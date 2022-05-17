中共新文件規範退休老幹部，特別是「曾任領導者」不得妄議黨中央
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由於中共今（2022）年11月前後將召開20大，這項文件被認為是規範離退休老幹部政治思想，以維繫全黨團結的舉措。
（中央社）中共中央15日印發文件，要求加強離退休幹部黨建工作。官員說，文件要求離退休幹部、特別是曾任領導者自覺與「習近平為核心的黨中央」保持高度一致，不得妄議黨中央大政方針。
新華社報導，這項名為「關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見」的文件，明確要求各地區、各部門「結合實際，認真貫徹落實」。而除意見的要項外，新華社還以中共中央組織部負責人「答記者問」的名義，說明意見較詳細的內容。
由於中共今（2022）年11月前後將召開20大，這項文件被認為是規範離退休老幹部政治思想，以維繫全黨團結的舉措。
根據報導，中共中組部官員說，這項意見提出「強化政治引領，確保離退休幹部黨員繼續聽黨話、跟黨走」，要組織引導離退休幹部黨員深入學習「新時代」黨的創新理論，自覺踐行「習近平新時代中國特色社會主義思想」。各級黨委（黨組）或有關方面負責同志，每年要為離退休幹部黨員講一次黨課。
同時，要引導離退休幹部黨員自覺「在思想上、政治上、行動上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。嚴明黨的政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，要求離退休幹部黨員在大是大非面前「旗幟鮮明、立場堅定，對黨忠誠、聽黨指揮、為黨盡責」。而擔任過領導職務的離退休幹部黨員，要積極發揮好表率作用。
此外，離退休幹部黨員、特別是擔任過領導職務的幹部黨員，要嚴守有關紀律規矩，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論，不得參與非法社會組織活動，不得利用原職權或職務影響為自己和他人謀取利益，並要堅決反對和抵制各種錯誤思潮。
中組部官員說，發現有苗頭性、傾向性問題者，以及群眾有不良反映的，所在部門單位機關黨委或老幹部工作機構、所在黨組織負責人要及時談話提醒；對違反紀律規矩者，依規依紀嚴肅處理。
官員表示，意見提到，離退休幹部黨組織負責人要主動與離退休領導「談心談話」，及時了解思想狀況，做好經常性思想政治工作。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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