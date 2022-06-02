每天花15分鐘與自己好好相處，就能發揮類似於在心理治療會談室的功效
我們想讓你知道的是
許多人會問心理諮商有甚麼用？心理師又能帶給自己什麼？其實每一次的心理治療時間，心理師就項專業整理師一般，帶著我們整理並清除平常在汲汲營營的生活中所交雜叢生的負向思緒，「透過規律與穩定的練習，我們也開始培養與學會覺察與接納自己的好習慣，從物理到心理，讓人重新看見自己的樣子，再次看見讓自己心動也喜歡的自己」。
文：李炯德（臨床心理師）
恰逢515臨床心理師節的這天，讓我又不禁思索起臨床心理師以及心理治療對一個人的幫助會是什麼？
記得曾經有朋友這樣說過：「如果他有心情不好的時候，去找較信任、又能感到安全的朋友說就好了，不會想去找心理師。」當下某個部份我也是認同的，療癒的發生，有許許多多可能的元素與因素，確實並非只能是心理師或非心理治療不可。
而心理治療也有一個很重要的宗旨，就是要讓在會談室裡發生的療癒經驗，也能帶回到生活中，而且要能在平時生活中穩定的發生，進而達到個人狀態的改變，這時，就絕對是心理治療該談結束的時刻。所以怎麼讓心理治療裡的療效元素可以在每個人的生活中開展，就會是促進心理健康的一大重點。
一直以來，在會談室裡的很多時刻，曾發生過的很多事，直到現在仍會常常讓我感到驚訝與驚奇。這裡就像是一個神秘的空間，讓來到這裡的人允許自己放下一切束縛去展現，很多平時不會做的、不可能有的表現，都在會談室裡變成了可能。
在這裡可以像是去到多重宇宙一般，認識在不同宇宙裡的自己，甚至與他們互動與對話，也可以去到不同的時間線，展開可能的新冒險故事。它就如同哆啦A夢的任意門，走進去之後，穿梭到另一個地方，再從任意門走出來時，自己已變得有些不一樣，成為更喜歡的自己。
這樣的事情能夠發生，我認為其中一個很重要的原因是，來到會談室的人，願意給自己一段時間，讓另外一位受過專業訓練能較好的引導他來面對自己的人，在這樣的一個空間裡陪伴他來面對自己，也更好的與自己相處。
在這裡發生的「允許」與「接納」，恰恰是充斥著各種「不應該」與「批評」的生活中，所較為缺乏的，而允許與接納打開了認識自己的時空裂縫，讓自己可以更好的翱翔在名為「我」的宇宙中。
只可惜常常回到我們的日常生活中時，無論是各種的工作與學業壓力，或是負向的生活習慣或誘惑，抑或是可能的威脅與刺激，都讓自己又進入到各種比較、批評、汲汲營營的追尋等狀態之中，有時就像是住進堆滿各種大型雜物、散發難聞氣味垃圾、擁擠又窒息的空間之中。
那完全不是一個令人感到舒適與能好好待著的地方，但我們可能未曾想過要為自己清出一處讓自我舒服的空間。
來到會談室與做心理治療，其實也像是走進一處讓人舒服自在的心靈空間，然後讓近藤麻理惠（專業整理師）走進你的心靈空間，教你也帶著你做心靈的整理魔法，讓人重新看見自己的樣子，再次看見讓自己心動也喜歡的自己。
而每一次的心理治療時間，就像是我們來刻意練習去面對與整理自己一樣，透過規律與穩定的練習，我們也開始培養與學會覺察與接納自己的好習慣，藉由每次的整理練習，從物理到心理，我們將習得善待自己與幫自己整理出怡人空間的正向成癮。
所以，你可能會問說：「那心理治療在這部份的效用在平時生活中也可以發揮嗎？」
這是當然的，而且很多時候其實我們每個人都已經在這麼做了。無論是去運動、聆聽喜歡的音樂、接觸大自然，或是做正念冥想、書寫日記等等，其實重點就是在於刻意的騰出一段給自己的時間與一個能仔細聆聽自己的時間，然後透過允許且不評價的，自在的，好好的跟自己相處，要透過什麼方式或活動來跟自己相處，就可以看個人的喜好與風格。
而每天只要花15分鐘，就能促發新的習慣，然後持續66天，就能培養一個習慣。我們每個人也都絕對可以透過每天花15分鐘與自己好好相處，來發揮類似於在做心理治療的會談室裡的功效，也進而培養出能接納自己、善待自己的好習慣，並且幫助自己設計出讓自己與每個人來到都會流連忘返的心理室內空間喔。
那麼，你多久沒留給自己15分鐘的時間與空間呢？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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