張善政為「突襲提名」道歉：即刻啟動地方拜會，朱立倫稱民進黨已經陣腳大亂

國民黨中常會上週三（18日）突宣布提名行政院前院長張善政參選桃園市長，導致其他參選者包括羅智強、呂玉玲不滿，桃園市議會議長邱奕勝怒而退出多個國民黨LINE群組，風波持續延燒。張善政週六（21日）在臉書上道歉，今（23）日更在黨主席朱立倫、秘書長黃健庭陪同下召開記者會再次說明致歉，盼能儘速啟動「修復工作」，團結取勝。

朱立倫：紛擾由我承擔，團結勝選最重要

朱立倫日前表示，所有的責難他會一肩扛起，這幾天都在跟桃園的在地議員溝通，表達溝通不周的歉意，也懇請大家支持張善政，讓張帶領桃園發展，接下來也會用最大的誠意拜訪，希望大家團結，贏回桃園。

朱立倫今天在記者會上則強調，他自己出生在桃園，又在桃園長大，有幸擔任桃園8年的地方首長，對他而言，桃園好，台灣就好，而桃園要好，國民黨要贏；為了找到最能帶給桃園願景的候選人，所以決定徵召張善政院長。

朱立倫也說，對這次提名過程中協調溝通做不好的地方，他會代表黨跟大家表達致歉，希望所有紛擾都由他來扛，重要的是張善政趕緊帶領所有桃園同志們大家一同努力為桃園打拼，全力拚勝選。這段期間一定要給桃園鄉親看到張善政具體明確的桃園願景，讓桃園這個「國門之都」能夠連結並且走向國際；朱立倫也表示，桃園是科技新都，也是亞洲矽谷，未來桃園重大工程包括航空城、鐵路地下化、捷運建設等許多延宕，重要工程需要院長以及所有團隊提出相關規劃。

張善政：考慮到最後一刻影響公布時機，會用誠意拜會地方

張善政則表示，有些人認為他不用道歉，前面提名的作業，他沒涉入；但是他自我反省，即便自己初衷都是為了一個桃園更美好的未來，但是思考過程沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間，因此他誠摯的向所有桃園鄉親，還有全國關心桃園、關心他的朋友道歉。

張善政也說， 這就像打球賽，雖然他是下半場才進場，但除了下半場的比賽要努力獲勝，上半場的不圓滿、失分也是要用心去彌補；而公布的時間點之所以會這麼倉促，主要是因為他答應朱立倫的時間相當晚，就在上週中常會前幾天，他才考慮清楚；因為一旦答應，除了選舉過程的挑戰，假如當選後的四年或八年的日子應該都非常辛苦，所以需要仔細思考。

張善政表示，他和桃園的感情深厚，曾在桃園工作了12年，他相信改變台灣就要從桃園開始，他會用他多年的企業經驗、政府經驗來回饋。張善政冶表示已經組了一個市政顧問團，並且陸續邀約更多人一起加入，這幾天一分一秒也沒閒下來。

面對地方上的反應，張善政也表示，地方團結非常重要，包括桃園市政府、市議會以及桃園的在地立委，都是一條船上的生命共同體，甚至包括在桃園走透透的羅智強，都是非常重要的合作夥伴；道歉只是開始，明天就會去拜會議長邱奕勝，也會拜會呂玉玲和羅智強，以誠意打動她們，希望將來真的能是一個團隊，一起為了桃園的未來打拼。

朱立倫也補充，強調找到最優秀的人才，就是國民黨對桃園最負責的行動，大家都對張善政非常肯定，提名張善政後，也讓民進黨陣腳大亂；甚至有曾是綠營的議員都跟他說，他們全家都已經決定要投給張善政，「民進黨現在已經在緊張了，所以各種方式都會出來，但國民黨就是要穩住陣腳，一步一腳印的往前。」

羅智強繼續行腳桃園，邱奕勝自稱「晚輩」呼籲大家支持

而宣布從今天開始繼續「行腳桃園」的羅智強表示，自己替桃園服務的行動，不會因為沒被提名就終止，一定會繼續進行。他也強調眼下最重要的還是疫情，不是選情。羅智強也一改先前保留的態度，如今大方祝福張善政。

羅智強表示，自己已無公職，沒有行政官員的公權力，也沒有民意代表的監督權，能做的有限，因此決定展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」，要把桃園13區，516里走透透，一區一區、一里一里的傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，一步一腳印，為桃園祈福。

而日前傳出退群組的桃園市議會議長邱奕勝則在臉書上呼籲大家在電話民調中支持他參選中壢區市議員，並且自稱晚輩，破除「自己跳出來參選桃園市長」的傳聞，另外還發了幽默的「吸貓」動態，表示「沒什麼事情是吸貓不能解決的」。

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核稿編輯：翁世航