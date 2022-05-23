張善政為「突襲提名」道歉：即刻啟動地方拜會，朱立倫稱民進黨已經陣腳大亂
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朱立倫也補充，強調找到最優秀的人才，就是國民黨對桃園最負責的行動，大家都對張善政非常肯定，提名張善政後，也讓民進黨陣腳大亂。
國民黨中常會上週三（18日）突宣布提名行政院前院長張善政參選桃園市長，導致其他參選者包括羅智強、呂玉玲不滿，桃園市議會議長邱奕勝怒而退出多個國民黨LINE群組，風波持續延燒。張善政週六（21日）在臉書上道歉，今（23）日更在黨主席朱立倫、秘書長黃健庭陪同下召開記者會再次說明致歉，盼能儘速啟動「修復工作」，團結取勝。
朱立倫：紛擾由我承擔，團結勝選最重要
朱立倫日前表示，所有的責難他會一肩扛起，這幾天都在跟桃園的在地議員溝通，表達溝通不周的歉意，也懇請大家支持張善政，讓張帶領桃園發展，接下來也會用最大的誠意拜訪，希望大家團結，贏回桃園。
朱立倫今天在記者會上則強調，他自己出生在桃園，又在桃園長大，有幸擔任桃園8年的地方首長，對他而言，桃園好，台灣就好，而桃園要好，國民黨要贏；為了找到最能帶給桃園願景的候選人，所以決定徵召張善政院長。
朱立倫也說，對這次提名過程中協調溝通做不好的地方，他會代表黨跟大家表達致歉，希望所有紛擾都由他來扛，重要的是張善政趕緊帶領所有桃園同志們大家一同努力為桃園打拼，全力拚勝選。這段期間一定要給桃園鄉親看到張善政具體明確的桃園願景，讓桃園這個「國門之都」能夠連結並且走向國際；朱立倫也表示，桃園是科技新都，也是亞洲矽谷，未來桃園重大工程包括航空城、鐵路地下化、捷運建設等許多延宕，重要工程需要院長以及所有團隊提出相關規劃。
張善政：考慮到最後一刻影響公布時機，會用誠意拜會地方
張善政則表示，有些人認為他不用道歉，前面提名的作業，他沒涉入；但是他自我反省，即便自己初衷都是為了一個桃園更美好的未來，但是思考過程沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間，因此他誠摯的向所有桃園鄉親，還有全國關心桃園、關心他的朋友道歉。
張善政也說， 這就像打球賽，雖然他是下半場才進場，但除了下半場的比賽要努力獲勝，上半場的不圓滿、失分也是要用心去彌補；而公布的時間點之所以會這麼倉促，主要是因為他答應朱立倫的時間相當晚，就在上週中常會前幾天，他才考慮清楚；因為一旦答應，除了選舉過程的挑戰，假如當選後的四年或八年的日子應該都非常辛苦，所以需要仔細思考。
張善政表示，他和桃園的感情深厚，曾在桃園工作了12年，他相信改變台灣就要從桃園開始，他會用他多年的企業經驗、政府經驗來回饋。張善政冶表示已經組了一個市政顧問團，並且陸續邀約更多人一起加入，這幾天一分一秒也沒閒下來。
面對地方上的反應，張善政也表示，地方團結非常重要，包括桃園市政府、市議會以及桃園的在地立委，都是一條船上的生命共同體，甚至包括在桃園走透透的羅智強，都是非常重要的合作夥伴；道歉只是開始，明天就會去拜會議長邱奕勝，也會拜會呂玉玲和羅智強，以誠意打動她們，希望將來真的能是一個團隊，一起為了桃園的未來打拼。
朱立倫也補充，強調找到最優秀的人才，就是國民黨對桃園最負責的行動，大家都對張善政非常肯定，提名張善政後，也讓民進黨陣腳大亂；甚至有曾是綠營的議員都跟他說，他們全家都已經決定要投給張善政，「民進黨現在已經在緊張了，所以各種方式都會出來，但國民黨就是要穩住陣腳，一步一腳印的往前。」
羅智強繼續行腳桃園，邱奕勝自稱「晚輩」呼籲大家支持
而宣布從今天開始繼續「行腳桃園」的羅智強表示，自己替桃園服務的行動，不會因為沒被提名就終止，一定會繼續進行。他也強調眼下最重要的還是疫情，不是選情。羅智強也一改先前保留的態度，如今大方祝福張善政。
羅智強表示，自己已無公職，沒有行政官員的公權力，也沒有民意代表的監督權，能做的有限，因此決定展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」，要把桃園13區，516里走透透，一區一區、一里一里的傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，一步一腳印，為桃園祈福。
而日前傳出退群組的桃園市議會議長邱奕勝則在臉書上呼籲大家在電話民調中支持他參選中壢區市議員，並且自稱晚輩，破除「自己跳出來參選桃園市長」的傳聞，另外還發了幽默的「吸貓」動態，表示「沒什麼事情是吸貓不能解決的」。
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核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。