香港晚報：消委會測試指9成香腸高鈉，「廚師腸」氨基脲超歐盟標準13倍

1）廚師牌雞肉腸氨基脲超出歐盟標準13倍

消委會公佈市面30款香腸測試結果，3個樣本含被中國大陸和歐美禁用的氨基脲（SEM），近9成樣本高鈉，以及5成屬於高脂。消委會指加工肉類已被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」，應減少進食，避免攝取過多鈉，增加患高血壓及癌症的風險。

測試結果顯示「廚師牌」雞肉腸SEM超出歐盟標準13倍，消委會建議當局參考歐盟做法修法以規管。而納含量最高的Harvest Creek牌Chicken Franks with Variety Meats香腸，每100克含1,280毫克納；進食1條34克的份量，已達世衞建議每日鈉攝取量上限的約22%。

Photo Credit：香港電台影片截圖

2）黎智英違租契案周達權變控方證人

壹傳媒創辦人黎智英與前行政總監黃偉強，被指違反將軍澳工業邨租契，意圖詐騙科技園，被控2項欺詐罪。今日審訊時，控方確認，原本同案被告、前營運暨財務總裁周達權以控方證人身份作供，獲豁免起訴。法官陳廣池警告不可以影響證人，否則很大機會負上刑責。

周達權作供指1993年加入壹傳媒，曾任職蘋果印刷及力高顧問的董事，又指力高顧問沒有向科技園申請使用該場地的牌照，指此為黎智英和其他董事的決定，但他不知道原因。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）法官新指引限使用社交媒體

司法機構刊新版《法官行為指引》，就社交媒體使用，列明法官應審慎「加朋友」、「讚好」或「追蹤」人士或團體，和避免在網上評論案件及法律議題；對於法官被「起底」、辱罵，《指引》表明法官應避免直接回應。

終審法院首席法官張舉能稱，新版指引為法官和司法人員，提供有用指導以嚴守至高標準行為。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

4）港大學者建議放寬疫苗通行證

港大公衛學院教授高本恩及助理教授陳德光在《明報》撰文，建議放寬「疫苗通行證」，容許60歲以下成年人不需使用通行證進入指定場所。兩人指，按現時香港疫情和疫苗接種情況，預期未來只會出現極少年輕成年人重症和死亡病例，以疫苗通行證建立免疫屏障已失去意義，再「谷針」無助控制往後感染數字。

同日公務員事務局局長聶德權表示，疫苗通行證未定結束時間，指20至60歲第3針接種率只有6成8，認為仍有需要執行。

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin