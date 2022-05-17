瑞典宣布週三以前與芬蘭同步申請加入北約，艾爾多安：土耳其不會同意、不用白跑一趟

瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）週一（16日）表示，瑞典政府已正式決定申請加入北約，計劃在週三（18日）前與芬蘭同步提交入約申請，這將使瑞典終結73年來軍事不結盟的立場。不過接下來，瑞典與芬蘭必須力克土耳其反對這兩個北歐國家加入北約的立場。

瑞典執政的社會民主黨週日晚上宣布支持瑞典加入北約，瑞典議會於週一舉行辯論，討論該國是否應申請加入北約，在瑞典的8個政黨中，只有2個較小的左翼政黨持反對意見。

週一下午3點，瑞典首相安德松連同反對黨溫和黨（Moderaterna）主席克里斯特松（Ulf Kristersson）舉行聯合記者會，宣布瑞典政府已做出決定，希望成為北約的一員，瑞典外交官將很快的通知北約這個決定。

「我們正離開一個時代，進入一個新時代，」安德森在新聞發布會表示， 「 北約將帶給瑞典力量，瑞典也將加強北約。」

安德森表示，為了確保瑞典人民的安全，最好的方式是與芬蘭一起加入北約，瑞典將於週一至週三之間與芬蘭一起向北約提出申請， 預計申請時間「不會超過一年」。不過 安德森警告說，瑞典在這段期間將特別脆弱。

"Sweden wishes to become a member of the alliance."



PM Magdalena Andersson announces the country's decision to formally seek NATO membership https://t.co/0Tal2frk38 pic.twitter.com/w9OVLGdyKX — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 16, 2022

早瑞典一天，芬蘭總理馬林 （ Sanna Marin ）與 總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）於週日召開記者會，宣布芬蘭將申請加入北約。總理馬林強調，通過加入北約，芬蘭將能加強自身的安全。

"Promoting the rules-based world order, human rights and peace are the cornerstones of Finland’s foreign policy."



PM @MarinSanna gave a presentation of the report on Finland’s accession to NATO to the parliament.



🗣️Full text of the speech:https://t.co/lvDGL8AZOO#FinlandNATO pic.twitter.com/qSqAUcVuCx — Finnish Government (@FinGovernment) May 16, 2022

瑞典和芬蘭若遭受攻擊，丹麥、挪威和冰島將聯手協助

芬蘭與瑞典相繼宣布將申請加入北約後，鄰國丹麥、挪威和冰島週一立即發表 聯合聲明 ，一方面歡迎瑞典和芬蘭加入北約，另方面也承諾，如果兩國在申請期間受到攻擊，這三國將「通過一切​​必要手段協助芬蘭和瑞典」，並稱它們已「立即開始準備以實現這些安全保證」。

在此之前，瑞典與芬蘭已經得到美國、德國與英國的支持保證，加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）週一也表示，加拿大贊成瑞典和芬蘭迅速加入北約軍事聯盟。

艾爾多安：土耳其不會同意瑞典和芬蘭加入北約

不過要加入北約，必須得到北約現有30個成員國的一致同意，土耳其之前已表示不會同意芬蘭和瑞典的入約申請。 瑞典外交部週一透露，瑞典和芬蘭的外交高層很快將會前往土耳其進行會談，以解決土耳其反對這兩個北歐國家加入北約的歧異。

不過 土耳其總統艾爾多安（ Recep Tayyip Erdoğan） 週一表示，土耳其不會同意瑞典和芬蘭加入北約， 瑞典和芬蘭代表團「不用費心來土耳其」，試圖說服批准他們的入約申請。

土耳其日前指控這瑞典和芬蘭窩藏了庫德工人黨 (PKK) 和人民保衛軍（YPG）等恐怖組織成員，土耳其稱這些組織策劃了2016年的政變企圖，土耳其總統艾爾多安更痛批這兩國是「恐怖組織的根據地」。

普亭稱芬蘭瑞典加入北約「不構成威脅」

俄羅斯總統普亭週一對包括白羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克在內的集體安全條約組織（CSTO）領袖表示，瑞典和芬蘭加入北約，俄羅斯對這些國家沒有問題，北約同意這些新成員的加入得以擴張，俄羅斯也不會受到立即威脅。但他警告說，如果北約加強新北歐成員國的軍事基礎設施，莫斯科將做出回應。

「那（回應）將是什麼——我們將看對我們造成什麼威脅決定。」普亭表示。

Putin on Finland and Sweden joining Nato:



"Russia has no problem with those states. So there is no direct threat from expansion to those countries. But deploying military infrastructure will provoke a response [...] based on the threats they create for us" pic.twitter.com/3zo6kssfyk — max seddon (@maxseddon) May 16, 2022

俄羅斯外交部：莫斯科將採取報復措施

不過俄羅斯外交部週一發表聲明，表示瑞典加入北約將對北歐的安全造成重大損害， 莫斯科將採取 軍事技術和其他方面的報復措施，以 制止瑞典加入北約的威脅。俄羅斯外交部聲稱， 「（瑞典）政客做出這樣的選擇不符合瑞典人民的長遠利益」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元