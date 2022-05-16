藏於詩深處的宇宙（Ep.8）：對比人文與天文，「北門七子」吳新榮以詩諷刺議會虛庸
我們想讓你知道的是
吳新榮藉反諷「人文」並非如「天文」般純粹優美，表達了對議會及制度的失望。
文：臨狼（在藝術中尋找天文蹤跡）
日本及臺灣，兩個港人最愛的地點。系列最後一篇選材了吳新榮一篇寫於臺灣日治時期的詩作，看看記載的昔日歷史。
1895年，臺灣於「馬關條約」中被清政府永久割讓予日本，正式進入日治時期。「被殖民」的不滿，以及日本長期的苛虐暴政，引致臺灣在日本統治期間，曾出現長達20年的武裝抗日運動。然臺灣原住民武裝運動的慘烈，反日運動漸轉為非武力形式的文化維護運動。
「北門七子」之一的吳新榮，便是當時致力推動文學運動的一分子。他亦曾是政治事務的狂熱分子，然過程中的失利，讓灰心的他專注寫作，不再追求政治權力。
〈天文和人文〉
讀著《天體和宇宙》
夜越發深沉
好不容易才入睡
夢裡卻坐在軌道
和星座一起亂舞
星球輾軋的美妙諧和聲
在耳畔囁嚅著
獵戶座神秘的閃爍
一直在眼底
今晨頭腦昏沉沉的
出席臨時協議會
城鎮的紳士們像閃爍的星宿
整然並排叫人欣喜
也許在這大地上
會有美妙的福音和輝煌的光榮
我豎起耳朵滿懷期待地一聽
怎麼的他們的吶喊是
「魚配給得趁新鮮」
——吳新榮
吳新榮出席的「協議會」，是當時臺灣地方議會的總稱。看似是美好的自治機關，卻曾全是由官方指任的議員及代議士。
1935年，臺灣總督府（日本在臺最高統治機關）於民眾爭取下開放市會及街莊協議會員選舉，讓出部分議決權予民選議員。吳榮新於4年後第二屆選舉中高票當選協議會員。鴻鵠之志的他不滿議會虛庸的討論，於1942年寫下此詩諷刺議會。
詩分為兩個部分，描述了夢及現實，以視覺及聽覺對比，帶出了吳新榮的不滿。
夢中神秘閃爍的星宿，現實中整然並排的議員及代議士，先以兩者的美好相類比，營造出期盼的氣氛。然沒有如夢中聽到美妙諧和的聲音般，議會中聽到的卻是吶喊、卻是「魚配給得趁新鮮」等對食物配給制的討論。吳新榮藉反諷「人文」並非如「天文」般純粹優美，表達了對議會及制度的失望。
星球輾軋的美妙諧和聲 在耳畔囁嚅著
進入正題，吳新榮於詩中提及了星球輾軋的聲音是怎樣的呢？
探討此問題，我們首先要了解聲音的形成。
簡言之，聲音是一種波動，透過介質有節奏的振動，形成疏密相間的縱波（聲波）作出移動及傳遞。例如可以透過空氣分子的振動，把說話的聲音傳入耳朵。當介質的密度越大，粒子間的距離則更近，波行進的速度就越快，反之亦然。
按照數據，宇宙的平均密度只有每立方米5.9 個質子，稱得上為「真空」。故此於太空中，人是聽不到聲音的。
然而我們可以經過超聲處理（Sonification），把儀器探測到的訊號，以不同方式轉變成聲音，給予我們觀測星空的新體驗。
Nasa網頁上（例如這個）有許多經過超聲處理的觀測，以下選出了其中三段供大家試聽。
第一段取材於Galileo伽利略號探測器於1996年飛越木衛三時探測到的訊號。把探測到長45分鐘的訊號濃縮為60秒，並將頻率降低9倍後，就能聽到「呼嘯聲」。
第二段則是改自Bubble Nebula泡泡星雲的影像，以圖像中的色階配以不同音高（紅低、藍高），並按照亮度控制音量，加上鐘聲代表圖中的恆星，所編寫而成。
第三段取材於AM 2026–424的影像。它是相撞中的兩個星系，因看起來像是人面而著名。聲音以影像的縱軸為音高，亮度為音量，所編寫而成。
聽了這些精選後，你是否認同吳新榮所描述的「美妙諧和」，又有否聽到「囁嚅著」，感受到吞吞吐吐、欲言又止的感覺呢?
《說文解字．車部》中寫道：「軋，輾也。」。軋輾，意思是圓輪壓在物體上轉。時代亦在轉，壓迫着苦難的人。
本文獲作者授權轉載，標題與內文稍作修改，原文請看《德尼思化》Medium。
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責任編輯：Alex
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