避免《初擁》劇組神仙谷悲劇再上演，文化部9月底提「藝文契約範本」保障從業人員權益

（中央社）為避免今（2022）年3月在神仙谷的悲劇再度發生，文化部今（16）天承諾將於9月底提出各類型藝文工作的承攬或委任契約範本，保障藝文從業人員權益。

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部、國家表演藝術中心、勞動部官員，就「影視與劇場工作安全應如何落實職業安全衛生相關法規」進行專題報告，並備質詢。

文化部長李永得、國表藝中心董事長高志尚因疫情因素居隔請假，由文化部政務次長蕭宗煌、國表藝中心主任秘書郭美娟代表進行報告，勞動部由職業安全衛生署署長鄒子廉報告。

蕭宗煌報告表示，目前已全面盤點各類影視補助要點，明訂補助項目包含職業安全維護相關經費，並將「職業安全」列入評選項目，具體要求獲補助者遵守勞動法規，必須進行風險評估，提供工作安全計畫，參與職業安全訓練課程等。

此外，不論劇組是否獲得文化部補助，劇組向影視局申請協拍服務時，必須提供「拍攝場地風險評估建議清單」，以及「安全維護計畫自行確認表」，如果是高風險狀況，像是有高吊、下墜風險、特技動作或是水下作業、爆破等等，都必須提供相對應安全防護清單。

蕭宗煌表示，為了避免今年3月在神仙谷的悲劇再度發生，文化部會持續瞭解劇組需求，除了國表藝三場館定訂相關規範、辦理研習課程，宣導劇場安全規範；地方場館則邀集劇場專業委員檢視場館安全性，並提供相關諮詢，要求落實職安規範和勞動權益。

除政府機關外，文化部也和民間表演藝術公協會合作，如，台灣技術劇場協會、台北市藝術創作者職業工會，持續合作辦理相關研習課程。

蕭宗煌表示，目前正和勞動部及藝文公協會合作，預計在9月底提出各類型藝文工作的承攬或委任契約範本。

多曼尼製作公司拍攝影集《初擁》，劇組3月間前往苗栗南庄神仙谷取景，卻在收工時傳出悲劇。38歲黃姓攝影師及34歲王姓助理不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航