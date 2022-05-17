愛慕美髮師就瘋狂跟蹤？《跟騷法》6月正式上路將面臨更重刑責

日前新北市再度發生一起跟蹤騷擾的案件，有位男子因為曾去髮廊剪頭髮而對美髮師產生愛慕之情，結果他便在早上美髮師上班時偷偷跟蹤，因為先前美髮師已被同一位男子跟蹤過，這次她很有警覺地直接大喊向路人求助，而在路人的協助下也成功壓制住這位跟蹤的男子，然而這位男子卻突然拿出身上藏好的剪刀攻擊路人，在警方到場後才成功將男子逮捕移送。

這起跟蹤攻擊事件的發生再次，讓大家想到之前已經成功三讀通過的《跟騷法》。

即將在6月時正式上路的《跟騷法》，其中就有規定著各項關於跟蹤騷擾的行為及定義，像是這位男子所做的行為，其實就符合其中「反覆並且違反當事人意願去跟蹤當事人的行蹤」。假如真的做出這樣的行為，其實會面臨不輕的刑責——最高將可能會被處一年的有期徒刑。

此外，男子在被發現跟蹤後還拿出預藏的剪刀來攻擊路人，這個行為更有可能會被認定為「在做出跟蹤行為時攜帶凶器或危險物品」，假如有這樣攜帶兇器的情況，最高更是會面臨三年的有期徒刑。

除了跟蹤以外，大家知道《跟騷法》還有針對哪些行為做出規範嗎？畢竟對他人的騷擾及跟蹤不僅限於個人尾隨，像是瘋狂對愛慕對象傳訊息、不斷去要求愛慕對象與自己約會等等，這些是否也會有可能被列為騷擾行為呢？

答案：都是會的！

除了一般熟知的尾隨行為外，像是前述不斷傳送訊息、寄送各種物品、不斷要求對方與自己約會見面，甚至是惱羞成怒以恐嚇方式來警告愛慕對象等，都在《跟騷法》限制的範圍內。

假如真的不幸遇到類似的情況，首先一定要記得報警，並且盡可能地將對方這些騷擾行為進行蒐證，如果騷擾者在經過勸阻後仍然不聽，於被警察書面告誡後的兩年內再度對自己做出跟蹤騷擾行為時，就能夠向法院去聲請保護令，透過較為強制性的保護令來限制對方行動，讓對方不能夠再接近自己。

萬一不幸遇到跟騷行為，除了可以像開頭提到的美髮師一樣大聲呼救之外，也別忘記一定要報警處理，有警方來到現場也能增加對自己的安全性，否則當下若是一旁都沒有任何路人可以協助，恐怕會讓自己陷入更多危險；在遇到這些跟蹤騷擾行為時，也別忘了盡可能地冷靜下來蒐證，這樣才能夠更有力地去阻止對方，讓對方受到應有的法律制裁。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航