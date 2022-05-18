林應然：「為了PCR，無法CPR」，中央堅持PCR篩檢陽性才給藥有道理嗎？
我們想讓你知道的是
為了救命時效，只要有高度懷疑就投藥本是醫界常態，更何況快篩陽性已經與PCR陽性如此一致，此外，快篩的特性是敏感度不高，因此偽陰性的機會較多，反而偽陽性機率甚低，因此快篩陰性個案又懷疑是新冠肺炎患者，才更應該以PCR確定是否是確診案例。
文：林應然（台灣大學醫學系畢業，美國喬治亞州立醫學院免疫過敏科研究員。台灣兒科醫學會副理事長、台北市醫師公會常務理事、台北市立忠孝醫院小兒科主任、台灣兒科醫學會秘書長）
醫療量能耗竭，醫院整日忙於PCR，不但排擠治療新冠肺炎的中重症治療，也連帶排擠其他疾病的診治，「為了PCR，無法CPR。」已成名言，醫院已在哀號，基層也在悲鳴，指揮中心卻依然故我，充耳不聞，莫非權力使人腐化？
不以人廢言，不以言廢人
據媒體報導：「新北市長侯友宜111-05-12記者會上表示快篩陽性經醫師診斷視同確診，應該全面適用民眾，陳時中表示，如果快篩陽視同確診全面適用，因快篩仍存在7%~15%的偽陽性，等同7%~15%的偽陽性者都會被限制人身自由，而這些最後事實上沒有染疫的偽陽性者，並不需要隔離治療卻必須隔離，會有行政處分是否過當的疑慮。進一步再指出，如果要快速給這些快篩陽性者藥，偽陽性者沒有染疫，卻服用只拿到緊急許可的口服藥，如果發生副作用，醫療責任必須要由誰來負責？」
陳時中又表示，「有非常多的情況要考量，當然是希望越快越好，但不是『快』就好，很多情況要思考，也要大家一起努力。」
另外「柯文哲認為，指揮中心若堅持民眾做PCR篩檢後才給口服藥、恐怕會死很多人，陳時中表示，這樣等同是讓民眾沒有確診就給藥，這樣有病急亂投醫的味道。如果是擔憂等待『確診』的時間太長，現在是努力把時間縮短，不是說就這樣隨便給藥，很多專家也在提醒不能隨便開藥，他說，現在的重點應該是縮短等候藥物的時間。」
雙方都是熱門政治人物，針鋒相對，到底問題癥結何在？
實事求是，愛國愛人
以快篩的特性，因為敏感度不高，必須在病毒量較多的時候才能偵測到病毒，因此偽陰性的機會較高，將近20-30%，反而特異性近100%，偽陽性的機率甚低，特別是目前盛行率甚高，每日已數萬人確診，加上未正式報告或不做PCR的感染部分，應該每日10萬也相當可能。
根據媒體報導：「各大醫院防疫急診擠滿快篩後要做PCR檢驗的民眾，依據最新統計，新北聯醫、北市木柵車來速快篩陽後PCR確診率，分別是97.04％與97.8％。」顯然兩者一致性很高，幾乎快篩陽性即等同確診。
指揮中心雖已在日前對三類人開放快篩即為確診，包括居家隔離、自主防疫與居家檢疫者，只要快篩陽性，經醫事人員遠距視訊確認就等於確診，不用再外出做PCR複檢，顯然已經部分認同，只是為德不卒，尚有缺憾。以目前盛行狀況，是否中央應該開放所有人均可以快篩陽性做為確診之依據？
若為了保險給付怕有偽造情事，也可以在醫護人員監督之下再做一次快篩確定即可，何必堅持一定要PCR陽性才能確診？為了極少數的偽陽性，而讓快篩陽性的民眾排隊驗PCR的利益，是否贏過讓快篩陽性的民眾及早服抗病毒藥物以免輕症轉重症的利益？特別是對那些已經有相關症狀又快篩陽性的高風險民眾，等待PCR的確診才用藥本身，就是一種更大的風險。
更何況，那麼想追求完美，為何居家隔離3+4方案，可以在第四天快篩陰性就可以出外工作活動？為何不做PCR陰性再出門？同樣怕偽陽性會影響民眾權益，又為何快篩陽性就不能上課上班及搭乘公共交通工具？是否也要等PCR確診再限制？抗病毒藥物必須在發病五天內投藥才有用，並且是越早用越有效，不是五天內使用的效果都一樣。
為了救命時效，只要有高度懷疑就投藥本就是醫界常態，誰能百分百確認才用藥？
醫生不也常在高度懷疑病人敗血症時就給抗生素治療，直到證明為不是才停用，因為權衡輕重，救命的利益遠大於因誤用抗生素產生副作用的壞處。更何況快篩陽性已經與PCR陽性如此一致，更何況PCR難道就沒有偽陽性、偽陰性的問題嗎？反而，快篩陰性個案又懷疑是新冠肺炎患者，才更應該以PCR確定是否是確診案例。
民怨如海嘯，莫要輕忽
民怨如海嘯，新冠肺炎抗病毒藥物越早服用越有療效，應該仿照克流感領用方式，由有配置藥師的診所也可以領用抗病毒藥物，直接發放給需要治療的高風險病患，若診所沒有配置藥師，則可以讓釋出處方到有配發藥物的醫院或社區藥局領藥，加速治療時程，以免輕症轉為重症甚至死亡。目前疾管署空有數十萬藥劑在手，但處方卻如此不便民，豈不是以繁複行政來輕忽人命。
2022年5月15疫情中心記者會，在萬般壓力下又新推出「65歲以上非三類對象快篩陽性經醫師評估則可投藥，至於快篩是否跟確診綁一起，尚待討論。」顯然不符大眾期待。
事實上，除了年齡大於65歲屬於應該快速用藥的高風險群以外，還有應該快速用藥的高風險群，包括糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）、結核病、慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、精神分裂症）、失智症、吸菸、BMI大於30 （或 12–17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位）、懷孕、影響免疫功能之疾病（HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）等等。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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