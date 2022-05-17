公司有確診員工該如何處理？確診勞工、接觸確診者隔離勞工如何請假給薪？

文：ching

一、公司有確診員工該如何處理？

二、同事確診，其他人還要上班嗎？

指揮中心自5/8起已調整政策，匡列居家隔離的對象改為只有「同住親友」，因此公司有人確診同事並不會被匡列，讓職場採「自主應變」，並以職場暴露風險高低來實施防疫措施。

同事確診的自主應變又該如何應變呢？依指揮中心公布最新指引並參考高雄市政府製作流程圖卡，主要可分成兩情形： 有症狀：一律快篩，快篩呈陽性，就醫循PCR流程確認是否確診 無症狀：不須快篩，依接觸頻率採取高、低風險措施。高低風險措施實施方式如下： Photo Credit: 高雄市政府 無症狀低風險接觸者： 若在公司坐九宮格、沒有接觸，辦公室同仁可持續工作。 無症狀高風險接觸者（指沒有適當防護下，24小時內和確診同事面對面接觸累計超過15分鐘）： 已接種三劑疫苗滿14天的人：持續工作，自行健康監測7天（從最後接觸日算起），有症狀再快篩。

未完整施打三劑疫苗：前3天則居家辦公或者自我隔離（薪資照給），之後每1-2天抗原快篩，直到最後接觸確診者日滿7天。

三、確診勞工、接觸確診者隔離勞工如何請假給薪？

1.勞工確診、隔離請假，可用「電子居隔單」、「健保快易通PCR檢測結果」當作證明

2.確診勞工解隔離後，自主健康管理期間無須提供證明就能上班。

確診勞工在居家照護進行治療10天（5/8前pcr陽性確診）或7天（5/9後pcr陽性確診）後解除隔離，接著會進行7天的自主健康管理。 自主健康管理期間員工不須提供證明即可上班，如果公司覺得有疑慮要求員工提供快篩、PCR陰性證明，相關費用應由雇主負擔；又或是公司擔心要求員工仍在家隔離，則隔離期間薪資要照給。

3.不能強迫員工快篩、接種疫苗或CPR，快篩試劑費用宜由雇主付

許多公司擔心職場感染風險，要求員工快篩才能進辦公室上班，對此勞動部表示，若非指揮中心或主管機關強制要求，雇主不得強迫員工施打疫苗、快篩、PCR，也不能因員工不配合就拒絕其上班、給薪，或強迫其留職停薪。 雇主若基於職場防疫需求要求勞工快篩、篩檢，或因應指揮中心要求辦理快篩的特定場所（例如幼兒園、補習班等）因屬於企業營運管理所需，快篩費用建議由雇主負擔。

4.接觸確診者員工被通知居家隔離，可給防疫隔離假，是否支薪看員工是否因「公」感染

員工如果是因為「執行職務」感染確診（實際認定可洽當地勞工局）需要進行檢疫或隔離，可請防疫隔離假，雇主須給「全薪」（員工無法申請1天1000元的防疫補償金）。 反之，員工是因為「個人因素」接觸到確診者或被匡列，配合居家隔離期間無法上班期間，仍可請防疫隔離假，但雇主可「不支薪」（員工可另外向衛福部申請1天1000元的防疫補償金），或也可讓員工先請特別休假（全薪）或事假（無薪），等後續收到居家隔離通知書後再修正為防疫隔離假（無薪）。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航