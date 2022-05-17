染疫「喉嚨痛如刀割」怎麼吃？振興醫院院長推薦8種食物、營養師列出NG與建議飲食
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近期常有COVID-19確診個案分享染疫後喉嚨痛如刀割、沒食慾，同樣身為確診者的振興醫院院長魏崢推薦吃原味優格、蒸蛋等8種滑潤食物，不刺激又容易下嚥。營養師也建議喉嚨痛時飲食可以滑順、軟質、冷食冷飲、液態食物為主。
《鏡週刊》報導，一名確診網友在臉書社團「確診者有話要說」貼文，邀請大家一起分享確診後的情況，他分享自己最嚴重的症狀就是「喉嚨痛」，更形容那種痛法真的不是開玩笑，就像是喉嚨有一大塊傷口的感覺。而「喉嚨痛」這個症狀，也讓不少網友紛紛跳出來回應「喉嚨真的好痛，連吞口水都痛，耳朵也痛」、「喉嚨痛得像刀割」。
染疫喉嚨痛如刀割沒食慾，振興醫院院長推薦吃8食物
（中央社）近期常有COVID-19確診個案分享染疫後喉嚨痛如刀割、沒食慾，同樣身為確診者的振興醫院院長魏崢推薦吃原味優格、蒸蛋等8種滑潤食物，不刺激又容易下嚥。
COVID-19本土疫情持續，昨（16）日晚間傳出振興醫院院長魏崢也確診，他給醫院工作人員的一封內部公開信曝光，文中提到因為Omicron病毒非常容易傳染，最近很多員工染疫，他也不例外。
魏崢表示，雖然確診Omicron多是輕症，但有時候也非常不舒服，生病的時候，最需注意的3大重點是，第一是水分供應充足，第二為藥物使用無虞，第三則是充分的營養補充。但說起來容易，做到就有些困難，因這次感染比較特殊的症狀是喉嚨發炎，痛到連喝水都不行。
魏崢特別分享一些個人經驗，他建議，可以選擇吃一些比較不刺激又容易下嚥的滑潤食物，包含少糖的木瓜牛奶、原味優格、豆花、布丁、不要太鹹的蒸蛋、白煮蛋蛋白、橄欖油或苦茶油等。
被魏崢放在第一點照護重點的水分供應充足，他提到，水分要充分補充才能化痰，如果喝清水容易嗆到的話，可以用木瓜牛奶或豆花代替，吞服藥物時也是如此。
至於藥物，魏崢表示，較常使用的退燒止痛首用普拿疼，不具消炎作用，因此對喉嚨嚴重發炎者，建議使用醫師處方止咳藥以及鎮咳藥水；若有無法自行處理的狀況，尤其是有呼吸困難的情形，應馬上掛急診；希望大家都能平安度過這次的疫情。
營養師列NG與建議飲食，提升免疫可挑選富含維生素B、A、C的食物
好食課營養師則於臉書上列出喉嚨疼痛時的NG與建議飲食。當中NG飲食包括辛辣／酸的食物、油炸食物、乾且易鬆散的食物、過燙的食物等等。
建議飲食方面則有滑順的食物、軟質食物如果凍、布丁、蒸蛋、香蕉、木瓜等；另外還有冷食冷飲（如果咳嗽沒太嚴重，冰淇淋、果汁等冷飲冷食可以刺激強化吞嚥反應，並稍微減緩喉嚨的疼痛感）、液態食物等等。
《自由時報》報導，衛福部南投醫院營養師黃淑敏建議，另外可以挑選富含維生素B、A及C的食物幫助傷口癒合、提升免疫。維生素B群含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶、雞蛋、魚類；蛋黃、奶類、肝臟、胡蘿蔔、深綠色蔬菜則富含維生素A，維生素C則多存在蔬菜及水果中，如芭樂、奇異果、深綠色蔬菜等。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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