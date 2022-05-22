實境節目《來吧！營業中》：從無到有打造出一家餐廳有多困難？看熱鬧也要看門道的經營智慧
我們想讓你知道的是
我不是要批評鬼鬼個人，但針對她當時的那些行為，我覺得很值得許多人在職場引以為戒。不管是被摀嘴的動作、被人叫說「出去」、甚至搞不好只是別人對自己講話的口氣，很多人都會像鬼鬼一樣，認為自己「不受尊重」，然後就開始生氣。
從無到有打造出一家餐廳，你覺得會有多困難？
在最新實境秀《來吧！營業中》，庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、鬼鬼、顏佑庭等六位藝人，將親身體驗這個挑戰有多難。
我有陣子很喜歡看美國的實境秀，川普當總統前的《誰是接班人》，我幾乎是每集必看，另外像《地獄廚房》和《頂尖主廚大對決》也都是我很喜歡的實境秀，不過當然也不是每齣實境秀都會和我的胃口。至於台灣的實境秀我就很陌生了，就連到底有哪些實境秀都不見得很清楚。
最近看到一齣叫作《來吧！營業中》的實境秀猛打預告，其實原本還興趣缺缺，直到有天吃飯時、順手打開Netflix，發現這個節目居然還排在熱門排行榜的很前面，於是好奇的點進去看了一看；沒想到一看就欲罷不能，接連把當時有的三集一口氣看完，前兩天還等第四集一上線就趕緊追完。與其說我是因為基於娛樂效果的認為好看，不如說我從其中得到不少體悟，正好和現實生活及工作中面對的挑戰可以相互輝映。
首先要說明一下前提，以防有些這些藝人或這個節目的粉絲沒看清楚就先翻桌。正如所有實境秀一樣，我相信多數的參加者有著許多不同的面向，而不只像鏡頭前呈現的一樣；不只如此，許多實境秀為了增加爆點和可看性，當然會把焦點放在參加者的失誤和衝突，所以我們很難看到鏡頭外的完整實際狀況。
因此，這篇文章所提到的情況及感想，當然也只能就我們在螢幕上看到的狀況而定，不代表我就認為任何藝人或整家餐廳就是那麼好或那麼糟糕，甚至影射他們私底下的本人也是如此；況且，整篇文章的重點不在於他們的個別表現，而在於輕鬆地欣賞一個節目之餘，我們自己能在經營或管理上能否有所啟發。
不過首先讓我驚豔的，反倒是他們在第一集看到餐廳預定地時的拆除清運成果。我對節目企圖營造的驚訝效果沒有太買單，但我蠻佩服一開始的庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威等四位的，因為假如真的經營過一家店的朋友，就會知道拆除清運沒有大家想像的那麼簡單。
即使你請專業的師傅來做，拆除清運大概也就要花上兩天，更別說是在石門那麼偏僻的地方了。所以既非熟手的他們只花上兩天就能做到那種程度，加上預算有限而又不見得有適合或熟悉的工具，只能說這些藝人的戰力真的很強，這也是我一開始沒什麼興趣、但接下來卻忍不住繼續看下去的主因。
另一個讓我覺得印象深刻之處，是他們第一天只有3600元的微薄預算，但不只是拆除清運的工程而已，原先設定還要包吃包住，這真的像是不可能的任務，但他們還是成功完成了。
撇除鬼鬼等兩人加入後花了超過1000元不計，因為我假設那是專門為了節目製造出來的娛樂效果，炎亞綸處理中餐時只花了407元，甚至還把庹宗康要的啤酒也包辦在內了，光是這種願意重視預算，及在有許多不確定因素下、盡可能控管預算的作法，就很值得讚揚。
我自己經常去各大企業授課，多數人總是衝著我在不同產業創下許多紀錄的成經歷而來，但我總很老實地對台下的大家說：別看我服務過的都是一些知名企業或跨國公司，假如各位想學的是怎麼砸下鉅資、打造世界級的品牌或世界級的公司，我不會是大家的首選；那找我去上課是為了什麼呢？那就是萬一你只有有限的預算，而卻想要在市場上獲得一席之地，找我就找對人了。
我曾經在一家美商，正當業績大幅竄升之際，就遭美國總公司砍了上億的預算，但我們後來還是成為台灣的市佔率第一名；我後來去了一家法商，同樣也是名聲響叮噹的業界龍頭，但我負責的單位在前任遭遇了重挫，所以當我上任時，我被要求盡可能一毛錢都不要花，但我後來還是成為全球各事業單位的成長率冠軍。
因此，我不但知道管控預算有多重要，而且我也知道在預算有限的情況下、還得做出一番成績有多困難，無論你喜不喜歡。
說個比較極端的例子：明明是一年營收幾十億的生意，我有次連申請個6000元台幣的費用都被打回票，應該多數在跨國企業服務過的朋友，都沒有遇過那麼誇張的狀況吧？我自己也是如此，所以好幾次真的都是眼淚想要掉下來的程度。
但老實說，自怨自艾並沒有用，大罵公司無良或沒有人性也無濟於事，找出辦法來面對當下的狀況，永遠把目標放在下一步還可以做些什麼，才是擺脫這種困境的重點。
假如要我給個更實際的建議，那就是走到哪裡都一樣，理想或許很豐滿，但現實永遠很骨感。有多少錢、就做多少事，開餐廳如此，開其他類型的公司也一樣：
- 先暫時忘掉場面或形象，著重在如何運用有限的錢，創造出最大的投資報酬率
- 就像沙摸中的最後一滴水，永遠不要把最後一分錢也花光，因為你永遠會有不時之需
- 或許最重要的一點，就是永遠都不要認為有什麼事是不可能達成的
舉例來說，在一個全球等級級的商展中，從承租攤位、設計展場、到佈置整個場地，凡是有類似經驗的朋友應該都知道，就算不用搞得太高級，動輒花了一、兩百萬也是常有的事吧！
但我當時既沒有預算，而且我的老闆也對我說，既然沒有預算、那就根本不要去好了；我後來千拜託萬拜託，終於讓他同意我去參展並設了一個攤位，不但成效遠遠超乎他或任何人的預期，而且知道我只花了多少錢嗎？答案是10萬元。所以，永遠不要對自己說不可能，尤其當別人告訴你不可能時。
在《來吧！營業中》第三集，委屈的鬼鬼還蠻值得檢討的，或許也正因為如此，節目也特別讓她在第四集中、以備受好評的甜點扳回一城。
再次強調，我個人其實對這次參加的藝人都不熟，其中兩位我搞不好還是在這個節目第一次知道他們的存在，所以我對任何一位都沒有什麼特別的好惡。所以，鬼鬼本人是不是其實是個很好相處的人、我也不得而知，但對節目播出的內容來說，我覺得有幾件事是有助於我們在日常工作時參考的。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。