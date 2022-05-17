中國北大校方無預警建牆隔離：學生深夜示威拆除「柏林牆」，輿論與「六四事件」做連結
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5月15日北京大學萬柳校區學生因不滿校方差別化防疫封鎖政策，晚間展開大規模抗議拆除金屬「柏林牆」，並向校方要求與教職員工「同住同權」，許多專家將此事件與「五四運動」做比較，更為即將到來的6月4日產生不少聯想。
中國針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情目前仍持續採取「社會面動態清零」政策，繼北京清華大學、廣東科學技術職業學院等大學封校後，北京大學萬柳校區校方因防疫為由，15日晚間無預警興建「柏林牆」，因而爆發學生大規模抗議，且有許多不滿的學生逕行「拆牆」。
北京執行清零政策：北大萬柳區校方建牆隔離，爆發學生抗議事件
據《法廣》指出，自今年5月初以來，北京一直堅持嚴格的清零政策，包括封鎖措施和大規模的檢測，除了大力鼓勵居家工作，餐館和其他非必要的企業已經關閉，許多家庭也被封鎖禁足，儘管這個擁有2000多萬人口的大都市在最近幾周僅有大約1000個病例，但當局政權仍然堅持其清零政策。
在中國加強管控封鎖措施之際，日前推特相關貼文指出，北京大學萬柳校區15日晚間爆發一起學生大規模集體抗議行動，起因為北大校方在未徵求意見和發出公告情況下，無預警趁夜緊急施工建立金屬牆，將北大幾千名學生居住的萬柳宿舍區與教職員工區「一隔為二」圍了起來。
當學生宿舍區這邊被封鎖後，學生不能從公寓進入「社會面」，不能點外賣，進校也受限制，而教職員工可以自由進出，引發大批學生不滿校方做法，要求與教職員「同住同權」，或直接將戶外休息場所全部劃分予學生。
北大副校長陳寶劍到抗議現場，手持擴音器嘗試與抗議學生進行對話，以防疫為由要求學生有序的回到自己的宿舍，並表示「如果今晚，哪一個宿舍我沒有走到，那是我的責任」，若同學有意見都可以提出。
此言一出，引起台下抗議學生唏噓高喊「先把牆拆了」，正當陳寶劍欲回應之時，他身後突傳出巨大聲響，部分北大學生已動手拆除校方所建立的金屬牆，推翻後在場學生們隨即鼓掌歡呼，陳寶劍見狀趕緊要求學生把手機放下「保護北大」，學生回應「這叫保護嗎？我們的權益呢？」
六四前夕：示威學生憂「秋後算帳」，要求校方簽署不追究同意書
約晚上11點左右，北大各院系學工老師在清查當時沒有在宿舍的學生，在現場聚集抗議的學生才逐漸散去，仍留下少數學生代表要求兩位校方代表簽署不追究同意書，根據消息指出，到場的校方人士似乎對此的態度略顯不爽快，暫時未簽。
直到16日凌晨1點左右，有學生指出輔導員在鼓勵學生根據現場照片相互檢舉揭發，已有學生被指認，且北大學生抗議的相關話題與影像流傳到微博後，很快就受到審查屏蔽。
另外，據《德國之聲》指出，該起事件讓不少人聯想到1919年5月4日發生於北京天安門廣場的「五四運動」，許多網友在社群媒體上讚嘆北大學生的勇氣，稱「北大不愧是五四運動的發源地」、「五四精神在北大」也有人將北大的這起事件與「六四事件」做連結，在推特上表示：「五四精神來了，六四就不遠了」、「這是六四的前夜」、「勇敢的學生和最後的自由主義」。
北京清華大學、廣科院採封校「不進不出」，廣西民族大學「外賣禁入」
北京清華大學14日發布通知，因接獲上級部門緊急通知，學校決定自5月14日起將進一步加強校門管控，當日起除經過批准的疫情防控和保供人員外，其他人員一律不進不出。
同時，之前的入校申請暫時廢止，如有特殊需要必須得另行報備，外賣也禁止入校，快遞需經過集中消毒；居住在校內的教職工及家屬居民等不得進入教學科研區和學生區，學校將採取必要的隔離措施。
另外，一位來自廣東科學技術職業學院學生也在微博發文指出，剛開學後兩個星期出入校園需經過審核，流程不算繁瑣，在某種程度上還算自由，但之後學校就徹底封校，審核變得異常嚴格，只限於看病等嚴重原由才可出校。
也有一名學生發文揭露，廣西民族大學以疫情防控禁止大學生點外賣行為，引起了校內很多大學生的不滿，他也呼籲「我們要外賣，我們要自由，我們要出去！追求自由是我們本該有的權利！」
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延伸閱讀
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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