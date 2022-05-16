憂台海危機造成半導體斷鏈，傳美日將深化先進半導體合作研發與製造、防止中國竊密

美國總統拜登（Joe Biden）預計22至24日訪問日本，針對美日加強合作研發先進半導體一事達成協議，並且提出由美國主導的經濟圈構想「印度太平洋經濟架構」（IPEF），擴大經濟安全合作。

美日將合作發展半導體先進製程

全球半導體供應鏈正在重塑，由於美中矛盾日益激烈，美國將和日本深化半導體合作，並且打造先進製程2奈米的研發計劃。根據《日經亞洲》報導指出，兩國就該計畫已經達成共識，未來還會研究一個架構，防止中國竊取關鍵技術。

各國在疫情期間，受到封城塞港影響，晶片供給大卡關，連帶引發筆電、汽車還有各類消費性產品生產不出來的窘境，這才讓歐美意識到全球晶片過度仰賴台灣。

另外，美日兩國為了防範東亞日益升溫的地緣政治威脅，加快了該合作計畫。據日本媒體《共同社》昨（15）日報導指出，美國總統拜登預定22至24日訪問日本，針對生產半導體一事達成具體協議。

報導稱，拜登訪日時還會提出，美國主導的經濟圈構想的印度太平洋經濟架構，擴大經濟安全之合作。

另一方面，高盛資深董事長布蘭克梵（Lloyd Blankfein）也不斷向外界示警，直指台灣半導體將對美國造成風險。他甚至說：「我們依賴那些不在美國境內，且無法掌控的供應鏈將帶來風險，」暗示台灣有受到中國侵略的風險。

力成半導體業內人士告訴《關鍵評論網》，近年受到美國升息影響，又加上地緣政治持續緊繃，各國都在蓋晶圓廠，種種因素使台積電股價轉於弱勢，也開始有許多人持有負面觀點看待台灣半導體產業。

他強調，台灣半導體產業並非只是台積電一家公司撐起，而是無數的半導體上中下游廠商一起合作的成果；再加上教育體系的支援，提供了相當好的人才進入到業界，這些機制並不是簡單將廠房蓋好，就可以做到。

台積電仍具有優勢：優秀製造人才、專注於代工生產

至今，台積電仍是半導體2奈米技術的領先者，並且會在2025年達到量產。台積電總裁魏哲家曾表示，目前正努力往3D封裝技術邁進。

魏哲家也強調，會同時滿足系統效能、縮小面積以及整合不同功能需求，且利用業界最先進的技術，從晶圓堆疊到先進封裝一應俱全，更有效率實現系統整合。

根據今（2022）年第一季台積電財報顯示，以製程別為主的銷售分析，是以7奈米為銷售主力，達30%；再來是5奈米，為20%；然後是16奈米，是14%。

台積電2022年第一季財報

若以技術平台別來看，台積電是以高效運算為銷售主力，高達41%；其次則是智慧型手機為40%，依序為物聯網、車用電子，以及消費性電子。

台積電2022年第一季財報

業內人士強調，台積電今年第一季財報相當出色，財務方面，毛利率55.6%、營業淨利率45.6%，獲利能力也再創佳績，EPS達7.82元，成長率高達45.1%，普遍優於業界預期。

其實，台積電的財報佳績來看，也呼應了日前台積電創辦人張忠謀的說法。

日前，張忠謀強調增加美國半導體製造是「浪費且昂貴的徒勞做法」；並舉了台積電在奧勒岡州的晶圓廠為例子，該廠營運25年，生產成本就是比在台灣生產高出50%。

意味著，其他國家並不具有向台灣一樣的設廠優勢，台積電成功的關鍵在於有足夠的製造業人才，且專注於代工生產。此外，張忠謀也強調倘若台海發生戰爭，「美國要擔心的就不會只有晶片而已」。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航