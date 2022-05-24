《普通人的海外求職指南》：除了留學或結婚，還有哪些特殊簽證能讓我們出國工作？
我們想讓你知道的是
本書結合作者超過五年的社群分享和職涯輔導經驗，歸納出原創的LIST原則，即使你身在台灣，也能使用這套方法不斷迭代嘗試，拉近與世界的「職」線距離。
文：謝宗廷（Aaron Hsieh）
克服身分：在留學和結婚之外，還有哪些特殊簽證？
列出你的目標地區所有可行的簽證選項。
湘怡是一個擁有三年工作經驗的硬體工程師，平常因為服務的廠商也很常需要和國外客戶溝通，所以講英文對她而言，並不是一件太吃力的事，也因為這樣，她漸漸有了出國工作的念頭。
「工作經驗和英文都不是問題，剩下的就是修改履歷了吧？」她想。於是她在網路上找了一些履歷的範本，修改完成後，挑選了幾間國際知名公司在官網上直接海投，幾週過去，還是什麼消息也沒有。有人告訴她，三年的工作經驗可能還是不太夠，國外比較需要即戰力，不如再磨一下吧？就這樣又過了兩年，她已經升為資深工程師，對於整個組件的設計準則和製程都非常熟悉，也連續三年獲得最佳員工獎，她覺得是時候再試一試了。
這回她找了過去因工作認識的外國朋友諮詢，看看履歷上有沒有語法或格式上的瑕疵，確定沒有問題了就再次試驗，而且不只找國際知名的公司，一些小型的公司也試了。和上次不同，她接到了一些面試通知，有的甚至約到了電話面試的機會，可惜即使相談甚歡，只要一談到她的簽證狀態，就沒有下文了。上百次嘗試全部碰壁，在收到最後一封拒絕信之後，湘怡又再次陷入谷底，外國朋友安慰她：「妳的經歷和履歷都很好，問題就出在『身分』，沒別的原因。」她聽了之後，除了憤慨，也不知道下一步該怎麼辦。
假如專業能力都相同，對於國外雇主來說，你和本地人最大的區別就是簽證問題，也就是俗稱的「身分」。有的國家是法規限制，要求一間公司裡頭只能有固定比例的外國人；有的國家則是工作簽證難以取得，即使雇主願意為你擔保，仍然只有三成不到的機率可以抽到身分，而且一年只有一次機會。這也是為什麼如果你能自行解決簽證問題，就能大幅增加雇主雇用你的意願。
身為「外國人」的我們，真的有可能預先解決簽證問題嗎？我們可以先從每個國家普遍都有的簽證類別進行分析，再個別探討不同特色的簽證，尋找國際求職的著力點。如果你已經擁有合法在目標國家工作的身分，可以跳過這個章節。
多數國家都有的簽證類型
1. 學生簽
學生簽證是最容易讓你前往一個陌生國家的方法，只要你申請到當地學校並支付學費，就能直接取得，這也是為什麼一直以來，留學會是國際職涯最常見的第一步。根據不同國家的法規，學生簽證通常會允許學生進行每週10到20 小時不等的兼職工作，基本原則是工作時間不能超越修課時間，所以如果目標是找到全職工作，最後還是得要轉換成其他簽證類型才行。
很多人會把留學單純當成提升領域知識的工具，事實上留學能夠提供的好處遠大於此。如同第一章提到的，在知識取得相對容易的現代，如果你的目標是藉此獲得國外的工作機會，留學最重要的三個功能反而是國際人脈、校園徵才機會和工作簽證的轉換。
國際人脈代表的是更多國家的職場資訊，這點在MBA這類強調工作經驗的學位最為明顯，因為你的每一個同學都有可能成為你在特定國家和特定公司的介紹人。反過來說，領域型碩士學位（MS / MA），因為大部分同學也和你一樣，是想要透過這個學位留在當地的人，相對來說，畢業當下的人脈效益就比較差，但是長期而言，大家仍會在世界上不同角落的同一個產業奮鬥，對於目標是拓展長期產業人脈的人仍然具有一定的效用。
校園徵才機會也是台灣學生很容易忽視的要點。和台灣一般純以展示為目的的大學就業博覽會不同，國外的校園徵才很多是學校專屬，也就是企業只會到特定學校徵才，而且有獨立的篩選流程和名額，讓你和一般在職的求職者區隔開來，稱為畢業生計畫（New Grad Program / Graduate Scheme），如果一開始就針對自己目標領域的學校進行申請，也就有比較大的機會透過這類計畫，找到當地的業內職缺。
簽證轉換則是留學最重要的好處之一，也是很多留學生在出國前沒有好好思考過，等到畢業時才後悔莫及的。大多數國家都有學生簽轉工作簽的特殊管道，讓國際學生有機會能夠在畢業後，直接留下來工作。在工程師薪資爆表的2010年代，甚至很多已有多年業界經驗的人戲稱去美國留學是「花學費買簽證」，留學只是為了取得一個合法工作的機會，學習反而是次要的。
把留學這麼功利化的分析，並不是要貶低學術殿堂的價值，如果你的目標是往學術界發展並繼續攻讀博士，學校提供的傳統知識性功能，包含大師傳承、實驗室資源和尖端研究的能量等，仍然是無可取代的。但如果一開始就已經把出國工作當成目標的話，在選擇國家和科系前，就必須好好思考這三點，畢竟那會是數百萬台幣的學費和數年年薪的機會成本。
2. 配偶簽
配偶簽是另一個常見的取得合法工作身分的方法，基本原則是只要你的另一半是當地公民，就能以配偶的身分在當地找工作。除了當地公民，如果另一半已經有工作簽證，配偶有時也能合法工作，不過這不是通論，還是得以另一半實際取得的簽證類型來判斷。以英國為例，一般工作簽證是綁定雇主，換工作時稍有不慎，就有可能損失合法居留的權利，但工作簽附帶的配偶簽卻允許你彈性轉換工作，讓你比另一半自由！所以如果你已經有家庭，和伴侶討論出國工作的選項時，也可以一併考慮配偶簽的可能性，這會比各自單打獨鬥容易許多。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。