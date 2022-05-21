《女神狀態》：市面上的戀愛書籍，幾乎都是教導如何引發對方心中「失去的恐懼」

文：AWE情感工作室、文飛（DANA）

市面上的兩性書籍幾乎都在教操弄

市面上我們所看到的戀愛書籍，都是在符合常理的關係的基礎之上教你如何「操作」（＝操弄），例如我要怎麼做才可以讓一個人從「對我沒有戀愛的感覺」到「有戀愛的感覺」（或增強感覺，我也寫過這樣的書，的確有用，但不真實）。我需要「刻意地」去執行這些動作或說某些話，這樣的「效果」才會產生，不做就會什麼都沒有。

大部分關於戀愛的教學，都是在教怎麼引發對方心中「失去的恐懼」，藉由這種恐懼來引發對你的熱情與動力。不論是藉由創造情感上的好處或功能，還是觀察推斷對方兒時對愛的創傷，找到弱點進行某種供給，都是「創造」能夠產生愛戀感的「條件」。自然地，只要這段關係無法持續地去創造這樣的條件、好處或功能時，感情就會開始被消耗了。這種刻意創造的情感，保存期限一定比自然在一起的關係來得短很多。

但那些不用刻意使用技巧，可以自然在一起的關係又為什麼會消亡呢？這是由於這樣的關係的好處跟功能雖然並不是「刻意」創造的，卻仍然是源自於有條件的投射。投射源自於兒時對於「愛」的不滿足與創傷，是一種無意識的補償機制，使我們喜歡某種固定的形式、樣貌、氣質或形象，或能提供給我們特定感受的人。創傷促成了特定的「模式」（同時也促成我們固定難以變動的個性），使我們產生特定的「情感需求」跟「激活點」。

一個兒時創傷越深的人，需求越重也越多（可以想像成內在有很多洞，普通人如果有五種需求，那麼「渣人」可能就有十種、二十種，甚至更多），更是不可能只經由一個人來滿足（這樣的人就容易被世人視為「渣男／女」，也會傾向不相信真愛的存在）。需求讓我們成為一種肉身機械，只要達成某特定條件就能引發某種內在的感覺的話，這個人是誰其實根本沒有差別（因此會外遇、找別人滿足無法在一對一關係內滿足的需求），也會因為伴侶無法繼續符合投射而「失去感覺」。

在大部分的關係裡，我們都會因為恐懼，有意識無意識地去操弄，希望讓對方「維持在那個可以讓我感覺到依戀」的狀態，希望對方是沒有人性缺點的，或不會使我的期望落空的（甚至是覺得「不應該」讓我期待落空）。而這種限制跟期望，也就成了彼此被消耗的主因。

在網路上查得到或是市面上常看到的兩性文章，都試圖為這種以需求為基礎的關係提供解決方案。有些人建議選一個不這麼愛的人，選一個不會讓自己得失心重的人，這樣自己就沒有在下風處的可能性。他們的解決方案就是告訴你要相信「真正適合你的人不是你最愛的人」。

另外一種解決方案是，就是讓自己成為此遊戲的最高等玩家（就是我以前的解決方案），讓自己有能力讓能令自己有戀愛感的人都想選擇自己。並且在關係內玩平衡遊戲時，讓自己就算面對很能令自己心動的對象，也能維持在一個有利於自己的平衡，也就是在玩「心性的遊戲」，看誰心性比較穩定，誰就可以「掌握關係主控權」。在成為「遊戲之王」的背後的隱藏主題，還是我們在逃避著我們最恐懼的：痛苦。

事實上，這兩種人沒什麼本質上的不同。在這個框架底下，會有很多永遠無解的問題：到底要選擇能給我安全感的，還是新鮮感？還是能不能我找有安全感的，然後我們兩個一起找方法偶爾創造新鮮感？還是我就選擇新鮮感，然後永遠不要定下來，一直換伴侶，雖然內心會有點不踏實，但是這不就是人生嗎？大家都說婚姻是愛情的墳墓，那我幹嘛自掘墳墓？我到底是要愛他還是愛自己？當大家都選擇「愛自己」時，想要建立關係的人就越來越少，因為我們要「選擇自己」。

當然這些解決方案無關好壞對錯，只要你心中能夠接受，也就沒什麼問題了。但我對來說，總是隱隱約約有一種怪怪的感覺——我知道這不是我想要體驗的人生或是關係。因此在我對自己的觀察之中，我發現對我來說這只是一種變相的自我欺騙，我對這種愛情就是有一好沒有兩好的「現實」感到挫折與不滿。

相關書摘 ▶《女神狀態》：內心滿目瘡痍的人，才會受害於渣男渣女那些誘惑的技術

書籍介紹

本文摘錄自《女神狀態：創造自己的真愛體質，吸引有愛的關係》，時報文化出版

作者：AWE情感工作室、文飛（DANA）

需要費力經營的

都不是對的感情

對對方越好，對方越拿翹？

吊足對方的胃口，才能維持美滿的關係？

如果自己夠努力，對方就會變成我期望中的樣子？……

在感情路上，許多人走著走著才發現像在玩一場費力的關係平衡遊戲、才發現是有情而無愛，就算努力磨合、經營，仍難以感受到幸福，卻也無法放手……

愛情的無常，讓我們想學習技巧（aka手段）讓愛往想要的方向發展，但是再厲害的技巧，如果沒有調整內在狀態，也無法發揮強大長久的效果。本書作者文飛Dana為熱門課程高價值女人養成班的教練，在本書帶你認識兩性情感流動的方式，更分享個人對愛的體驗。透過練習和實踐調整心態，喚醒內心深處的積極、充滿愛的能量，活出完整自我接納的女神（神性）狀態，用符合自己個性的方式談一場滿足的戀愛：

你會清楚自己真正想找尋的人是誰，過濾掉「不是愛」的關係；

你不需要使用技巧和手段，就能自然地展現魅力；

你會抓到感覺，感受到對方現在經歷什麼、需要什麼，也就能知道怎麼回應對方；

你也將探索出自己與對方是不是走在真愛旅途上。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航