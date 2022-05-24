《普通人的海外求職指南》：除了留學或結婚，還有哪些特殊簽證能讓我們出國工作？

文：謝宗廷（Aaron Hsieh）

克服身分：在留學和結婚之外，還有哪些特殊簽證？

列出你的目標地區所有可行的簽證選項。

湘怡是一個擁有三年工作經驗的硬體工程師，平常因為服務的廠商也很常需要和國外客戶溝通，所以講英文對她而言，並不是一件太吃力的事，也因為這樣，她漸漸有了出國工作的念頭。

「工作經驗和英文都不是問題，剩下的就是修改履歷了吧？」她想。於是她在網路上找了一些履歷的範本，修改完成後，挑選了幾間國際知名公司在官網上直接海投，幾週過去，還是什麼消息也沒有。有人告訴她，三年的工作經驗可能還是不太夠，國外比較需要即戰力，不如再磨一下吧？就這樣又過了兩年，她已經升為資深工程師，對於整個組件的設計準則和製程都非常熟悉，也連續三年獲得最佳員工獎，她覺得是時候再試一試了。

這回她找了過去因工作認識的外國朋友諮詢，看看履歷上有沒有語法或格式上的瑕疵，確定沒有問題了就再次試驗，而且不只找國際知名的公司，一些小型的公司也試了。和上次不同，她接到了一些面試通知，有的甚至約到了電話面試的機會，可惜即使相談甚歡，只要一談到她的簽證狀態，就沒有下文了。上百次嘗試全部碰壁，在收到最後一封拒絕信之後，湘怡又再次陷入谷底，外國朋友安慰她：「妳的經歷和履歷都很好，問題就出在『身分』，沒別的原因。」她聽了之後，除了憤慨，也不知道下一步該怎麼辦。

假如專業能力都相同，對於國外雇主來說，你和本地人最大的區別就是簽證問題，也就是俗稱的「身分」。有的國家是法規限制，要求一間公司裡頭只能有固定比例的外國人；有的國家則是工作簽證難以取得，即使雇主願意為你擔保，仍然只有三成不到的機率可以抽到身分，而且一年只有一次機會。這也是為什麼如果你能自行解決簽證問題，就能大幅增加雇主雇用你的意願。

身為「外國人」的我們，真的有可能預先解決簽證問題嗎？我們可以先從每個國家普遍都有的簽證類別進行分析，再個別探討不同特色的簽證，尋找國際求職的著力點。如果你已經擁有合法在目標國家工作的身分，可以跳過這個章節。

多數國家都有的簽證類型

1. 學生簽

學生簽證是最容易讓你前往一個陌生國家的方法，只要你申請到當地學校並支付學費，就能直接取得，這也是為什麼一直以來，留學會是國際職涯最常見的第一步。根據不同國家的法規，學生簽證通常會允許學生進行每週10到20 小時不等的兼職工作，基本原則是工作時間不能超越修課時間，所以如果目標是找到全職工作，最後還是得要轉換成其他簽證類型才行。

很多人會把留學單純當成提升領域知識的工具，事實上留學能夠提供的好處遠大於此。如同第一章提到的，在知識取得相對容易的現代，如果你的目標是藉此獲得國外的工作機會，留學最重要的三個功能反而是國際人脈、校園徵才機會和工作簽證的轉換。

國際人脈代表的是更多國家的職場資訊，這點在MBA這類強調工作經驗的學位最為明顯，因為你的每一個同學都有可能成為你在特定國家和特定公司的介紹人。反過來說，領域型碩士學位（MS / MA），因為大部分同學也和你一樣，是想要透過這個學位留在當地的人，相對來說，畢業當下的人脈效益就比較差，但是長期而言，大家仍會在世界上不同角落的同一個產業奮鬥，對於目標是拓展長期產業人脈的人仍然具有一定的效用。

校園徵才機會也是台灣學生很容易忽視的要點。和台灣一般純以展示為目的的大學就業博覽會不同，國外的校園徵才很多是學校專屬，也就是企業只會到特定學校徵才，而且有獨立的篩選流程和名額，讓你和一般在職的求職者區隔開來，稱為畢業生計畫（New Grad Program / Graduate Scheme），如果一開始就針對自己目標領域的學校進行申請，也就有比較大的機會透過這類計畫，找到當地的業內職缺。

簽證轉換則是留學最重要的好處之一，也是很多留學生在出國前沒有好好思考過，等到畢業時才後悔莫及的。大多數國家都有學生簽轉工作簽的特殊管道，讓國際學生有機會能夠在畢業後，直接留下來工作。在工程師薪資爆表的2010年代，甚至很多已有多年業界經驗的人戲稱去美國留學是「花學費買簽證」，留學只是為了取得一個合法工作的機會，學習反而是次要的。

把留學這麼功利化的分析，並不是要貶低學術殿堂的價值，如果你的目標是往學術界發展並繼續攻讀博士，學校提供的傳統知識性功能，包含大師傳承、實驗室資源和尖端研究的能量等，仍然是無可取代的。但如果一開始就已經把出國工作當成目標的話，在選擇國家和科系前，就必須好好思考這三點，畢竟那會是數百萬台幣的學費和數年年薪的機會成本。

2. 配偶簽

配偶簽是另一個常見的取得合法工作身分的方法，基本原則是只要你的另一半是當地公民，就能以配偶的身分在當地找工作。除了當地公民，如果另一半已經有工作簽證，配偶有時也能合法工作，不過這不是通論，還是得以另一半實際取得的簽證類型來判斷。以英國為例，一般工作簽證是綁定雇主，換工作時稍有不慎，就有可能損失合法居留的權利，但工作簽附帶的配偶簽卻允許你彈性轉換工作，讓你比另一半自由！所以如果你已經有家庭，和伴侶討論出國工作的選項時，也可以一併考慮配偶簽的可能性，這會比各自單打獨鬥容易許多。