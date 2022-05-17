累進稅率、富人稅、所得稅、退稅⋯⋯這些「報稅」相關的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
隨著時序進入初夏的五月，台灣一年一度的報稅季即將再次到來。無論是綜合所得稅還是營利事業所得稅，都必須在這個月進行申報。你知道報稅時需要注意的事情有哪些嗎？稅務相關的專有名詞，又該如何用英文表達呢？
累進稅率和富人稅
台灣與世界上許多國家相同，都採用依所得高低而改變的累進稅率，每個人的收入只要超過一定的金額，稅率就會自動往上增加。這樣做是希望可以利用課稅級距的不同來體現實質平等，進而縮小社會中存在已久的貧富差距。
美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）甚至曾經提出課徵「富人稅」的想法，只要擁有高於5000萬美金的財富，每年就會被額外收取2%的稅金，超過10億美金則是課徵 3%。
- Progressive tax rate 累進稅率
- Tax brackets 課稅級距
- Wealth inequality 貧富差距
- Change hands 轉手；易主
- Economic circumstances/conditions 經濟狀況
報稅相關英文
人們報稅時除了使用累進稅率外，也必須考量不同類別的免稅額及扣除額，才能正確計算出最終應該繳納的稅金。這樣的制度雖然涵蓋了許多面向，但對某些民眾可能會過於繁瑣而發生困擾，尤其是居住在台灣的外國人。
現在就跟著VoiceTube的腳步，先學習幾個跟「稅」有關的單字，再來看看綜合所得稅和營利事業所得稅的內容與差別，讓大家未來在報稅時都能輕鬆上手。
Tax 稅金
Tax主要用於平時繳納的稅金，像地價稅（land tax）、營業稅（business tax）及牌照稅（vehicle license tax）等。但是，代表稅金的詞彙會因為場合的不同而有差異，比如說免稅商店（duty-free shop）裡的稅金即是使用duty這個單字來表示，進口貨品時政府所徵收的關稅則是customs或tariff。
File / Declare taxes 報稅
很多人在提及報稅時會使用代表「報告」的動詞report，但其實這樣的用法是錯誤的，正確描述報稅這個行為的動詞應該是file。File以名詞的形式有「文件、檔案」的含義，但當作動詞時是「提出申請」的意思，因此報稅的英文說法就是file taxes，而比較正式的申報則會搭配declare這個動詞。
Income tax 所得稅
所得稅是由income（收入）和tax（稅金）所組成的複合名詞，指的是政府按照特定比例從各種收入裡徵收的稅款。
由個人進行申報的綜合所得稅（Individual Income Tax）範圍包含薪資所得、利息、股利、租金及獎金等收入，而營利事業所得稅（Profit-seeking Enterprise Income Tax）的課徵對象則是企業，實際金額可以透過「查帳」或「書審」兩種計算方式求得。
Tax return 報稅單
報稅單的return在這裡作名詞使用，表示「申報；報表」，因此與tax（稅金）搭配起來便是「報稅單」的含義。不過，隨著科技愈來愈進步，現在大多數民眾都會選擇直接將資料匯入電腦進行計算，只有極少數的人才會帶著填寫完成的報稅書來現場報稅。
Ben：Hey Eric! Have you filed your tax returns yet?
Ben：嘿Eric！你填好你的報稅單了嗎？
Eric:：No. I’ve been quite busy these days. How about you?
Eric:：還沒耶，我最近剛好有點忙。你呢？
Ben：Yes. I’ve already got them done a few days ago. Last year I waited until the last minute to declare my income tax, and it turned out to be a disaster.
Ben：我幾天前都先填好了，去年我拖到最後一刻才去申報所得稅，結果根本是場災難。
Eric：Oh no! Sounds like I have to speed up!
Eric：喔不！那這樣聽起來我得加緊腳步了！
Ben：Take your time. Just remember to file your taxes before the deadline ends.
Ben：別急，只要記得在報稅期限內完成就好。
課稅 Impose / Levy taxes
課稅這個詞在英文裡可以使用名詞tax搭配impose或levy（徵收）兩個動詞，形成impose / levy taxes的說法。而tax本身除了當作名詞外，其實也能夠直接以動詞的型態表示「課稅；徵稅」的意思。
退稅 Tax refund
Refund有「退還；償還」的含義，因此tax和refund結合而成的複合名詞tax refund便是退稅最常見的英文說法。若要強調政府退回的是自己溢繳的稅款，則可以用refund of overpaid tax表示。而另一個同樣帶有「償還；歸還」之意的動詞reimburse也能夠替代refund，搭配片語以get reimbursed for the tax的形式呈現。
逃稅 / 避稅 Evade / Avoid taxes
逃稅和避稅雖然都能降低需要繳納的稅金，但兩者還是有些差異存在。逃稅是非法的，代表納稅人明知自己應該要誠實報稅，卻故意隱瞞虛報，進而達成不用繳稅或減少稅金的目標。
而避稅則是納稅人抱持著心存僥倖的心態，利用法律漏洞來壓低稅金，雖然這樣子並沒有違法，但透過取巧的方式來規避繳稅，仍然是社會普遍不鼓勵的行為。
查帳 / 做假帳 Audit / Cook the books
為避免任何逃漏稅的情況發生，國稅局（National Taxation Bureau）不時會派出查帳或稽核員（auditor）對企業隨機進行查帳，並挑出樣本確認帳目資料的正確性。儘管抽查的頻率相當高，但仍有許多公司會藉由做假帳的方式來逃漏稅，以節省相關支出。
做假帳的英文說法為cook the books，books指的是「帳本」，像是表示「記帳」的keep the books，以及代表「會計」的bookkeeper，都是從books 這個單字延伸出來的。
Eric：Ben, I just finished filing my tax return, and I found out that the government actually imposes taxes on a lot of things!
Eric：Ben，我剛完成填寫我的報稅單，結果我發現政府對好多東西課稅喔！
Ben：You can say that again. I wish I could claim a tax refund one day.
Ben：你說的沒錯，我多希望哪天我也能拿到退稅。
Eric：I heard that some people would cook the books to evade taxes.
Eric：我聽說有些人好像會做假帳來逃漏稅。
Ben: I don’t think that’s a good idea. We shouldn’t take the risk of being caught during the auditing procedure.
Ben: 感覺不是個好主意欸，我可不想在查帳的時候被抓包。
Eric: Then let’s find some way to avoid taxes. We can consult a friend of mine on that, he’s a bookkeeper.
Eric: 那不然我們找些方法來避稅吧，我們可以跟我的朋友請教一下，他是個會計師。
Ben: Stop daydreaming. I think we should just file our taxes properly.
Ben: 別再做白日夢了，我覺得我們只要正常報稅就好。
以上就是VoiceTube為大家整理的報稅制度和常用字彙介紹，相信看完這篇文章後，大家接下來準備申報資料時一定會更得心應手。而進入長達一個月的報稅季後，也別忘了找個機會練習一下這些相關單字的英文說法，這樣外國同事未來如果對報稅有任何疑惑，想必不管是大小難題，你都可以幫忙順利解決。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。