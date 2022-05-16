憂台海危機造成半導體斷鏈，傳美日將深化先進半導體合作研發與製造、防止中國竊密
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美日兩國就半導體合作計畫已經達成共識，未來還會研究一個架構，防止中國竊取關鍵技術。
美國總統拜登（Joe Biden）預計22至24日訪問日本，針對美日加強合作研發先進半導體一事達成協議，並且提出由美國主導的經濟圈構想「印度太平洋經濟架構」（IPEF），擴大經濟安全合作。
美日將合作發展半導體先進製程
全球半導體供應鏈正在重塑，由於美中矛盾日益激烈，美國將和日本深化半導體合作，並且打造先進製程2奈米的研發計劃。根據《日經亞洲》報導指出，兩國就該計畫已經達成共識，未來還會研究一個架構，防止中國竊取關鍵技術。
各國在疫情期間，受到封城塞港影響，晶片供給大卡關，連帶引發筆電、汽車還有各類消費性產品生產不出來的窘境，這才讓歐美意識到全球晶片過度仰賴台灣。
另外，美日兩國為了防範東亞日益升溫的地緣政治威脅，加快了該合作計畫。據日本媒體《共同社》昨（15）日報導指出，美國總統拜登預定22至24日訪問日本，針對生產半導體一事達成具體協議。
報導稱，拜登訪日時還會提出，美國主導的經濟圈構想的印度太平洋經濟架構，擴大經濟安全之合作。
另一方面，高盛資深董事長布蘭克梵（Lloyd Blankfein）也不斷向外界示警，直指台灣半導體將對美國造成風險。他甚至說：「我們依賴那些不在美國境內，且無法掌控的供應鏈將帶來風險，」暗示台灣有受到中國侵略的風險。
力成半導體業內人士告訴《關鍵評論網》，近年受到美國升息影響，又加上地緣政治持續緊繃，各國都在蓋晶圓廠，種種因素使台積電股價轉於弱勢，也開始有許多人持有負面觀點看待台灣半導體產業。
他強調，台灣半導體產業並非只是台積電一家公司撐起，而是無數的半導體上中下游廠商一起合作的成果；再加上教育體系的支援，提供了相當好的人才進入到業界，這些機制並不是簡單將廠房蓋好，就可以做到。
台積電仍具有優勢：優秀製造人才、專注於代工生產
至今，台積電仍是半導體2奈米技術的領先者，並且會在2025年達到量產。台積電總裁魏哲家曾表示，目前正努力往3D封裝技術邁進。
魏哲家也強調，會同時滿足系統效能、縮小面積以及整合不同功能需求，且利用業界最先進的技術，從晶圓堆疊到先進封裝一應俱全，更有效率實現系統整合。
根據今（2022）年第一季台積電財報顯示，以製程別為主的銷售分析，是以7奈米為銷售主力，達30%；再來是5奈米，為20%；然後是16奈米，是14%。
若以技術平台別來看，台積電是以高效運算為銷售主力，高達41%；其次則是智慧型手機為40%，依序為物聯網、車用電子，以及消費性電子。
業內人士強調，台積電今年第一季財報相當出色，財務方面，毛利率55.6%、營業淨利率45.6%，獲利能力也再創佳績，EPS達7.82元，成長率高達45.1%，普遍優於業界預期。
其實，台積電的財報佳績來看，也呼應了日前台積電創辦人張忠謀的說法。
日前，張忠謀強調增加美國半導體製造是「浪費且昂貴的徒勞做法」；並舉了台積電在奧勒岡州的晶圓廠為例子，該廠營運25年，生產成本就是比在台灣生產高出50%。
意味著，其他國家並不具有向台灣一樣的設廠優勢，台積電成功的關鍵在於有足夠的製造業人才，且專注於代工生產。此外，張忠謀也強調倘若台海發生戰爭，「美國要擔心的就不會只有晶片而已」。
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核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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