瑞典宣布週三以前與芬蘭同步申請加入北約，艾爾多安：土耳其不會同意、不用白跑一趟
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瑞典首相安德森表示，為了確保瑞典人民的安全，最好的方式是與芬蘭一起加入北約，瑞典將於18日以前與芬蘭一起向北約提出申請，預計申請時間「不會超過一年」。不過安德森警告說，瑞典在這段期間將特別脆弱。
瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）週一（16日）表示，瑞典政府已正式決定申請加入北約，計劃在週三（18日）前與芬蘭同步提交入約申請，這將使瑞典終結73年來軍事不結盟的立場。不過接下來，瑞典與芬蘭必須力克土耳其反對這兩個北歐國家加入北約的立場。
瑞典執政的社會民主黨週日晚上宣布支持瑞典加入北約，瑞典議會於週一舉行辯論，討論該國是否應申請加入北約，在瑞典的8個政黨中，只有2個較小的左翼政黨持反對意見。
週一下午3點，瑞典首相安德松連同反對黨溫和黨（Moderaterna）主席克里斯特松（Ulf Kristersson）舉行聯合記者會，宣布瑞典政府已做出決定，希望成為北約的一員，瑞典外交官將很快的通知北約這個決定。
「我們正離開一個時代，進入一個新時代，」安德森在新聞發布會表示，
「北約將帶給瑞典力量，瑞典也將加強北約。」
安德森表示，為了確保瑞典人民的安全，最好的方式是與芬蘭一起加入北約，瑞典將於週一至週三之間與芬蘭一起向北約提出申請，預計申請時間「不會超過一年」。不過安德森警告說，瑞典在這段期間將特別脆弱。
早瑞典一天，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）於週日召開記者會，宣布芬蘭將申請加入北約。總理馬林強調，通過加入北約，芬蘭將能加強自身的安全。
瑞典和芬蘭若遭受攻擊，丹麥、挪威和冰島將聯手協助
芬蘭與瑞典相繼宣布將申請加入北約後，鄰國丹麥、挪威和冰島週一立即發表聯合聲明，一方面歡迎瑞典和芬蘭加入北約，另方面也承諾，如果兩國在申請期間受到攻擊，這三國將「通過一切必要手段協助芬蘭和瑞典」，並稱它們已「立即開始準備以實現這些安全保證」。
在此之前，瑞典與芬蘭已經得到美國、德國與英國的支持保證，加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）週一也表示，加拿大贊成瑞典和芬蘭迅速加入北約軍事聯盟。
艾爾多安：土耳其不會同意瑞典和芬蘭加入北約
不過要加入北約，必須得到北約現有30個成員國的一致同意，土耳其之前已表示不會同意芬蘭和瑞典的入約申請。瑞典外交部週一透露，瑞典和芬蘭的外交高層很快將會前往土耳其進行會談，以解決土耳其反對這兩個北歐國家加入北約的歧異。
不過土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）週一表示，土耳其不會同意瑞典和芬蘭加入北約，瑞典和芬蘭代表團「不用費心來土耳其」，試圖說服批准他們的入約申請。
土耳其日前指控這瑞典和芬蘭窩藏了庫德工人黨 (PKK) 和人民保衛軍（YPG）等恐怖組織成員，土耳其稱這些組織策劃了2016年的政變企圖，土耳其總統艾爾多安更痛批這兩國是「恐怖組織的根據地」。
普亭稱芬蘭瑞典加入北約「不構成威脅」
俄羅斯總統普亭週一對包括白羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克在內的集體安全條約組織（CSTO）領袖表示，瑞典和芬蘭加入北約，俄羅斯對這些國家沒有問題，北約同意這些新成員的加入得以擴張，俄羅斯也不會受到立即威脅。但他警告說，如果北約加強新北歐成員國的軍事基礎設施，莫斯科將做出回應。
「那（回應）將是什麼——我們將看對我們造成什麼威脅決定。」普亭表示。
俄羅斯外交部：莫斯科將採取報復措施
不過俄羅斯外交部週一發表聲明，表示瑞典加入北約將對北歐的安全造成重大損害，莫斯科將採取軍事技術和其他方面的報復措施，以制止瑞典加入北約的威脅。俄羅斯外交部聲稱，「（瑞典）政客做出這樣的選擇不符合瑞典人民的長遠利益」。
新聞來源
- Sweden to join Nato: ‘We are leaving one era and entering another”（The Local）
- Sweden to bid for NATO membership, seeks to overcome Turkey's objections（Reuters）
- Putin sees no threat from NATO expansion, warns against military build-up（Reuters）
- Turkey 'will not say yes' to NATO membership for Sweden and Finland, says Erdogan（AFP）
- МИД РФ: Москва предпримет ответные шаги для купирования угроз от вступления Швеции в НАТО（Tacc）
延伸閱讀
- 芬蘭做出「加入北約」歷史性決定，俄羅斯警告「被迫採取軍事回應」並揚言切斷天然氣
- 駁斥「北約東擴威脅論」（上）：如果北約不會主動進攻，那俄羅斯在害怕什麼？
- 駁斥「北約東擴威脅論」（下）：與古巴導彈危機中的美國對比，更顯俄羅斯蠻橫粗暴
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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