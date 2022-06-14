魏晉風雲：隱藏在「周處除三害」神話背後的政治意涵

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在《晉書》當中，從周處開始的描寫，基本上都是大忠臣。不管他們犯了什麼錯，最終一定是別人不好。從這裡回頭看，周處留下了「除吳祥瑞」的神話，好像也變得不是那麼難理解了。
文：阿前
《晉書》，是一本相當「神奇」有趣的史書。有很多不管是現代人還是古代人看，都很明顯知道是「超自然」、「怪力亂神」的記述。神話系史書，《晉書》不是第一本，光是大家所熟知的《史記》，前面就有很多不可考的非信史。
神話時代，魏晉南北朝，就是中國再次迎來的神話時代。
亂世出精怪，這不是中國知識份子獨門的想法。世界各地即使已經進入信史時代，人們還是會認為，政權混亂的時期，妖魔鬼怪會特別盛行。你可以看做是一種比喻形容，也可以看成是一套政治洗腦。
在兩漢書，《三國志》裡頭，這些超自然力量，基本屬於「天子傳奇」，皇帝系統的特權，可《晉書》卻在臣子將領們身上，留下了這些傳聞。熟悉三國的人都會知道，很神奇很巧合的故事，通常是《三國演義》所做，不是《三國志》。但先秦與魏晉南北朝的神奇故事，你以為是後人瞎掰，其實卻是史冊原汁原味。認真說，後人還會修改得合理一點呢。
比方說「周處除三害」的故事。我們比較常聽到的版本，都是說跟周處抱怨地方有三害的人，不認得周處，或者一開始不敢跟他講第三害是什麼。不過《晉書》可是直接寫：「南山白額猛獸，長橋下蛟，並子為三矣。」加上你就是第三個啦，可以這樣直接嗆聲的嗎？
就來看看，這個「拳打南山猛虎、腳踢北海蛟龍」，擁有比「萬人敵」更通俗更兇猛的勇士名號持有者——周處。
周處，是三國時代的吳國人。他的父親，名叫周魴。周魴最有名的事蹟，就是詐降魏國，引誘曹休，為東吳帶來石亭之戰的勝利。當時，周魴為鄱陽太守，就《三國志》內文推估，任期應為西元225年末（或226年初）到238～239年間，卒於任內（在郡十三年卒）。
《晉書》說，周處「少孤」，用8～13歲來算，則應出生於西元225～231年間，也就是肯定出生於孫權執政時期。雖然祖籍是吳郡陽羨，但周處的少年時代，肯定就是在鄱陽度過的。周處從小臂力過人，死了老爸，缺乏管教的他，十分放縱。
那個，我們直覺都會認為，周處就是地方上一個小混混。不過別忘了，東吳是世族政治，地方大族跟官員，都可以有私人軍隊。如果朝廷沒有特別徵收調動，做為私人財產，就會被繼承下去。所以有開始感受到，周處對於鄉里的威脅了吧？
周魴沒有背景後台，但是有封爵關內侯。10幾歲的周處不愁吃穿，有錢有米養部隊……不要說老百姓，地方官員都是一個頭兩個大啊。而所謂的「周處除三害」，老實說很可能是一個欺負他沒讀書，想要害死他的一個圈套。
南山白額猛獸，長橋下蛟，並子為三矣。
白額猛獸是一個說法，翻成白話，一般人會說「白虎」，蛟則是龍的下位生物。簡單說，這兩個就是對於龍跟白虎的「篾稱」。那有什麼問題？問題可大了。周處危害鄉里，是孫權剛稱帝的時候，稱帝祥瑞，便是「黃龍」。
在東吳的領地中，孫權任內一共出現過5次黃龍，鄱陽就是其中一個地方。5分之1沒什麼嘛，不過，孫權稱帝之後，只有兩個地方出現過白虎，一個新都，一個鄱陽。不要看了周處除三害的故事，就想說白虎是凶獸，白虎是大祥瑞，只會出現在仁君治理的地方。
今天有個傻瓜蛋去射獵白虎，捕殺蛟龍……這直接上報給孫權，周處有100條命也不夠死。整個周家勢力，那還不是一次拔除？同樣值得注意的是，周處不可能是自己去討伐南山猛獸的啦，他就是帶兵去獵殺而已。
而這個故事最經典的地方，則在於周處去追蛟龍，一去不復返，大家以為周處被蛟龍殺死了，馬上開起宴會來。對，跟童話的差別，就是「不是兩敗俱傷」。
投水搏蛟，蛟或沈或浮，行數十里，而「處」與之俱，經三日三夜，人謂死，皆相慶賀。
注意到整個背景，你就會發現，周處決定跟蛟龍單挑，纏鬥數10里又3天3夜……
誰會知道？無人空拍機逆？回去告訴大家，周處沒有浮上來的，就是周家士兵啊。地方官員百姓，甚至自己的手下都在慶賀自己死掉，周處真的感受到「哀莫大於心死」。
那也因為大家都認為周處已死，所以也不需要去告他獵殺祥瑞了，不然周家士兵保不定都要被牽連進去的。自圓其說就到這裡了。而沒有回家的周處，決定去投靠陸家。陸遜卒於西元245年，用周處的最早出生年算，也就是他20歲後陸家才失勢。
周處除三害的故事，基本上就發生在他弱冠前。
得罪了皇上還想活命，除了陸遜這個老番顛，還有幾個人做得到？可《晉書》說，周處前往吳郡，是拜訪陸機跟陸雲。陸機跟陸雲，是陸遜的孫子，兩個都是陸抗的兒子。就目前的推測來看，周處跟陸抗幾乎是同年生，怎麼可能去拜訪人家的兒子呢？這個不是我懷疑，清朝人就已經覺得不對勁了。
但即使略去此處，吳郡是周處的祖籍，回返仍是合理舉動。周處因為沒讀書，憑著一股仗義之氣，差點被害得萬劫不復，接下來決定立志好學，同樣是合情合理的。
處遂勵志好學，有文思，志存義烈，言必忠信克己。期年，州府交辟。仕吳為東觀左丞。
年輕時候只會打獵，縱情肆欲的小混混周處，居然被州牧跟幕府同時徵辟，後來更進入國家圖書館當副館長，有沒有這麼勵志？
以地域看，徵召周處的州牧，應該是吳屬揚州牧。不過這就跟蜀漢的益州牧一樣，不隨便封的，孫權稱帝之後，只有記錄諸葛恪一人領過揚州牧。當時孫權剛過世，在諸葛恪掌權的短時間內，也沒有變動開府等級官員。也就是說，同時徵辟周處的，很可能就是「諸葛恪」跟「諸葛恪」。
是的，諸葛恪馬上就死掉了，東吳朝政陷入混亂鬥爭期。周處的行蹤失去記錄，按《三國志・周魴傳》說，他一直到孫皓的最後一個年號，才成為「東觀令」，又轉「無難督」，無難是直屬吳國皇帝的禁軍部隊。周處由文官轉武職，很容易判斷，應該就在西晉發起滅吳之戰的時候，當時孫皓做了很大變動來應戰。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
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