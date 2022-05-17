公司有確診員工該如何處理？確診勞工、接觸確診者隔離勞工如何請假給薪？
我們想讓你知道的是
今年4月台灣決定走向與病毒共存，在未來與疫情共存的路線下，每個人的生活周遭都將更加頻繁的遭遇疫情。那工作場所出現確診者怎麼辦？請防疫隔離假需要什麼證明嗎？本文一次整理給你。
文：ching
一、公司有確診員工該如何處理？
依中央流行疫情指揮中心「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」，防疫措施如下：
- 進行工作場所之環境消毒。
- 建議與確診員工同一辦公空間或有共同活動範圍的其他非屬居家隔離員工未來上班應戴外科口罩，並加強落實洗手等個人衛生管理。
- 落實自我健康狀況監測，倘有發燒、呼吸道症狀，應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治療。
- 配合中央流行疫情指揮中心發布之指引及當地衛生主管機關之規定，執行防疫措施。
二、同事確診，其他人還要上班嗎？
指揮中心自5/8起已調整政策，匡列居家隔離的對象改為只有「同住親友」，因此公司有人確診同事並不會被匡列，讓職場採「自主應變」，並以職場暴露風險高低來實施防疫措施。
同事確診的自主應變又該如何應變呢？依指揮中心公布最新指引並參考高雄市政府製作流程圖卡，主要可分成兩情形：
- 有症狀：一律快篩，快篩呈陽性，就醫循PCR流程確認是否確診
- 無症狀：不須快篩，依接觸頻率採取高、低風險措施。高低風險措施實施方式如下：
無症狀低風險接觸者：
- 若在公司坐九宮格、沒有接觸，辦公室同仁可持續工作。
無症狀高風險接觸者（指沒有適當防護下，24小時內和確診同事面對面接觸累計超過15分鐘）：
- 已接種三劑疫苗滿14天的人：持續工作，自行健康監測7天（從最後接觸日算起），有症狀再快篩。
- 未完整施打三劑疫苗：前3天則居家辦公或者自我隔離（薪資照給），之後每1-2天抗原快篩，直到最後接觸確診者日滿7天。
三、確診勞工、接觸確診者隔離勞工如何請假給薪？
1.勞工確診、隔離請假，可用「電子居隔單」、「健保快易通PCR檢測結果」當作證明
因確診人數每日遽增，加上醫療量能不足，指揮中心宣布5/8起居家隔離單只開立給確診個案和同住家人及大學生同住室友（有特殊需要者可另外申請），然而這卻讓許多因接觸確診者而居家隔離的勞工面臨了請假問題。
對此，勞動部也對外公告，不論是確診勞工須照護治療，或是被主管機關要求居家隔離的勞工，都可以拿「電子居隔單」、「健保快易通PCR檢測結果（包括同住家人）的截圖」作為請假證明。
至於請假假別，若是因公感染確診（實際認定可洽當地勞工局），因屬於職業災害，可以請公傷病假（原領工資補償）。然若，員工若是因個人因素染疫確診，隔離治療期間則可請病假（半薪）、事假（不支薪）或特別休假（全薪）。
要注意的是，勞動部在5/5發布解釋令（4/8生效），若員工選擇請病假，即使是輕症在居家照護未住院，請假天數仍應併入「住院傷病假」計算（住院傷病假2年內合計不超過1年），等同於放寬請假天數，薪資則依照已請病假天數計算給半薪或無薪，且雇主不能因此扣發全勤奬金。
2.確診勞工解隔離後，自主健康管理期間無須提供證明就能上班。
確診勞工在居家照護進行治療10天（5/8前pcr陽性確診）或7天（5/9後pcr陽性確診）後解除隔離，接著會進行7天的自主健康管理。
自主健康管理期間員工不須提供證明即可上班，如果公司覺得有疑慮要求員工提供快篩、PCR陰性證明，相關費用應由雇主負擔；又或是公司擔心要求員工仍在家隔離，則隔離期間薪資要照給。
3.不能強迫員工快篩、接種疫苗或CPR，快篩試劑費用宜由雇主付
許多公司擔心職場感染風險，要求員工快篩才能進辦公室上班，對此勞動部表示，若非指揮中心或主管機關強制要求，雇主不得強迫員工施打疫苗、快篩、PCR，也不能因員工不配合就拒絕其上班、給薪，或強迫其留職停薪。
雇主若基於職場防疫需求要求勞工快篩、篩檢，或因應指揮中心要求辦理快篩的特定場所（例如幼兒園、補習班等）因屬於企業營運管理所需，快篩費用建議由雇主負擔。
4.接觸確診者員工被通知居家隔離，可給防疫隔離假，是否支薪看員工是否因「公」感染
員工如果是因為「執行職務」感染確診（實際認定可洽當地勞工局）需要進行檢疫或隔離，可請防疫隔離假，雇主須給「全薪」（員工無法申請1天1000元的防疫補償金）。
反之，員工是因為「個人因素」接觸到確診者或被匡列，配合居家隔離期間無法上班期間，仍可請防疫隔離假，但雇主可「不支薪」（員工可另外向衛福部申請1天1000元的防疫補償金），或也可讓員工先請特別休假（全薪）或事假（無薪），等後續收到居家隔離通知書後再修正為防疫隔離假（無薪）。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。