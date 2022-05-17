精神病學新里程：治療精神病的「駭人方法」
我們想讓你知道的是
「痴線佬」、「癲婆」，但他們其實只是受神經細胞的異常訊號影響而出現各種症狀，他們也想脫離化學物質的操控，像平常人一樣過活。
文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）
圖：香港電台
近兩三年，我們把醫療領域的重心放在預防和治療新冠肺炎，但有不少其他的疾病也為病人帶來很大的困擾，其中包括我們今天要討論的精神病。我們的社會一直把精神病看得很負面，常把這類病人標籤為「痴線佬」、「癲婆」，但他們其實只是受神經細胞的異常訊號影響而出現各種症狀，他們也想脫離化學物質的操控，像平常人一樣過活。《港台》最新一集的外購科普節目《精神病學新里程》，追蹤三位精神病人如何以一些看似駭人的方法擺脫束縛，重獲新生。
以腦科手術治療強迫症
第一個個案是一位患有呼吸強迫症的男子。一般人在大部分時間下都不會意識到自己的呼吸，因為這是一個由腦幹軀動的無意識過程。當然，我們也可以有意識地對呼吸作出控制，例如你可以立刻叫自己吸氣、呼氣、再吸氣、再呼氣……
這位男士的無意識呼吸其實沒有異常，但他卻經常恐懼自己會突然失去呼吸的能力，以致他要不斷自主控制呼吸過程。有時，他專注說話或做其他事情時，會短暫忘記他要控制呼吸，但沒多久又會記起要這樣做。大家想想，這是多麼疲累的一件事，我們平均每分鐘呼吸12至20次，他可謂無時無刻都在關注這件事。
這個呼吸強迫症已經纏繞他長達八年，大大地影響著他的日常生活，他會形容自己過去沒一天是好日子。他嘗試過多種不同的治療方法，例如是心理治療、認知行為治療、精神藥物，都無法解決問題。腦科手術是他最後的希望……
他經歷了三場的手術，頭兩場是把導線置入腦中特定的位置。這需要在頭骨上鑽一個洞，把導線置入，當中還要弄醒病人，配合醫護人員作出某些反應，看看位置是否合適。導線會埋在頭皮下，經過脖子到達胸前。第三場手術則是把腦部節律器植入胸口，與導線連接。
腦部節律器可供調較，在特定的腦部位置發出微弱電流，以調節造成呼吸強迫症的異常訊號。究竟這個名為腦深層刺激手術（Deep brain stimulation）是否成功？是否能治療困擾了這男士八年的強迫症？先賣個關子，大家留意紀錄片囉！
以電擊治療抑鬱症
第二個個案是一位患有嚴重抑鬱症的女士。她的病史已長達25年，並有5次留院治療紀錄。她試過多種方法控制抑鬱，但成效不彰。她把心一橫，訴諸電療。
電療，或稱腦電盪療法（Electroconvulsive therapy），是指以電極在大腦的單側或雙側進行電擊，讓病人產生短暫痙攣。這方法驟耳聽來相當駭人，我們總會聯想起電影中的精神病院，醫生以很強的電流制服不受控的病人。
以往，電療在病人清醒時進行，確實會導致骨折、失憶等副作用。但現今的技術已日趨成熱。病人在進行治療前會被全身麻醉，並被注射肌肉鬆弛劑，接著醫護人員會以電極向大腦施以微小電流，製造60秒以內的無意識痙攣。這痙攣雖然不會造成病人的四肢抽搐，但會在腦電圖（EEG）中呈現出來。
觸發痙攣為何對治療抑鬱暫時還是未解之謎。但科學家知道，痙攣會導致腦內的化學物質出現巨大變化，或許能把異常訊號撥亂反正。
紀錄片中的主角在一個月內接受了十多次的電療，她盼望在完成療程後，能在抗抑鬱藥的輔助下重過正常的生活。
以搖頭丸治療創傷後遺症
第三個個案是一位患有創傷後遺症的年輕女子。她在學期間被性侵犯，自此深受困擾。她接受了五年的傳統心理治療，卻還是沒甚好轉。她最後決定嘗試人稱「搖頭丸」的精神科藥物，看看能否被治癒。
「搖頭丸」是一種非法的興奮劑，會讓吸食者產生視覺錯亂、快樂的感覺等。但它並不是「有破壞沒建設」，低劑量的「搖頭丸」已進入了美國食品藥品監督管理局的最後審批階段，用以治療創傷後遺症。
「搖頭丸」會讓人降低自我判斷力和自責的感覺。它讓人更容易進入和消化恐懼記憶。它的藥效為病人帶來新的啟迪，以一個新的面向面對自己過往的經歷。
年輕女子就這樣喝下「搖頭丸」，戴上眼罩，蜷曲在沙發上，再接受心理治療。誰會想到，「搖頭丸」、電擊和腦外科手術也會成為治療精神病的手段？今天的駭人聽聞，或許會變成明天的家常便飯。治療方法日新月異，讓我們繼續期待醫療領域的最新發展吧。
〔播出時間：2022年5月17日（二），晚上11時〕
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
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由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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