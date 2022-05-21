《女神狀態》：內心滿目瘡痍的人，才會受害於渣男渣女那些誘惑的技術
我們想讓你知道的是
對於一個仍然被創傷給影響的人，誘惑的技術非常管用，因為恐懼跟幻想是一個非常強的驅動力，能激起強烈的情緒跟執著，甚至偏執。因為對於內心尚未療癒完成的人來說，世界的真相是殘酷且令人失望的，因此他們更願意活在幻想裡。
文：AWE情感工作室、文飛（DANA）
情感套路——操弄跟控制
所謂的操弄跟控制，便是我們認為可以藉由「作為」來影響他人的一種遊戲規則。我們可以藉由誘惑的技術，讓特定對象對你產生迷戀，對你朝思暮想甚至犧牲一切來跟你在一起，但卻無法讓對方無條件愛你，因為誘惑的技術要起作用，本身就需要很嚴苛的條件。
因為誘惑的技術，是一種掌握對方的需求跟弱點，藉由激發對方的內在恐懼、創造幻象跟投射形象的技術。它可以讓你滿足被很多對象追求、迷戀的虛榮心，卻無法讓你獲得真實的愛。因為藉由誘惑技術所創造的迷戀，他們的情感投注在一個不存在的形象裡，一個永遠追不到的幻覺之中。只要你用真實、完整的自己去與他們互動，或是把平淡的日常加入到這段關係中，這段關係肯定會快速崩解。
誘惑的技術也只有對內心滿目瘡痍的人才有用，對於一個內在圓滿的人，誘惑的技術即使發揮到極致也沒有任何的吸引力。因為內在圓滿的人只會對「真實」感到喜悅。
的確，對於一個仍然被創傷給影響的人，誘惑的技術非常管用，因為恐懼跟幻想是一個非常強的驅動力，能激起強烈的情緒跟執著，甚至偏執。因為對於內心尚未療癒完成的人來說，世界的真相是殘酷且令人失望的，因此他們更願意活在幻想裡。
會受害於渣男、渣女的人，是由於內在抗拒不自我的真實才會受到對方創造的幻象所吸引（就是其實也想被騙，就算有怪怪的地方也選擇不去看它，因為不希望幻想被打破）。但真實世界是否能給你美好的體驗，完全取決於你的內在世界的樣貌，因為我們都是用自己的雙眼在看世界，而不是別人的眼睛。
操弄跟控制其實非常、非常驚人地的普遍，也不是只有欺騙女孩子身體跟感情的PUA才會使用的，任何歲數的人都有極大可能無意識地去操弄、控制他人。只是PUA是「有意識」的在學習做這件事（而且剛剛說了，誘惑的技術就是頂級的操弄技術，但這對內心圓滿的人並不管用。所以你會發現使用PUA技術的人所吸引來的對象的內在能量都不穩定，必然是彼此消耗、角力的關係。）
PUA是「Pick-upArtist」的簡稱，翻譯後的意思類似「把妹達人」。原本是一個以異男為主的攻略女生的教學，透過心理學技巧與系統化練習和異性互動，後來扭曲演變為搭訕、誘惑對方發生性關係、獲取金錢的套路。
操弄跟控制其實並沒有想像中少見，所有由「需求」作為前提而建立的關係都必然存有操弄。一個小孩想要引起爸媽的注意，但他知道只有哭泣能引起爸媽的注意，所以就算他當下並不是真的想哭，他也會選擇「有效」的作法，利用「表演哭泣」來達成目標，而不是自由地表達當時自己真正感受到的情緒。這就是操弄跟控制，並不是特別邪惡或帶有不好意圖的一種作為，但的確是忽略了自我跟他人的個體性，將對方當成滿足需求的工具，也把自己的真實給否定了。
當我們在操弄，我們當下就是經歷了自我的分裂，明明我沒有真的想裝可愛，但是為了讓對方喜歡上我，我選擇有效的方法，而不是以當下真實感受到的內在驅動去表現。如果我明明想裝可愛，但我卻因為排斥裝可愛這個行為而不選擇去做，同樣是一種操弄。只要我們是因為某個「由他人來決定結果」的目的（例如被喜歡、被接納）而否定、隱藏自己真實的感受，這就能被定義成操弄跟控制，即使目的並非傷害他人。
在現代，我們將「做自己」限定在某種外向且口無遮攔的形象上。但做自己是只能在「能量層次上實現」的一種狀態，「裝可愛」雖然是裝，但是只要是打從心底想要裝，不是牽制於任何人，那裝可愛就是做自己。所有有受他人反應跟結果牽制的目的，都是非自由意志的、恐懼的驅動。但這種恐懼較難被覺察，很容易會被「強烈的執念」蓋過，讓我們誤以為如此強烈的感受或偏執，就等於是我發自內在真正「想要」的。
強烈的感受跟執念，源自於對特定結果的巨大排斥，是被恐懼給誘導，而不是真正的選擇。真正的選擇只有在對所有結果都「沒有抗拒」的前提下才能成立。例如我不吃蘋果，不是因為「抗拒」蘋果，只是不想吃而已。一個人「真實」的意向，代表著不論條件如何、結果如何，都不會改變選擇，選擇真實就代表著跨越恐懼與被他人牽制的勇氣，才是真正的「自由」意志的運作。
舉個簡單的例子來說，如果我內心有一個政治不正確的想法，如果我是害怕被別人批評所以選擇不說，那就不是真正的選擇，而是被「害怕被批評」這個恐懼給誘導，我們在恐懼存在時，無法辨別自己是真的不想要講還是因為被恐懼誘導。所謂「真正的選擇」是當我選擇不說時，是單純的「不想說」並不是因為「不敢說」。
這兩者的差別在於，我是否信任跟認同自己的所有選擇。當我「不敢說」而選擇不說，內在會有一種不舒服、被壓抑的感受，但是當我因為「不想說」而選擇不說，內在則不會有不舒服、被壓抑的感受。真正的選擇是當我對每個選項都「沒有外在阻力」時才成立。
當一個人沒有任何恐懼時，所有的控制跟操弄將失去其施力點。就算他剛好做出了你期望中的行為，那也是他當下想這麼做，並非受制於你的期望。也就是說，這個人隨時也可以選擇不滿足你的期望。
就像是電影中的反派，雖然能夠驅使他的手下因為恐懼而聽從他的話跟指令，卻並非全心全意的忠誠。一個能夠獲得他人100％的忠誠心，就必定不能把對方行動的動機與恐懼、束縛作為掛鉤。我們若只是希望身邊的人配合演出自己的期望，就算不符合對方真正的心意也沒關係的話，那操弄是沒有問題的。但如果希望你的關係擁有真正的親密，可以用真實來對待彼此的話，那操弄就會出現非常大的問題。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。