魏晉風雲：隱藏在「周處除三害」神話背後的政治意涵

文：阿前

《晉書》，是一本相當「神奇」有趣的史書。有很多不管是現代人還是古代人看，都很明顯知道是「超自然」、「怪力亂神」的記述。神話系史書，《晉書》不是第一本，光是大家所熟知的《史記》，前面就有很多不可考的非信史。

神話時代，魏晉南北朝，就是中國再次迎來的神話時代。

亂世出精怪，這不是中國知識份子獨門的想法。世界各地即使已經進入信史時代，人們還是會認為，政權混亂的時期，妖魔鬼怪會特別盛行。你可以看做是一種比喻形容，也可以看成是一套政治洗腦。

在兩漢書，《三國志》裡頭，這些超自然力量，基本屬於「天子傳奇」，皇帝系統的特權，可《晉書》卻在臣子將領們身上，留下了這些傳聞。熟悉三國的人都會知道，很神奇很巧合的故事，通常是《三國演義》所做，不是《三國志》。但先秦與魏晉南北朝的神奇故事，你以為是後人瞎掰，其實卻是史冊原汁原味。認真說，後人還會修改得合理一點呢。

比方說「周處除三害」的故事。我們比較常聽到的版本，都是說跟周處抱怨地方有三害的人，不認得周處，或者一開始不敢跟他講第三害是什麼。不過《晉書》可是直接寫：「南山白額猛獸，長橋下蛟，並子為三矣。」加上你就是第三個啦，可以這樣直接嗆聲的嗎？

就來看看，這個「拳打南山猛虎、腳踢北海蛟龍」，擁有比「萬人敵」更通俗更兇猛的勇士名號持有者——周處。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 周處的父親，東吳的鄱陽太守周魴

周處，是三國時代的吳國人。他的父親，名叫周魴。周魴最有名的事蹟，就是詐降魏國，引誘曹休，為東吳帶來石亭之戰的勝利。當時，周魴為鄱陽太守，就《三國志》內文推估，任期應為西元225年末（或226年初）到238～239年間，卒於任內（在郡十三年卒）。

《晉書》說，周處「少孤」，用8～13歲來算，則應出生於西元225～231年間，也就是肯定出生於孫權執政時期。雖然祖籍是吳郡陽羨，但周處的少年時代，肯定就是在鄱陽度過的。周處從小臂力過人，死了老爸，缺乏管教的他，十分放縱。

那個，我們直覺都會認為，周處就是地方上一個小混混。不過別忘了，東吳是世族政治，地方大族跟官員，都可以有私人軍隊。如果朝廷沒有特別徵收調動，做為私人財產，就會被繼承下去。所以有開始感受到，周處對於鄉里的威脅了吧？

周魴沒有背景後台，但是有封爵關內侯。10幾歲的周處不愁吃穿，有錢有米養部隊……不要說老百姓，地方官員都是一個頭兩個大啊。而所謂的「周處除三害」，老實說很可能是一個欺負他沒讀書，想要害死他的一個圈套。

南山白額猛獸，長橋下蛟，並子為三矣。

白額猛獸是一個說法，翻成白話，一般人會說「白虎」，蛟則是龍的下位生物。簡單說，這兩個就是對於龍跟白虎的「篾稱」。那有什麼問題？問題可大了。周處危害鄉里，是孫權剛稱帝的時候，稱帝祥瑞，便是「黃龍」。

在東吳的領地中，孫權任內一共出現過5次黃龍，鄱陽就是其中一個地方。5分之1沒什麼嘛，不過，孫權稱帝之後，只有兩個地方出現過白虎，一個新都，一個鄱陽。不要看了周處除三害的故事，就想說白虎是凶獸，白虎是大祥瑞，只會出現在仁君治理的地方。

今天有個傻瓜蛋去射獵白虎，捕殺蛟龍……這直接上報給孫權，周處有100條命也不夠死。整個周家勢力，那還不是一次拔除？同樣值得注意的是，周處不可能是自己去討伐南山猛獸的啦，他就是帶兵去獵殺而已。

而這個故事最經典的地方，則在於周處去追蛟龍，一去不復返，大家以為周處被蛟龍殺死了，馬上開起宴會來。對，跟童話的差別，就是「不是兩敗俱傷」。

投水搏蛟，蛟或沈或浮，行數十里，而「處」與之俱，經三日三夜，人謂死，皆相慶賀。

注意到整個背景，你就會發現，周處決定跟蛟龍單挑，纏鬥數10里又3天3夜……

誰會知道？無人空拍機逆？回去告訴大家，周處沒有浮上來的，就是周家士兵啊。地方官員百姓，甚至自己的手下都在慶賀自己死掉，周處真的感受到「哀莫大於心死」。

那也因為大家都認為周處已死，所以也不需要去告他獵殺祥瑞了，不然周家士兵保不定都要被牽連進去的。自圓其說就到這裡了。而沒有回家的周處，決定去投靠陸家。陸遜卒於西元245年，用周處的最早出生年算，也就是他20歲後陸家才失勢。

周處除三害的故事，基本上就發生在他弱冠前。

得罪了皇上還想活命，除了陸遜這個老番顛，還有幾個人做得到？可《晉書》說，周處前往吳郡，是拜訪陸機跟陸雲。陸機跟陸雲，是陸遜的孫子，兩個都是陸抗的兒子。就目前的推測來看，周處跟陸抗幾乎是同年生，怎麼可能去拜訪人家的兒子呢？這個不是我懷疑，清朝人就已經覺得不對勁了。

但即使略去此處，吳郡是周處的祖籍，回返仍是合理舉動。周處因為沒讀書，憑著一股仗義之氣，差點被害得萬劫不復，接下來決定立志好學，同樣是合情合理的。

處遂勵志好學，有文思，志存義烈，言必忠信克己。期年，州府交辟。仕吳為東觀左丞。

年輕時候只會打獵，縱情肆欲的小混混周處，居然被州牧跟幕府同時徵辟，後來更進入國家圖書館當副館長，有沒有這麼勵志？

以地域看，徵召周處的州牧，應該是吳屬揚州牧。不過這就跟蜀漢的益州牧一樣，不隨便封的，孫權稱帝之後，只有記錄諸葛恪一人領過揚州牧。當時孫權剛過世，在諸葛恪掌權的短時間內，也沒有變動開府等級官員。也就是說，同時徵辟周處的，很可能就是「諸葛恪」跟「諸葛恪」。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行

是的，諸葛恪馬上就死掉了，東吳朝政陷入混亂鬥爭期。周處的行蹤失去記錄，按《三國志・周魴傳》說，他一直到孫皓的最後一個年號，才成為「東觀令」，又轉「無難督」，無難是直屬吳國皇帝的禁軍部隊。周處由文官轉武職，很容易判斷，應該就在西晉發起滅吳之戰的時候，當時孫皓做了很大變動來應戰。