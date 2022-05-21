《女神狀態》：內心滿目瘡痍的人，才會受害於渣男渣女那些誘惑的技術

文：AWE情感工作室、文飛（DANA）

情感套路——操弄跟控制

所謂的操弄跟控制，便是我們認為可以藉由「作為」來影響他人的一種遊戲規則。我們可以藉由誘惑的技術，讓特定對象對你產生迷戀，對你朝思暮想甚至犧牲一切來跟你在一起，但卻無法讓對方無條件愛你，因為誘惑的技術要起作用，本身就需要很嚴苛的條件。

因為誘惑的技術，是一種掌握對方的需求跟弱點，藉由激發對方的內在恐懼、創造幻象跟投射形象的技術。它可以讓你滿足被很多對象追求、迷戀的虛榮心，卻無法讓你獲得真實的愛。因為藉由誘惑技術所創造的迷戀，他們的情感投注在一個不存在的形象裡，一個永遠追不到的幻覺之中。只要你用真實、完整的自己去與他們互動，或是把平淡的日常加入到這段關係中，這段關係肯定會快速崩解。

誘惑的技術也只有對內心滿目瘡痍的人才有用，對於一個內在圓滿的人，誘惑的技術即使發揮到極致也沒有任何的吸引力。因為內在圓滿的人只會對「真實」感到喜悅。

的確，對於一個仍然被創傷給影響的人，誘惑的技術非常管用，因為恐懼跟幻想是一個非常強的驅動力，能激起強烈的情緒跟執著，甚至偏執。因為對於內心尚未療癒完成的人來說，世界的真相是殘酷且令人失望的，因此他們更願意活在幻想裡。

會受害於渣男、渣女的人，是由於內在抗拒不自我的真實才會受到對方創造的幻象所吸引（就是其實也想被騙，就算有怪怪的地方也選擇不去看它，因為不希望幻想被打破）。但真實世界是否能給你美好的體驗，完全取決於你的內在世界的樣貌，因為我們都是用自己的雙眼在看世界，而不是別人的眼睛。

操弄跟控制其實非常、非常驚人地的普遍，也不是只有欺騙女孩子身體跟感情的PUA才會使用的，任何歲數的人都有極大可能無意識地去操弄、控制他人。只是PUA是「有意識」的在學習做這件事（而且剛剛說了，誘惑的技術就是頂級的操弄技術，但這對內心圓滿的人並不管用。所以你會發現使用PUA技術的人所吸引來的對象的內在能量都不穩定，必然是彼此消耗、角力的關係。）

PUA是「Pick-upArtist」的簡稱，翻譯後的意思類似「把妹達人」。原本是一個以異男為主的攻略女生的教學，透過心理學技巧與系統化練習和異性互動，後來扭曲演變為搭訕、誘惑對方發生性關係、獲取金錢的套路。

操弄跟控制其實並沒有想像中少見，所有由「需求」作為前提而建立的關係都必然存有操弄。一個小孩想要引起爸媽的注意，但他知道只有哭泣能引起爸媽的注意，所以就算他當下並不是真的想哭，他也會選擇「有效」的作法，利用「表演哭泣」來達成目標，而不是自由地表達當時自己真正感受到的情緒。這就是操弄跟控制，並不是特別邪惡或帶有不好意圖的一種作為，但的確是忽略了自我跟他人的個體性，將對方當成滿足需求的工具，也把自己的真實給否定了。

當我們在操弄，我們當下就是經歷了自我的分裂，明明我沒有真的想裝可愛，但是為了讓對方喜歡上我，我選擇有效的方法，而不是以當下真實感受到的內在驅動去表現。如果我明明想裝可愛，但我卻因為排斥裝可愛這個行為而不選擇去做，同樣是一種操弄。只要我們是因為某個「由他人來決定結果」的目的（例如被喜歡、被接納）而否定、隱藏自己真實的感受，這就能被定義成操弄跟控制，即使目的並非傷害他人。

在現代，我們將「做自己」限定在某種外向且口無遮攔的形象上。但做自己是只能在「能量層次上實現」的一種狀態，「裝可愛」雖然是裝，但是只要是打從心底想要裝，不是牽制於任何人，那裝可愛就是做自己。所有有受他人反應跟結果牽制的目的，都是非自由意志的、恐懼的驅動。但這種恐懼較難被覺察，很容易會被「強烈的執念」蓋過，讓我們誤以為如此強烈的感受或偏執，就等於是我發自內在真正「想要」的。

強烈的感受跟執念，源自於對特定結果的巨大排斥，是被恐懼給誘導，而不是真正的選擇。真正的選擇只有在對所有結果都「沒有抗拒」的前提下才能成立。例如我不吃蘋果，不是因為「抗拒」蘋果，只是不想吃而已。一個人「真實」的意向，代表著不論條件如何、結果如何，都不會改變選擇，選擇真實就代表著跨越恐懼與被他人牽制的勇氣，才是真正的「自由」意志的運作。

舉個簡單的例子來說，如果我內心有一個政治不正確的想法，如果我是害怕被別人批評所以選擇不說，那就不是真正的選擇，而是被「害怕被批評」這個恐懼給誘導，我們在恐懼存在時，無法辨別自己是真的不想要講還是因為被恐懼誘導。所謂「真正的選擇」是當我選擇不說時，是單純的「不想說」並不是因為「不敢說」。

這兩者的差別在於，我是否信任跟認同自己的所有選擇。當我「不敢說」而選擇不說，內在會有一種不舒服、被壓抑的感受，但是當我因為「不想說」而選擇不說，內在則不會有不舒服、被壓抑的感受。真正的選擇是當我對每個選項都「沒有外在阻力」時才成立。

當一個人沒有任何恐懼時，所有的控制跟操弄將失去其施力點。就算他剛好做出了你期望中的行為，那也是他當下想這麼做，並非受制於你的期望。也就是說，這個人隨時也可以選擇不滿足你的期望。

就像是電影中的反派，雖然能夠驅使他的手下因為恐懼而聽從他的話跟指令，卻並非全心全意的忠誠。一個能夠獲得他人100％的忠誠心，就必定不能把對方行動的動機與恐懼、束縛作為掛鉤。我們若只是希望身邊的人配合演出自己的期望，就算不符合對方真正的心意也沒關係的話，那操弄是沒有問題的。但如果希望你的關係擁有真正的親密，可以用真實來對待彼此的話，那操弄就會出現非常大的問題。