如何練習變成「有趣」的人？拆解自己的框架，注意別用力過度

文：陶曉嫚

Podcast企劃執行了一系列高中時期的心理階級的題型，討論到「怎樣的人是風雲人物」，畢業於台南一中的錄音師阿寬分享，當年班上受歡迎的同學很會搞笑、很能想到新題材刷出存在感。

例如，電動比賽輸了要大冒險，爐主決定去學校的池塘撈一條魚吃掉，而且非常認真思考，究竟要怎麼料理這條不知有多少寄生蟲和土腥味的魚，直到潛心向佛的老師前來教誨「上天有好生之德」，把那條差點下肚的魚接回去放生。

到了三十幾歲回頭看青春期幹的好事，大部分人都會噗哧「當年我們就是一群蠢蛋」，現階段想凸顯自己很有趣，鐵定不會去做相同的事情，有趣是與時俱進的，那要怎麼展現適合的幽默感呢？

有趣的人累積了許多經驗，對各情冷暖利益交陪生活瑣事，都有獨特的觀察角度，還有更高的格局和視野，接著他們會用機智的反應、說逗唱或各種表演方式呈現，所以到哪裡都受歡迎。

成長歷程中得服從很多管束和規訓的我，本質上很嚴肅，對於能夠一下子就逗笑、逗樂大家的人非常好奇，他們怎麼判斷現在可以搞笑？又怎麼知道做這些事、說這些話能戳到別人的笑點？

學生時代我沒把「有趣」的技能點堆上去，啃得完教科書考古題證明我耐煩耐無聊，不有趣也不致死。但年紀越長，越發現有趣的重要性，尤其是在拓展人際圈、經營自媒體時，想刷出人氣超困難。於是連本帶利地繳交長久以來積欠的功課——學習變有趣，一時間簡直想吶喊：老天放過誰～

四盲點讓我們很無趣

深陷框架、閱歷不足、裝模作樣、停止學習

曾經被評價為「不有趣」、「相處起來很無聊」的人一定超想喊冤，究竟無趣是什麼意思？我不是很努力地在聊天，想辦法跟人交流了嗎？居然說我很無聊，但無聊在哪裡，別人也說不出個所以然來，這簡直是莫名其妙，像是被判死刑卻沒有被昭告真正的罪名一樣。

其他人沒說，一來是把話講到這份上已經餘地有限了，幹嘛繼續苦苦相逼？再來是要具體談「無聊」真的有點難度。

究竟無趣有怎樣的特質？在想辦法變有趣的過程中，發現過去版本的自己有多無聊的我，彙整出下面幾種特質：

被框架綁太緊：我們真心相信特定的價值觀，例如華人社會都鼓勵勤儉持家儲蓄，這些特質都很正向，於是很容易讓人陷入「不願意花錢換取體驗」、「看到別人及時行樂就想吹哨、批評」的武斷狀態，累積閱歷與經驗需要投入時間金錢或是其他資源，有時候機會錯過不再有，別人的選擇未必有錯，是我們被框架綁太緊。 閱歷與經驗有限：所有人事物背後都有非常多的學問，但閱歷和經驗有限就很難察覺其中細膩之處，於是「茫然無感」，更糟的狀況是會堅持己見，輕視別人的專業和努力。 裝模作樣：想要端起某種架子、刻意製造某種形象的人通常都很無趣，因為不是真有內涵、真心理解並認同那份價值的人才需要「用力裝出來」，雖然有時候裝久了也可以成真，但多數猖狂，凸顯自己的人並沒有太多耐性。 停止學習：世界變化得很快，過去的經驗、教科書上學到的東西可能幾年甚至幾季就不適用了，一直拿舊素材出來炒冷飯怎麼會有趣？沒有新材料根本是要做無米之炊，很快也會被人察覺我們的空洞處。

練習變有趣：傾聽、拆框架、累積知識、別用力過度

注意到會變無趣的盲點，不用急著去拿起腦筋急轉彎和笑話大全練習，還有很多事情可以做：

傾聽、理解別人：想要受到認同的心情通常會讓我們變得急躁，忘記察言觀色，有趣不成反而變成白目。察言觀色並不是虛偽，去傾聽和觀察別人的需求、理解別人有共鳴的事情是什麼，透過「讓別人多表達一點」再給予回饋，才會找到正確凸顯自己、展現幽默的時刻和場域。 拆解自己的框架：有很多OO魔人看到不順眼的關鍵字就出征，咬定別人不百分之百按照他們的想法，就是不公不義不三不四，完全沒有討論的空間。說到底，OO魔人太沉浸在自己的世界裡，變成鐵板一塊，真實社會是很多元複雜的，放開框架可以讓眼界還有人生更開闊。 累積深厚的知識與經驗：很多熱門引戰題如「讀什麼系有／沒有前途」、「年薪多少才夠」，問題都不在表面，累積知識和經驗能夠讓我們看出表面之外的脈絡。現在有很多學習的管道，除了很多免費的好內容，付費去買書、課程也是很有效率獲得知識的方法。 別用力過度：有時刻意說笑話、模仿喜劇演員可能反而引來尷尬，為什麼節目效果和現實不同？人不可能在立志要變有趣後，一瞬間就能變得很有趣，至今我深感要擁有「有趣」這項乍聽很抽象的特質，就必須下經年累月的功夫，不斷地練習、觀察和學習。

最後，歡迎點此聽聽高校風雲人物是怎樣把自己變得有趣。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航