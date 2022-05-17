極端熱浪＋通膨惡化，印度禁止小麥出口恐加劇全球糧食危機、進一步推升糧價

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為確保印度國內糧食供應穩定，印度政府於2022年5月13日宣布將暫緩小麥出口。

據《彭博社》（Bloomberg News）報導，新德里當局「暫停出口、維護國內糧食安全」之政策，已經引發七大工業國組織（G7）的不滿，該組織農業部長便於5月14日抨擊，印度所施行的這項措施，只會讓全球的糧食危機更加嚴重。

德國農業部長歐德米（Cem Ozdemir）對此便批評印度政府：「如果每個人都開始實施出口限制政策或關閉貿易市場，那全球的糧食危機必會惡化。」

「我們呼籲印度須承擔起身為二十大工業國（G20） 成員應有的責任。」歐德米補充說道。

《紐約時報》（The New York Times）指出，印度當前的小麥出口禁令，與總理莫迪（Narendra Modi）於今（2022）年4月向美國總統拜登（Joe Biden）宣稱的「印度已準備好向全球供應其自身儲備的小麥」說法，明顯存有出入，當時莫迪還催促印度國內的供應商，應把握好機會，尤其印度進、出口相關的公部門及金融機構應支持出口供應商。

印度政府也有話要說

對於七大工業國組織的批評，印度商工部對外貿易局（DGFT）表示，全球小麥價格迄今飆漲40％，已經威脅到印度及其他鄰國的糧食安全，且儘管今年截至目前為止，印度的小麥產量並沒有大幅減少，但印度原本沒有管制的出口政策，以及不斷上漲的燃料、貨物運輸、商品包裝及勞動力成本，亦導致了當地小麥等糧食價格的上漲。

一位不具名的印度政府高層在接受卡達《半島電視台》（Aljazeera）訪談時便指出，印度小麥現階段的價格，已經飆至歷史新高，在現貨市場（Spot Markets）中，小麥價格以達每噸2萬5000盧比（約320美元），遠高於印度政府公告的最低收購價每噸2萬150盧比（約260美元）。

「不只是小麥，糧食整體價格的上漲，導致政府對通貨膨脹不斷上升的擔憂加劇，這就是印度政府不得不禁止小麥出口的主因。」該名官員如此說道。

居住於印度孟買的一位進出口貿易商亦告訴《半島電視台》，其對於政府的做法感到訝異，「我們本來預計2到3個月後才會有出口限制，但通膨的惡化似乎改變了新德里當局的想法。」該貿易商表示。

《美國之音》（VOA）則強調，極端氣候也是間接造成當前暫停出口小麥的原因之一，印度在今年3月中旬遭受極端熱浪侵襲，攝氏45度的高溫不僅打破該國3月最高溫紀錄，還造成小麥產量減少，預計比起2021年的1.1億噸小麥產量，將直接減少5％，即下調至1.05億噸，為近6年來小麥產量首次減少。

此外，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，新德里當局已將大量的庫存小麥等作物，免費提供給約8億的印度國民，這種緩和飢荒發生的舉措，亦是印度小麥在供給上較為吃緊的因素。

根據《印度教徒報》（The Hindu）轉述印度政府部分高層的說法表示，外界一直將暫緩小麥出口的政策稱為「禁令」，但它「並不是禁令」，該舉措是為了控制國內小麥及其他硬質小麥（Atta）作物價格的上漲。這些高層也認為，該政策除了有助於穩定農業部門對糧食作物的控管，還能防止部份貿易商利用小麥等作物，所進行的貿易投機行為。

印度官方在13日的記者會上也表示，該項禁令並不會永久施行，未來仍有變動的可能。且新德里當局也稱，其將派貿易代表團前往摩洛哥、突尼西亞、印尼、菲律賓等國，共同商討提高小麥出口量的可能性。

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暫停小麥出口還可能造成哪些影響？

據美國《有線電視新聞網》（CNN）分析，俄羅斯自今年2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭黑海地區的糧食出口量大幅下降、全球小麥價格上漲，同時因烏俄戰爭所導致的連鎖反應，更造成化學肥料短缺。

對此，國際間原本冀望身為世界第二大小麥出口國的印度能穩定供應，印度最初的目標亦是希望能在今年的小麥出口量上達到1000萬噸。

但在印度小麥出口禁令實行後，恐將全球小麥價格推至新高，尤其對亞洲、非洲國家諸多經濟能力較為弱勢的消費者而言，影響更為嚴重。

《紐約時報》亦提出相似的看法，其引用美國農業部（USDA）的數據強調，印度約佔全球糧食儲備量的10％，近幾個月來，印度更經常被視為有能力補足全球糧食供應短缺的國家，但在目前的禁令下，恐導致部分國家面臨糧食不足之窘境。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）首席經濟學家胡森（Arif Husain）對此便表示，世界糧食計劃署目前已經向諸多國家示警：「不要頒布出口禁令」，因為這樣做只會繼續提高全球小麥價格，並劇減該作物的供應量。

「希望各國都能聽進我們的建言！」胡森補充說道。另外，胡森也提及，世界糧食計劃署當前仍努力在與印度政府進行討論，希望印度仍能利用其小麥庫存來緩解當前全球作物短缺之問題。

孟買《印度快報》（The Indian Express）則分析，在小麥收成短缺及國際市場需求激增的情況下，暫停出口只會讓印度農民無法從上漲的小麥價格中獲益，讓農民生計更加艱困。

《印度快報》亦認為，新德里當局的小麥出口暫緩政策，其實會削弱印度對外政策的可信度，尤其印度此時本可打造向全世界伸出援手的正面形象，卻在該限令出現後削弱其自身的信譽，況且這種禁止出口的極端措施，對於抑制通貨膨脹幾乎沒有任何實質幫助。