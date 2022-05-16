高雄市前那瑪夏區長收賄2000萬藏冰箱、辯「原住民習俗」卸責，法院依貪污罪重判18年

高雄市前那瑪夏區長吳牧群（白樣．伊斯理鍛）因為向工程承包廠商索賄、收取回扣，總計將近新台幣2000萬元，橋頭地方法院今（16）日依貪污治罪條例判18年有期徒刑。

橋頭地方法院指出，吳牧群在2014年第1屆區長任內，以參加原民會舉辦紐西蘭考察活動、希望贊助旅費為由，向承攬那瑪夏「東岸區」工程技術的力匠公司尹姓負責人索賄6萬元。

在當選第3屆區長後，吳牧群在就職前，又以不會終止承包為由，收受榮承發公司陳姓負責人的60萬元賄款。根據《三立新聞》報導，檢方查出吳當時要求把60萬元現金冰在辦公室的冰箱內，之後再回頭索取冰過的賄款，全程都被陳姓負責人委請徵信社拍下。

針對這筆60萬元的現金，吳牧群在庭上指出，是代替那瑪夏區民出面借款，全面否認犯行。

在第3屆區長任內，吳牧群透過陳姓負責人，向董姓、林姓承包商合計借款880萬元，兩人之後不斷出面催討，吳牧群無力償還，因此將尚未結算或者後續承攬的工程拿來抵償債務。

在考量執行難易度等問題後，吳牧群在此案總共收取回扣1034萬7400元，再加上用來還債的690萬6820元，總計超過1725萬元。同時，吳牧群也在其他工程、勞務的承攬案中，收取回扣110萬元、收賄23萬元。

法官在量刑時，認為吳牧群利用職權索賄或收取回扣，會讓民眾質疑公務機關採購的公平性。且吳在庭上始終否認犯行，甚至試圖用代替民眾借款、原住民習俗等藉口來卸責，絲毫未見反省之意。最終吳牧群依《貪污治罪條例》共5項罪行，被判有期徒刑18年。

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責任編輯：李芯

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