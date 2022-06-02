每天花15分鐘與自己好好相處，就能發揮類似於在心理治療會談室的功效

文：李炯德（臨床心理師） 恰逢515臨床心理師節的這天，讓我又不禁思索起臨床心理師以及心理治療對一個人的幫助會是什麼？

記得曾經有朋友這樣說過：「如果他有心情不好的時候，去找較信任、又能感到安全的朋友說就好了，不會想去找心理師。」當下某個部份我也是認同的，療癒的發生，有許許多多可能的元素與因素，確實並非只能是心理師或非心理治療不可。

而心理治療也有一個很重要的宗旨，就是要讓在會談室裡發生的療癒經驗，也能帶回到生活中，而且要能在平時生活中穩定的發生，進而達到個人狀態的改變，這時，就絕對是心理治療該談結束的時刻。所以怎麼讓心理治療裡的療效元素可以在每個人的生活中開展，就會是促進心理健康的一大重點。

一直以來，在會談室裡的很多時刻，曾發生過的很多事，直到現在仍會常常讓我感到驚訝與驚奇。這裡就像是一個神秘的空間，讓來到這裡的人允許自己放下一切束縛去展現，很多平時不會做的、不可能有的表現，都在會談室裡變成了可能。 在這裡可以像是去到多重宇宙一般，認識在不同宇宙裡的自己，甚至與他們互動與對話，也可以去到不同的時間線，展開可能的新冒險故事。它就如同哆啦A夢的任意門，走進去之後，穿梭到另一個地方，再從任意門走出來時，自己已變得有些不一樣，成為更喜歡的自己。

這樣的事情能夠發生，我認為其中一個很重要的原因是，來到會談室的人，願意給自己一段時間，讓另外一位受過專業訓練能較好的引導他來面對自己的人，在這樣的一個空間裡陪伴他來面對自己，也更好的與自己相處。 在這裡發生的「允許」與「接納」，恰恰是充斥著各種「不應該」與「批評」的生活中，所較為缺乏的，而允許與接納打開了認識自己的時空裂縫，讓自己可以更好的翱翔在名為「我」的宇宙中。

只可惜常常回到我們的日常生活中時，無論是各種的工作與學業壓力，或是負向的生活習慣或誘惑，抑或是可能的威脅與刺激，都讓自己又進入到各種比較、批評、汲汲營營的追尋等狀態之中，有時就像是住進堆滿各種大型雜物、散發難聞氣味垃圾、擁擠又窒息的空間之中。 那完全不是一個令人感到舒適與能好好待著的地方，但我們可能未曾想過要為自己清出一處讓自我舒服的空間。

所以，你可能會問說：「那心理治療在這部份的效用在平時生活中也可以發揮嗎？」

這是當然的，而且很多時候其實我們每個人都已經在這麼做了。無論是去運動、聆聽喜歡的音樂、接觸大自然，或是做正念冥想、書寫日記等等，其實重點就是在於刻意的騰出一段給自己的時間與一個能仔細聆聽自己的時間，然後透過允許且不評價的，自在的，好好的跟自己相處，要透過什麼方式或活動來跟自己相處，就可以看個人的喜好與風格。

而每天只要花15分鐘，就能促發新的習慣，然後持續66天，就能培養一個習慣。我們每個人也都絕對可以透過每天花15分鐘與自己好好相處，來發揮類似於在做心理治療的會談室裡的功效，也進而培養出能接納自己、善待自己的好習慣，並且幫助自己設計出讓自己與每個人來到都會流連忘返的心理室內空間喔。

那麼，你多久沒留給自己15分鐘的時間與空間呢？

本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文刊載於此