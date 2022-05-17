南加州台灣教會槍擊案初步調查：兇手因不滿兩岸關係、仇恨台灣人犯案

美國南加州橘郡的拉古納伍茲（Laguna Woods）一間台灣教會週日（15日）發生槍擊案，造成1死5傷的慘案，當局週一（16日）公布初步調查結果，嫌犯是一名華裔美國公民，他憎恨台灣人，於週六手持槍支、鐵鍊和大量燃燒彈從拉斯維加斯開車前往日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）犯案。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）在週一的記者會上表示，嫌犯為68歲的周姓男子（David Chou），來自內華達州 拉斯維加斯。 目前掌握到的證據顯示，槍擊事件似乎是單獨犯案，「這是一起出於政治動機的仇恨事件，源於嫌犯與台灣人社群間的不滿。」「嫌犯對中國和台灣之間緊張的政治局勢感到不滿。」警方也在嫌犯車上發現一些中文寫的文件，顯示他對台灣人的仇恨，還有更多的證據有待搜集。

Orange County Sheriff Don Barnes said that the Laguna Woods church shooting was a ‘politically motivated hate incident’ against the Taiwanese community pic.twitter.com/zb5dsiy0nm — NowThis (@nowthisnews) May 16, 2022

警長巴恩斯於記者會上表示，周姓男子 是美國公民，之前在美國其他州生活過，最近落腳在拉斯維加斯從事警衛工作，一個人獨自在拉斯維加斯租房， 他的妻子和他的小孩不住在美國 。周姓男子的妻子目前住在台灣，周姓男子年輕時也住在台灣，在那裡並不受到歡迎。當局認為，那段時間增加了周姓男子對台灣人的仇恨，包括當時台灣與中國緊張的政治氛圍。

包括《美聯社》在內的英文媒體都指出，周姓男子是中國移民 （Chinese immigrant） ，不過根據《世界日報》掌握消息 ，周姓男子是台灣來美的外省第二代，賭城各種華人活動都會見到他，曾經教過調酒，喜歡被稱為周教授，個性比較偏激。

警長巴恩斯表示，周姓男子 不是教會的常客，與教會的會眾沒有聯繫，沒有證據顯示他有宗教信仰。 尚不清楚嫌犯為何選擇此教會犯案，但警長巴恩斯表示，這可能是離他在拉斯維加斯的家最近的地方，他於 週六開車到 橘郡。

週日襲擊發生時，當時教會約有50人，正在享用午餐，歡迎最近從台灣返美的牧師Billy Chang。周姓男子用鍊子將教會的門固定住，並用強力膠讓鎖失效。除了從嫌犯身上沒收的2支手槍外（2支手槍都是合法購得），調查人員還在教堂內發現了幾袋彈藥和4個「莫洛托夫雞尾酒」汽油彈類型的燃燒裝置。

周姓男子 被控一項謀殺罪和五項謀殺未遂罪。 周姓男子 目前 被關押在拘留中心，等待100萬美元的保釋金。他預定於週二（17日）首次出庭。

槍擊事件導致52歲的醫生John Cheng喪生，他在試圖制止嫌犯時遭到槍殺，但也讓其他人藉機可以阻止嫌犯。一名牧師用椅子擊中嫌犯的頭，而其他會眾則用延長線將嫌犯綁住，警長稱奮不顧身的John Cheng「是名英雄」，如果不是因為他，槍擊事件「可能會更糟」。

#New The person killed during shooting inside Taiwanese church lunch banquet yesterday is Dr. John Cheng of Laguna Niguel. He leaves behind a wife, two children. The @OCSheriff says Dr. Cheng “took heroic actions that day,” charged the suspect, tried to take gun away @NBCLA pic.twitter.com/KmFJfWwhm4 — Anoushah Rasta (@Anoushah_Rasta) May 16, 2022

槍擊事件導致5名傷者，分別為4名男性（年齡介於66、75、82、92歲之間）與1名86歲的女性。

聯邦調查局表示正在對此案展開仇恨犯罪調查。警長巴恩斯表示：「這起槍擊案展現了存在我們國家裡，人性最醜陋的一面」，他也提到了周末在紐約州水牛城發生出於種族主義的大規模槍擊事件。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元