在俄羅斯看不到「金拱門」了！結束32年業務，麥當勞將花14億美元退出俄羅斯市場
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這家連鎖餐廳在俄羅斯擁有約850家分店、6萬2000名員工。不過在烏克蘭戰爭爆發後，麥當勞表示，繼續擁有其在俄羅斯的業務不再站得住腳，也「不符合麥當勞的價值觀」。
身為第一家在蘇聯時期開業的美國速食餐廳，麥當勞週一（16日）宣布退出耕耘30多年的俄羅斯市場，已經開始出售在當地的業務，麥當勞表示，「32年前帶領我們進入俄羅斯的希望和承諾，現在已經無法想像」。
自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，包括星巴克、可口可樂、Levi's和蘋果在內數百個國際品牌已暫停或離開俄羅斯市場，麥當勞也在今年3月暫時關閉在俄羅斯的847家門市，但仍繼續支付當地6萬2000名員工的薪資。
週一，麥當勞表示，繼續擁有其在俄羅斯的業務不再站得住腳，也「不符合麥當勞的價值觀」。
麥當勞總裁坎普斯基（Chris Kempczinski）在一份聲明中表示：「我們對全球的夥伴承諾，必須堅持我們的價值觀。而這意味著我們不再能讓麥當勞在俄羅斯閃閃發光。」坎普斯基在給員工的一封信中補充說：「不能忽視烏克蘭戰爭造成的人道主義危機。32年前帶領我們進入俄羅斯的希望和承諾，現在已經無法想像。」
麥當勞於1990年1月31日在莫斯科中心的普希金廣場上開了第一家分店，成千上萬的蘇聯人排了幾個小時的隊，就為了品嚐美國來的速食餐廳。當時蘇聯正在向西方品牌開放經濟，麥當勞在俄羅斯插旗有其象徵意義，而現在退出，也象徵著另一個新時代的開始。
麥當勞現在正尋找當地能夠接手它近850家門市的買家，不過這些餐廳將不再能使用麥當勞的名稱、Logo、品牌或菜單。但是，麥當勞仍在俄羅斯保留其註冊商標。而在交易完成之前，麥當勞將持續支付員工薪資，當地員工未來也可以與任何潛在買家合作。
不過俄羅斯《塔斯社》報導，麥當勞的工作崗位、大多數供應商和菜單都將保留，「事實上，只有品牌名稱會消失離開」。報導指出，這些餐廳將在下個月（6月中旬）以新品牌之姿在俄羅斯重新開業。
麥當勞目前擁有84%的俄羅斯麥當勞權益，俄烏兩國業務佔麥當勞去年9%的營收（約20億美元），麥當勞表示，退出俄羅斯市場預計將花費12億至14億美元的非現金處理費。
根據麥當勞最新的收益報告，上一季暫時關閉俄羅斯門市已讓它損失了1.27億美元。其中近2700萬美元來自員工成本、租賃和供應費用。另外1億美元來自必須處理掉的食品和其他物品。
法國雷諾汽車成為第一個被俄羅斯「國有化」的西方品牌
與此同時，法國汽車製造商雷諾（Renault）週一宣布，已將其俄羅斯資產移交給俄羅斯政府，這是在俄羅斯官員威脅要將退出的西方企業國有化以來，第一次將私人企業大規模轉移到俄羅斯國家手中。
俄羅斯是雷諾的第二大市場，雷諾擁有俄羅斯最大汽車製造商AvtoVAZ 68%的股份，在俄羅斯入侵烏克蘭後，雷諾公司面臨來自外界的壓力，要求它與其他法國公司共同退出俄羅斯市場。
雷諾去年對其俄羅斯資產的估值為22億歐元，現在，雷諾公司以象徵性的1盧布出售在莫斯科的業務，同意把雷諾俄羅斯100%股份轉讓給莫斯科市，而AvtoVAZ 68%的多數股權則轉讓給俄羅斯政府支持的俄羅斯國家汽車工程研究院（NAMI），這項交易已經獲得批准。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，雷諾汽車工廠將被列為城市資產，未來將以歷史品牌Moskvitch恢復生產。Moskvitch是前蘇聯一家汽車製造廠，由於經營不善，先前於2003年全面停產。索比亞寧表示，「我們將在2022年為Moskvitch翻開歷史上的新頁。」
不過根據協議，雷諾公司仍擁有AvtoVAZ股份為期6年的回購選擇權，為這家法國汽車製造商的回歸打開後門，這家法國汽車製造商仍期望在烏克蘭戰爭結束、最終恢復正常關係後，能夠重返俄羅斯。
新聞來源
- McDonald’s to Exit From Russia After Three Decades（The Wall Street Journal）
- McDonald's объявил об уходе с российского рынка（TACC）
- McDonald’s to sell its business in Russia after 30 years（The Guardian）
- Renault sells Russia's Avtovaz stake, but leaves room for return（Reuters）
延伸閱讀
- 西方制裁俄羅斯，市井小民最有感：麥當勞沒得吃、白糖沒得買，銀行現鈔都被提領一空
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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