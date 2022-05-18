對話中充滿「Kawaii」，日本人都愛稱讚別人？
我們想讓你知道的是
對日本人來說，在不知道要說什麼的時候，最好的回應，便是讚美。
「Kawaii」相信是最多人知道的日語，意思便是大家都知道的「可愛」，我們總會聽到日本人說「Kawaii」，有時整個對話內容，聽來聽去都只有「Kawaii」 ，是日本人都愛說稱讚的話嗎？
山本五十六，這位受到日本人尊重的軍事家，他的其中一句說話被譽為教育的名言，在教育界可以說是無人不知。日語的原文如下，也就不全部翻譯了，有興趣的朋友可以自行研究一下。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。
通常大家會提及的是第一句「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」中文的意思大概是，「自己先示範、再說明給對方聽，然後讓對方做做看，做的時候給予稱讚和肯定，人就會有動力去學去做。」這四個步驟成了日本教育界的守則，教育部鼓勵學校的老師這樣去教學生，延伸至家長應這樣去教孩子、公司管理層應該這樣去對下屬，大家便能在被稱讚中，好好成長。
在社會這樣大力提倡讚美的情況下，「Kawaii」、「Sugoi」（厲害），「Sasuga」（不塊是）等，一連串的稱讚詞便經常出現。當然說的時候有可能是真心誠意地讚美，但對於日本人來說，這些稱美的詞語，還有其他意思和用途。
跟據自身的經驗，日本人大都不像香港人般主動、愛說話，對著不熟或是第一次見面的人，日本人都會很煩惱不知道要說什麼。如果可以的話，其實會盡量當對方透明，就是不想有任何接觸。筆者在成為Sato太太之前，經常在Sato家遇到親朋來訪，明明大家在同一個客廳，都可以當Sato太太不存在，就是直接被屏蔽了，不管我是多麼專心地用期待的眼神在聽對方說話……
對日本人來說，在不知道要說什麼的時候，最好的回應，便是讚美。例如，你說自己是大學生，對方可以回「Kawaii」；你說你在學日語，對方可以回「Sogoi」；你說你喜歡貓，對方可以回「Kawaii」；你說你在公司上班，對方可以回「Sogoi」。反正就是什麼都可以搭上這些讚美詞，然後就完成了接話的重擔，既可以表示你有在聽對方說話，又可以讓對方在聽到稱讚後，繼續說他想說的話，形成一個不知道能否稱為對話的對話，就連其實有沒有在聽，也只有說的人自己才知道呢。
日本人通常說話都十分客氣，對著不熟的人更會用上敬言，既不想冒犯對方，也是幫自己做好防衛。有時在交談中，如果一味聽到對方回你「Kawaii」和「Sogoi」，可能對方心裡已經覺得「這個人有點麻煩」，就隨便附和一下，有時候甚至是「不想再和這個人說話」、「想快點終止對話」的意思，縰然面上還是和譪可親地笑著點頭……只能說日本人的「空氣」真的很難讀懂，很多時少說話才是上上之策，所謂不做不錯，是同一個道理。
Sato太太最近和大約30位日本人一起上工作研修，因為場地離家較遠，大部分時間都在家中用電腦上課，少有地一、兩次出現在課室，和大家談話時聽到的回應都是「Kawaii」和「Sogoi」，最初都沒有太在意，之後便開始深思自己的說話內容是否太無聊，又或者大家其實並沒有很想繼續交談下去。弄得我最後擠出一句「難得來一次，就不停被大家說Kawaii，我覺得很幸福呢」，來結束對話。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
我們想讓你知道的是
天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。