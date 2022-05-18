對話中充滿「Kawaii」，日本人都愛稱讚別人？

「Kawaii」相信是最多人知道的日語，意思便是大家都知道的「可愛」，我們總會聽到日本人說「Kawaii」，有時整個對話內容，聽來聽去都只有「Kawaii」 ，是日本人都愛說稱讚的話嗎？

山本五十六，這位受到日本人尊重的軍事家，他的其中一句說話被譽為教育的名言，在教育界可以說是無人不知。日語的原文如下，也就不全部翻譯了，有興趣的朋友可以自行研究一下。

やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。

通常大家會提及的是第一句「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」中文的意思大概是，「自己先示範、再說明給對方聽，然後讓對方做做看，做的時候給予稱讚和肯定，人就會有動力去學去做。」這四個步驟成了日本教育界的守則，教育部鼓勵學校的老師這樣去教學生，延伸至家長應這樣去教孩子、公司管理層應該這樣去對下屬，大家便能在被稱讚中，好好成長。

在社會這樣大力提倡讚美的情況下，「Kawaii」、「Sugoi」（厲害），「Sasuga」（不塊是）等，一連串的稱讚詞便經常出現。當然說的時候有可能是真心誠意地讚美，但對於日本人來說，這些稱美的詞語，還有其他意思和用途。

跟據自身的經驗，日本人大都不像香港人般主動、愛說話，對著不熟或是第一次見面的人，日本人都會很煩惱不知道要說什麼。如果可以的話，其實會盡量當對方透明，就是不想有任何接觸。筆者在成為Sato太太之前，經常在Sato家遇到親朋來訪，明明大家在同一個客廳，都可以當Sato太太不存在，就是直接被屏蔽了，不管我是多麼專心地用期待的眼神在聽對方說話……

圖為日本東京羽田機場內配戴口罩的旅客｜Photo Credit: AP / 達志影像

對日本人來說，在不知道要說什麼的時候，最好的回應，便是讚美。例如，你說自己是大學生，對方可以回「Kawaii」；你說你在學日語，對方可以回「Sogoi」；你說你喜歡貓，對方可以回「Kawaii」；你說你在公司上班，對方可以回「Sogoi」。反正就是什麼都可以搭上這些讚美詞，然後就完成了接話的重擔，既可以表示你有在聽對方說話，又可以讓對方在聽到稱讚後，繼續說他想說的話，形成一個不知道能否稱為對話的對話，就連其實有沒有在聽，也只有說的人自己才知道呢。

日本人通常說話都十分客氣，對著不熟的人更會用上敬言，既不想冒犯對方，也是幫自己做好防衛。有時在交談中，如果一味聽到對方回你「Kawaii」和「Sogoi」，可能對方心裡已經覺得「這個人有點麻煩」，就隨便附和一下，有時候甚至是「不想再和這個人說話」、「想快點終止對話」的意思，縰然面上還是和譪可親地笑著點頭……只能說日本人的「空氣」真的很難讀懂，很多時少說話才是上上之策，所謂不做不錯，是同一個道理。

Sato太太最近和大約30位日本人一起上工作研修，因為場地離家較遠，大部分時間都在家中用電腦上課，少有地一、兩次出現在課室，和大家談話時聽到的回應都是「Kawaii」和「Sogoi」，最初都沒有太在意，之後便開始深思自己的說話內容是否太無聊，又或者大家其實並沒有很想繼續交談下去。弄得我最後擠出一句「難得來一次，就不停被大家說Kawaii，我覺得很幸福呢」，來結束對話。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin