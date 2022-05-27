【小說】菲利普狄克《UBIK尤比克》選摘：梅里朋的電子訊號消失了，這傢伙已經不在地球上

我們想讓你知道的是
超能事務所老闆葛倫為了生意上的麻煩，前往瑞士的半活賓館諮詢妻子艾拉，因她正處於「半活中陰」態──死後冰凍，偶爾解凍接上儀器，可與活人溝通。接著葛倫拿下一筆大案子，要帶手下前往月球工作。這群人當中領頭的是窮哈哈的心靈偵探，喬．奇普。
文：菲利普．狄克（Philip K. Dick）
朋友，瘋狂大清倉，無噪電子尤比克大特賣。沒錯，我們把定價拋腦後了。
請注意：這批尤比克都只按指示使用過，敬請放心。
一九九二年六月五日凌晨三點半，紐約，朗西特事務所。太陽系頭號通靈師從紐約辦公室的定位地圖上消失。視訊電話隨即紛紛響起。過去兩個月以來，朗西特公司追丟了好幾個霍立斯底下的讀心師，再加上這一次，情況恐怕不妙。
「朗西特先生嗎？抱歉打擾你。」地圖室的夜班技師在視訊螢幕上看到葛倫．朗西特一頭亂髮的偌大腦袋時，緊張地咳嗽。「我們有個反超能師來訊。我看看放到哪裡去了。」他手忙腳亂尋找收訊息錄音機錄下的一疊錄音帶。「根據多恩小姐回報——你可能還記得她跟蹤他到猶他的綠河——」
朗西特睡意猶深，咬著牙說：「那是誰？我怎麼可能有心力去想哪個反超能師在跟蹤哪個通靈師或預知師。」他伸手耙過亂成一團的白髮。「廢話少說，又追丟了哪個霍立斯的手下？」
「S．道爾．梅里朋。」技師說。
「什麼？梅里朋也沒了？你開什麼玩笑。」
「我沒開玩笑。」技師信誓旦旦地說。「伊笛．多恩和另外兩名反超能師跟蹤他到一處叫做『多元情色連結體驗屋』的汽車旅館。那地方有六十個房間，去的多半是不想給人發現的生意人和他們的妓女。伊笛和她的同事判斷梅里朋應該暫時不會有什麼動靜，但為了保險起見，我們排了我們自己的通靈師——GG．愛許伍德去讀他的心思。愛許伍德發現梅里朋的心思不寧，所以也沒法做什麼。因此愛許伍德才會回到堪薩斯的托皮卡，目前他正在物色新人。」
朗西特這會兒清醒了些，他點了根菸，手支下巴鬱悶地坐著，這端的掃描回路煙霧裊繞。「你確定那個通靈師是梅里朋？好像從來沒有人知道他的長相，他一定是每個月都會換一次外貌。他的氣場怎麼樣？」
「我們派喬．奇普去體驗屋測試氣場強弱。據奇普說，他偵測到的靈量最高值是六十八點二單位，目前已知的通靈師當中，只有梅里朋能有這麼強的數值。」技師接著把話說完。「所以我們只找到梅里朋在地圖上的定位旗。現在，他——消——失——了。」
「有沒有在地板上或地圖背面找找看？」
「梅里朋的電子訊號消失了。這傢伙已經不在地球上了，或是說，據我們所知，他已經不在任何殖民世界上了。」
朗西特說：「我得找我過世的妻子問問。」
「現在是半夜，半活賓館都關了。」
「瑞士不一樣。」朗西特說，他咧出一個鬼臉似的微笑，彷彿某種令人厭惡的午夜汁液滲進了他老化的喉嚨。「晚安。」他掛斷電話。
賀伯特．旬海特．馮．福格桑身為「此生摯愛半活賓館」的老闆，自然永遠比員工更早上班。此刻冷颼颼的，大樓開始有人聲，一名看似神職人員的男子神情焦慮地等在接待櫃台前方，手上拿著一張探視單。他戴著近乎不透明的眼鏡，穿著虎斑花紋的皮草夾克搭配黃色尖頭鞋，顯然是趁假日來探訪親友。公開向半活人士致敬的復活節就快到了，人潮很快就會湧現。
「你好，先生。」賀伯特面帶親切的笑容說：「由我本人為您服務。」
「我要見的是一位年長女士。」男人說：「大概八十歲，個頭很瘦小，是我的祖母。」
「請稍候一會兒。」賀伯特回頭去找低溫貯存艙裡保存的第三○五四三九B號棺柩。
他找到相對的棺柩後，仔細檢視了上頭的提單。上頭標注著中陰身只剩下十五天。他心想，時間不多了，於是他反射性地將手持式大腦探測擴大器插入冰艙的透明塑膠外殼內，仔細調校，聆聽大腦活動的頻率。
擴音器穿來微弱的聲音：「……然後堤麗腳踝扭傷，我們都不覺得她的傷有可能痊癒，但是她好傻，竟然想馬上走路……」
賀伯特滿意了，他抽回擴大器，找來一個員工把三○五四三九B號棺柩放到面晤室，讓那名顧客和老婦人交談。
「你檢查過她的狀況了吧？」顧客邊付款邊問。
「我親自檢查過了。」賀伯特回答。「功能完全正常。」他踢踢幾個開關，然後往後退開。「復活節快樂，先生。」
「謝謝。」冰艙裡的棺柩冒著熱氣，顧客面對棺柩坐定。賀伯特按下耳機邊的按鈕，以堅定的語氣對麥克風說話。「佛蘿拉，親愛的，妳聽得見我的聲音嗎？我好像已經聽到妳的聲音了。佛蘿拉？」
等我死後，賀伯特心想，我會交代後人每世紀喚醒我一次。如此一來，我才可以觀察人類的命運。但相對的，對子孫來說，維護費用會是一筆可觀的支出，這點他再清楚不過了。他們遲早會反對，把他的屍體從冰艙裡拿出來埋葬——讓老天爺都看不下去。
「埋葬是野蠻的行為，」賀伯特嘟嚷出聲：「是原始文化未經演化的遺風。」
「說得沒錯，先生。」正在打字的女祕書附和老闆。
這時，面晤室裡，好幾具間隔擺放的棺柩前已有訪客正全神貫注地和親戚的中陰身溝通。這片景象祥和，這些忠誠的人經常來探訪親友，為他們捎來外界的訊息與新知，藉這些間歇性的腦部活動鼓舞陰鬱的半活者。重點是：他們會付錢給賀伯特，讓這所半活賓館獲利可觀。
「我爸爸似乎有點衰弱。」賀伯特聽到一名年輕人說：「我想請問你是否可以花點時間幫他檢查，感激不盡。」
「沒有問題。」賀伯特說。他陪著年輕人穿過面晤室來到對方父親面前。這具冰艙的提單顯示出剩餘時間只有短短幾天，這是大腦活動減緩的原因。儘管如此……他提高了大腦探測擴大器的強度，透過耳機，這名半活者的聲音稍微放大了一點。賀伯特心想，他就要走到盡頭了。他覺得，當兒子的顯然不想去看那張提單，甚至不想去知道他和終於要消失的父親之間還能有多少聯繫。於是賀伯特什麼話也沒說，只是安靜走開，讓兒子繼續去溝通。何苦告訴他這可能是他最後一次來到這裡呢？反正他很快就會知道。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：