實境節目《來吧！營業中》：從無到有打造出一家餐廳有多困難？看熱鬧也要看門道的經營智慧

從無到有打造出一家餐廳，你覺得會有多困難？

在最新實境秀《來吧！營業中》，庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、鬼鬼、顏佑庭等六位藝人，將親身體驗這個挑戰有多難。

我有陣子很喜歡看美國的實境秀，川普當總統前的《誰是接班人》，我幾乎是每集必看，另外像《地獄廚房》和《頂尖主廚大對決》也都是我很喜歡的實境秀，不過當然也不是每齣實境秀都會和我的胃口。至於台灣的實境秀我就很陌生了，就連到底有哪些實境秀都不見得很清楚。

最近看到一齣叫作《來吧！營業中》的實境秀猛打預告，其實原本還興趣缺缺，直到有天吃飯時、順手打開Netflix，發現這個節目居然還排在熱門排行榜的很前面，於是好奇的點進去看了一看；沒想到一看就欲罷不能，接連把當時有的三集一口氣看完，前兩天還等第四集一上線就趕緊追完。與其說我是因為基於娛樂效果的認為好看，不如說我從其中得到不少體悟，正好和現實生活及工作中面對的挑戰可以相互輝映。

首先要說明一下前提，以防有些這些藝人或這個節目的粉絲沒看清楚就先翻桌。正如所有實境秀一樣，我相信多數的參加者有著許多不同的面向，而不只像鏡頭前呈現的一樣；不只如此，許多實境秀為了增加爆點和可看性，當然會把焦點放在參加者的失誤和衝突，所以我們很難看到鏡頭外的完整實際狀況。

因此，這篇文章所提到的情況及感想，當然也只能就我們在螢幕上看到的狀況而定，不代表我就認為任何藝人或整家餐廳就是那麼好或那麼糟糕，甚至影射他們私底下的本人也是如此；況且，整篇文章的重點不在於他們的個別表現，而在於輕鬆地欣賞一個節目之餘，我們自己能在經營或管理上能否有所啟發。

不過首先讓我驚豔的，反倒是他們在第一集看到餐廳預定地時的拆除清運成果。我對節目企圖營造的驚訝效果沒有太買單，但我蠻佩服一開始的庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威等四位的，因為假如真的經營過一家店的朋友，就會知道拆除清運沒有大家想像的那麼簡單。

即使你請專業的師傅來做，拆除清運大概也就要花上兩天，更別說是在石門那麼偏僻的地方了。所以既非熟手的他們只花上兩天就能做到那種程度，加上預算有限而又不見得有適合或熟悉的工具，只能說這些藝人的戰力真的很強，這也是我一開始沒什麼興趣、但接下來卻忍不住繼續看下去的主因。

另一個讓我覺得印象深刻之處，是他們第一天只有3600元的微薄預算，但不只是拆除清運的工程而已，原先設定還要包吃包住，這真的像是不可能的任務，但他們還是成功完成了。

圖片來源：《來吧！營業中》

撇除鬼鬼等兩人加入後花了超過1000元不計，因為我假設那是專門為了節目製造出來的娛樂效果，炎亞綸處理中餐時只花了407元，甚至還把庹宗康要的啤酒也包辦在內了，光是這種願意重視預算，及在有許多不確定因素下、盡可能控管預算的作法，就很值得讚揚。

我自己經常去各大企業授課，多數人總是衝著我在不同產業創下許多紀錄的成經歷而來，但我總很老實地對台下的大家說：別看我服務過的都是一些知名企業或跨國公司，假如各位想學的是怎麼砸下鉅資、打造世界級的品牌或世界級的公司，我不會是大家的首選；那找我去上課是為了什麼呢？那就是萬一你只有有限的預算，而卻想要在市場上獲得一席之地，找我就找對人了。

我曾經在一家美商，正當業績大幅竄升之際，就遭美國總公司砍了上億的預算，但我們後來還是成為台灣的市佔率第一名；我後來去了一家法商，同樣也是名聲響叮噹的業界龍頭，但我負責的單位在前任遭遇了重挫，所以當我上任時，我被要求盡可能一毛錢都不要花，但我後來還是成為全球各事業單位的成長率冠軍。

因此，我不但知道管控預算有多重要，而且我也知道在預算有限的情況下、還得做出一番成績有多困難，無論你喜不喜歡。

說個比較極端的例子：明明是一年營收幾十億的生意，我有次連申請個6000元台幣的費用都被打回票，應該多數在跨國企業服務過的朋友，都沒有遇過那麼誇張的狀況吧？我自己也是如此，所以好幾次真的都是眼淚想要掉下來的程度。

但老實說，自怨自艾並沒有用，大罵公司無良或沒有人性也無濟於事，找出辦法來面對當下的狀況，永遠把目標放在下一步還可以做些什麼，才是擺脫這種困境的重點。

假如要我給個更實際的建議，那就是走到哪裡都一樣，理想或許很豐滿，但現實永遠很骨感。有多少錢、就做多少事，開餐廳如此，開其他類型的公司也一樣：

先暫時忘掉場面或形象，著重在如何運用有限的錢，創造出最大的投資報酬率 就像沙摸中的最後一滴水，永遠不要把最後一分錢也花光，因為你永遠會有不時之需 或許最重要的一點，就是永遠都不要認為有什麼事是不可能達成的

舉例來說，在一個全球等級級的商展中，從承租攤位、設計展場、到佈置整個場地，凡是有類似經驗的朋友應該都知道，就算不用搞得太高級，動輒花了一、兩百萬也是常有的事吧！

但我當時既沒有預算，而且我的老闆也對我說，既然沒有預算、那就根本不要去好了；我後來千拜託萬拜託，終於讓他同意我去參展並設了一個攤位，不但成效遠遠超乎他或任何人的預期，而且知道我只花了多少錢嗎？答案是10萬元。所以，永遠不要對自己說不可能，尤其當別人告訴你不可能時。

在《來吧！營業中》第三集，委屈的鬼鬼還蠻值得檢討的，或許也正因為如此，節目也特別讓她在第四集中、以備受好評的甜點扳回一城。

再次強調，我個人其實對這次參加的藝人都不熟，其中兩位我搞不好還是在這個節目第一次知道他們的存在，所以我對任何一位都沒有什麼特別的好惡。所以，鬼鬼本人是不是其實是個很好相處的人、我也不得而知，但對節目播出的內容來說，我覺得有幾件事是有助於我們在日常工作時參考的。