愛慕美髮師就瘋狂跟蹤？《跟騷法》6月正式上路將面臨更重刑責
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除了一般熟知的尾隨行為外，像是不斷傳送訊息、寄送各種物品、不斷要求對方與自己約會見面，甚至是惱羞成怒以恐嚇方式來警告愛慕對象等，都在《跟騷法》限制的範圍內。
日前新北市再度發生一起跟蹤騷擾的案件，有位男子因為曾去髮廊剪頭髮而對美髮師產生愛慕之情，結果他便在早上美髮師上班時偷偷跟蹤，因為先前美髮師已被同一位男子跟蹤過，這次她很有警覺地直接大喊向路人求助，而在路人的協助下也成功壓制住這位跟蹤的男子，然而這位男子卻突然拿出身上藏好的剪刀攻擊路人，在警方到場後才成功將男子逮捕移送。
這起跟蹤攻擊事件的發生再次，讓大家想到之前已經成功三讀通過的《跟騷法》。
即將在6月時正式上路的《跟騷法》，其中就有規定著各項關於跟蹤騷擾的行為及定義，像是這位男子所做的行為，其實就符合其中「反覆並且違反當事人意願去跟蹤當事人的行蹤」。假如真的做出這樣的行為，其實會面臨不輕的刑責——最高將可能會被處一年的有期徒刑。
此外，男子在被發現跟蹤後還拿出預藏的剪刀來攻擊路人，這個行為更有可能會被認定為「在做出跟蹤行為時攜帶凶器或危險物品」，假如有這樣攜帶兇器的情況，最高更是會面臨三年的有期徒刑。
除了跟蹤以外，大家知道《跟騷法》還有針對哪些行為做出規範嗎？畢竟對他人的騷擾及跟蹤不僅限於個人尾隨，像是瘋狂對愛慕對象傳訊息、不斷去要求愛慕對象與自己約會等等，這些是否也會有可能被列為騷擾行為呢？
答案：都是會的！
除了一般熟知的尾隨行為外，像是前述不斷傳送訊息、寄送各種物品、不斷要求對方與自己約會見面，甚至是惱羞成怒以恐嚇方式來警告愛慕對象等，都在《跟騷法》限制的範圍內。
假如真的不幸遇到類似的情況，首先一定要記得報警，並且盡可能地將對方這些騷擾行為進行蒐證，如果騷擾者在經過勸阻後仍然不聽，於被警察書面告誡後的兩年內再度對自己做出跟蹤騷擾行為時，就能夠向法院去聲請保護令，透過較為強制性的保護令來限制對方行動，讓對方不能夠再接近自己。
萬一不幸遇到跟騷行為，除了可以像開頭提到的美髮師一樣大聲呼救之外，也別忘記一定要報警處理，有警方來到現場也能增加對自己的安全性，否則當下若是一旁都沒有任何路人可以協助，恐怕會讓自己陷入更多危險；在遇到這些跟蹤騷擾行為時，也別忘了盡可能地冷靜下來蒐證，這樣才能夠更有力地去阻止對方，讓對方受到應有的法律制裁。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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