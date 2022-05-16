鴻海全面退出群創董事會，曾與半導體平起平坐的台灣面板產業走向下一階段

今（16）日，知名面板大廠群創公布6月股東常會並改選董事，但是董事候選人名單中，全由自然人擔任，已不見鴻海掌握的2席法人董事。這是群創自創立20年以來，鴻海首度撤出董事會；鴻海對此回應集團聚焦在「3+3」新事業，形同宣告載浮數十年的面板產業，將進入下一個階段。

台灣面板產業，曾與半導體平起平坐

群創光電成立於2003年，三年後在證交所上市，然後在2010年先後和奇美電子及統寶光電合併，也是液晶面板業有史以來最大宗合併案。

然而，這段時間是「消費性電子」快速發展的黃金時期，除了電視、筆電及電腦等產值擴大，還有智慧型手機、平板電腦出貨亦不斷攀升，其中智慧型手機的發展令人訝異。

在2007年，幾乎無人擁有智慧型手機，但10年過去，催生70億支智慧型手機誕生，全球18到35歲的民眾裡頭，每3個人中就有2個人擁有，它無所不在。

這些終端需求都讓面板產業大放異彩，甚至與當時半導體產業平起平坐。

因此，面板是各國企業爭相發展的黃金產業，裡頭也包含了鴻海創辦人——郭台銘。

群創草創初期，只有五代線和六代線兩座面板廠，但受惠於鴻海集團在中國廣大的出海口，營運業績蒸蒸日上，在領先同業在2005年轉虧為盈，更成為了全球前3大監視器面板供應商。

然而，郭台銘對面板產業用情至深，除了在小尺寸的面板上著墨外，也對大尺寸面板有企圖。當時外界預測郭董要利用面板，布局「多屏幕」，打造雲移物大智網，也就是以面板所組成的「人工智慧聯網」。

Photo Credit: Reuter / 達志影像 2016年6月2 日，鴻海精密工業（又稱富士康）董事長郭台銘在台灣新北市的夏普陳列室發表講話。

2016年日本知名企業夏普接受郭台銘的重建方案的決定，郭台銘以個人名義，入主SIO（超視堺國際控股），並取得面板高階高級技術LTPS（低溫多晶矽）和IGZO（氧化銦鎵鋅）事業。

當時夏普案創下日本科技業被外國企業併購案最大規模、首宗外企入主重整案例。《日經亞洲》直指，此合作案利於發展顯示器OLED（有機發光二極體），藉此對抗勁敵三星。

不過，在全球面板產業中仍屬日本為先發展梯隊，後來韓國三星和LG於90年代中期急起直追，成功在薄膜晶體管的液晶顯示器（TFT-LCD）產業取得市場，形成日韓爭霸的局面。

前有猛虎後有追兵，面板產業明星變丑角

台灣一直到了2002年才由政府提出「兩兆雙星」（兩兆分別是半導體、面板產業）計畫，力圖2大產業產值各自突破新台幣1兆元，也間接推動了國內產業整併。

好景不常，台灣面板產業從明星變成丑角。當時適逢2008年全球金融海嘯、歐債危機，消費市場大受打擊，又加上國際「反壟斷」制約大行其道，受到美國司法部以及中國反壟斷機箝制，屢屢吃上大筆罰款。

再加上，前有猛虎（日韓）後有追兵（中國）的情況下，台灣面板產業連年虧損。本來是面板五虎的中華映管（華映）終於在連續10年虧損後於2019年9月宣告破產，此後台灣面板產業經過多是洗牌，才有了如今「面板雙虎」（友達、群創）的局面。

Photo Credit: 中央社 華映宣布，因面板供過於求與中美貿易戰影響，造成財務困難，董事會通過去年財報，顯示公司淨值為負數，總處長兼發言人黃世昌向股東鞠躬致歉。中央社記者江明晏攝2019年3月27日。

今（16）日群創公告6月24日舉行股東常會中，已不見鴻海原透過旗下鴻揚創投掌握的2席法人董事，是群創創立20年以來，鴻海集團首度撤出董事會。《經濟日報》報導，時值面板景氣反轉之際，鴻海集團退出群創董事會，引發外界產生「淡化鴻海色彩」的聯想

報導稱，外界有3大揣測方向：首先，大股東規劃出脫持股；其次為只打算做純粹投資人，不再參與決策經營；最後則是，落實公司制理，杜絕有「影子董事」之稱的法人董事席次。

此外，富爸爸退出後，景氣若持續下探，未來群創發展受到關注。

鴻海稍早對此回應，有關集團面板事業的投資與經營，一直都是以創辦人個人為主，集團僅持有少數股權。同時，鴻海強調現在的目標非常清楚，就是聚焦在「3+3」新事業。而「3+3」新事業也就是電動車、數位健康、機器人，以及人工智慧、半導體和新世代通訊。

從鴻海的回應中可以看出集團已不再將面板視為發展的重點產業，或許從另一個角度解讀，整種跡象也向外界宣告起落紛擾十多年的面板江湖，即將走向另一個階段。

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核稿編輯：翁世航