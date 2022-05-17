【影評】《柏格曼的島》：不只是致敬，更是關於柏格曼如何影響電影人，以及關於創作和家庭生活

哲學系女導演米雅韓桑露芙（Mia Hansen-Løve）在影迷遊戲中尋找柏格曼（Bergman）的幽靈和關係的出口，《柏格曼的島》以向大師致敬的方式，「再次」挪用她與前伴侶，同時也是導演阿薩亞斯（Olivier Assayas）的創作者家常爛八卦關係。

就像「侏羅紀公園」主題公園般的「柏格曼島」，其中鬼影重重，但這多重鏡像的半自傳電影，現實與虛構對話的作品並不是特別向大師致敬，而是關於創作過程和創作者的家庭生活哲學。在危機當下，人人都尋覓自己的某種「出口」之際，可能是一劑清新解藥。

現實中的「柏格曼島」

先讓我們嚐鮮一下現實中的「島」，這個波羅的海的瑞典小島「Fårö」， 瑞典國寶導演英格瑪・柏格曼 （Ingmar Bergman）於1965年夏天在此拍攝名作《假面》，一年後在島上蓋了自家房子，直到2007年辭世都隱居於此。更在島上拍了幾部晚期傑作，包括1973年的《婚姻場景》。

2010年，導演的女兒Linn Ullmann在島上創立了柏格曼基金會，除了將老家化為博物館之外，並為遊客提供柏格曼島的行程，更是各路藝術家駐村尋找靈感之地。本片法國導演韓桑露芙，無疑曾是這的過客，更還在島上拍了她的第一部英語片《柏格曼的島》。

在她片中的主人公，或說她的替身克莉絲和較為年長的東尼兩人，電影編導夫妻受邀至此駐村，潛心創作寫本外，東尼並受邀放映他的作品。一如《愛情，不用翻譯 》出自女導演的電影人家庭，男人工作、女眷偽度假的親身經驗。

不言可喻，劇中編導夫妻二人組，與導演本人和比她年長26歲的阿薩亞斯形同鏡像關係，兩人在2009育有一女。而在劇中，克莉絲比東尼更擔心他們年幼此時不在身邊的女兒，在駐村臨時住所中，兩人也拒絕了曾拍攝《婚姻場景》的大臥室，因為有傳言說它當年影響了瑞典不斷上升的離婚率。

Photo Credit: 東昊影業 《柏格曼的島》劇照

女創作者，都是女性主義者

然而，在柏格曼基金會舉行的歡迎晚宴上，餐桌話題就直白道出，當大師柏格曼和他的九個孩子一起生活創作時，究竟是誰在「工作」？