃信介等被告疑似遭疲勞審訊、刑求等不正刑事，審判官未重新實質調查其自白之任意性即逕採為許信良有罪之證據，違反證據裁判原則，侵害公平審判原則。
二、本案對許信良的思想、言論施予刑罰，是威權統治當局用以壓制政治異議的統治手段，違反自由民主憲政秩序；
三、本案判決將許信良參與雜誌社、與台獨份子聯絡簽署聲明、刊載文章等行為，認定為預備以非法方法顛覆政府，已屬擴張解釋當時「刑法」100條第1項及第2項之規定，違反自由民主憲政秩序。
促轉會強調，許信良雖於1990年經李登輝前總統特赦，但特赦效力僅止於「主文」之罪、刑宣告，對該確定判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在，故仍有撤銷之必要。
至此，美麗島事件案的被告已全部平反。
蓬萊島雜誌事件也獲平反
1980年代曾擔任《蓬萊島雜誌》社長的陳水扁，因刊登文章指控東海大學教授馮滬祥抄襲，被馮滬祥告上法院，事後「蓬萊島三君子」陳水扁、黃天福、李逸洋3人，遭判刑8個月入獄服刑。促轉會認定「蓬萊島雜誌案」當事人之刑事有罪判決，依法應予以撤銷。
促轉會指出，1984年間，馮滬祥因蓬萊島雜誌社所刊登的相關文章指摘其著作「以翻譯代替著作」、在台大哲學系事件「充當國民黨的打手」等，故對蓬萊島雜誌社相關人員，即黃天福、李逸洋、陳水扁等人提起誹謗自訴，後3人各遭判處8個月有期徒刑確定。
監察院於2020年函請促轉會依職權調查本案，經調查認定，黃天福、李逸洋、陳水扁等人應予平復司法不法之原因主要有三：
一、馮滬祥對黃天福、李逸洋、陳水扁等人所提起的誹謗自訴，是中國國民黨與國家情治、軍事機關所協力策劃，其目的在於壓制政治異議言論，形成寒蟬效應。
二、威權統治當局透過情治、軍事機關干預本案審判程序，並且布建線民、監聽監控黃天福、李逸洋、陳水扁等人與辯護人私下溝通內容及訴訟策略，已掏空當事人的律師協助權，侵害訴訟上防禦權及公平審判原則。
三、該案為挑戰威權統治的高度政治言論自由案件，但承審法院卻率然駁回獨立上訴人調查證據之聲請，有侵害公平審判原則，違反保障言論自由民主憲政秩序的可議之處。
第一起主張台獨的叛亂案件「許曹德台獨案」也撤銷判決
促轉會也平反「許曹德台獨案」當事人許曹德罪名，促轉會表示，1987年8月間，政治受難者齊聚於台北國賓大飯店召開「台灣政治受難者聯誼總會」成立大會，由蔡有全擔任主席。討論章程時，許曹德提議將章程條文改為「台灣應該獨立」，致使2人遭普通法院分別判處陰謀、預備叛亂罪，處有期徒刑4年8個月、7年4個月。
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