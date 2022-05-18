林應然：「為了PCR，無法CPR」，中央堅持PCR篩檢陽性才給藥有道理嗎？

文：林應然（台灣大學醫學系畢業，美國喬治亞州立醫學院免疫過敏科研究員。台灣兒科醫學會副理事長、台北市醫師公會常務理事、台北市立忠孝醫院小兒科主任、台灣兒科醫學會秘書長）

醫療量能耗竭，醫院整日忙於PCR，不但排擠治療新冠肺炎的中重症治療，也連帶排擠其他疾病的診治，「為了PCR，無法CPR。」已成名言，醫院已在哀號，基層也在悲鳴，指揮中心卻依然故我，充耳不聞，莫非權力使人腐化？

不以人廢言，不以言廢人

據媒體報導：「新北市長侯友宜111-05-12記者會上表示快篩陽性經醫師診斷視同確診，應該全面適用民眾，陳時中表示，如果快篩陽視同確診全面適用，因快篩仍存在7%~15%的偽陽性，等同7%~15%的偽陽性者都會被限制人身自由，而這些最後事實上沒有染疫的偽陽性者，並不需要隔離治療卻必須隔離，會有行政處分是否過當的疑慮。進一步再指出，如果要快速給這些快篩陽性者藥，偽陽性者沒有染疫，卻服用只拿到緊急許可的口服藥，如果發生副作用，醫療責任必須要由誰來負責？」

陳時中又表示，「有非常多的情況要考量，當然是希望越快越好，但不是『快』就好，很多情況要思考，也要大家一起努力。」

另外「柯文哲認為，指揮中心若堅持民眾做PCR篩檢後才給口服藥、恐怕會死很多人，陳時中表示，這樣等同是讓民眾沒有確診就給藥，這樣有病急亂投醫的味道。如果是擔憂等待『確診』的時間太長，現在是努力把時間縮短，不是說就這樣隨便給藥，很多專家也在提醒不能隨便開藥，他說，現在的重點應該是縮短等候藥物的時間。」

雙方都是熱門政治人物，針鋒相對，到底問題癥結何在？

實事求是，愛國愛人

以快篩的特性，因為敏感度不高，必須在病毒量較多的時候才能偵測到病毒，因此偽陰性的機會較高，將近20-30%，反而特異性近100%，偽陽性的機率甚低，特別是目前盛行率甚高，每日已數萬人確診，加上未正式報告或不做PCR的感染部分，應該每日10萬也相當可能。

根據媒體報導：「各大醫院防疫急診擠滿快篩後要做PCR檢驗的民眾，依據最新統計，新北聯醫、北市木柵車來速快篩陽後PCR確診率，分別是97.04％與97.8％。」顯然兩者一致性很高，幾乎快篩陽性即等同確診。

指揮中心雖已在日前對三類人開放快篩即為確診，包括居家隔離、自主防疫與居家檢疫者，只要快篩陽性，經醫事人員遠距視訊確認就等於確診，不用再外出做PCR複檢，顯然已經部分認同，只是為德不卒，尚有缺憾。以目前盛行狀況，是否中央應該開放所有人均可以快篩陽性做為確診之依據？

若為了保險給付怕有偽造情事，也可以在醫護人員監督之下再做一次快篩確定即可，何必堅持一定要PCR陽性才能確診？為了極少數的偽陽性，而讓快篩陽性的民眾排隊驗PCR的利益，是否贏過讓快篩陽性的民眾及早服抗病毒藥物以免輕症轉重症的利益？特別是對那些已經有相關症狀又快篩陽性的高風險民眾，等待PCR的確診才用藥本身，就是一種更大的風險。

更何況，那麼想追求完美，為何居家隔離3+4方案，可以在第四天快篩陰性就可以出外工作活動？為何不做PCR陰性再出門？同樣怕偽陽性會影響民眾權益，又為何快篩陽性就不能上課上班及搭乘公共交通工具？是否也要等PCR確診再限制？抗病毒藥物必須在發病五天內投藥才有用，並且是越早用越有效，不是五天內使用的效果都一樣。

為了救命時效，只要有高度懷疑就投藥本就是醫界常態，誰能百分百確認才用藥？

Photo Credit: AP / 達志影像 輝瑞藥廠口服抗病毒藥物Paxlovid

醫生不也常在高度懷疑病人敗血症時就給抗生素治療，直到證明為不是才停用，因為權衡輕重，救命的利益遠大於因誤用抗生素產生副作用的壞處。更何況快篩陽性已經與PCR陽性如此一致，更何況PCR難道就沒有偽陽性、偽陰性的問題嗎？反而，快篩陰性個案又懷疑是新冠肺炎患者，才更應該以PCR確定是否是確診案例。

民怨如海嘯，莫要輕忽

民怨如海嘯，新冠肺炎抗病毒藥物越早服用越有療效，應該仿照克流感領用方式，由有配置藥師的診所也可以領用抗病毒藥物，直接發放給需要治療的高風險病患，若診所沒有配置藥師，則可以讓釋出處方到有配發藥物的醫院或社區藥局領藥，加速治療時程，以免輕症轉為重症甚至死亡。目前疾管署空有數十萬藥劑在手，但處方卻如此不便民，豈不是以繁複行政來輕忽人命。

2022年5月15疫情中心記者會，在萬般壓力下又新推出「65歲以上非三類對象快篩陽性經醫師評估則可投藥，至於快篩是否跟確診綁一起，尚待討論。」顯然不符大眾期待。

事實上，除了年齡大於65歲屬於應該快速用藥的高風險群以外，還有應該快速用藥的高風險群，包括糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）、結核病、慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、精神分裂症）、失智症、吸菸、BMI大於30 （或 12–17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位）、懷孕、影響免疫功能之疾病（HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）等等。