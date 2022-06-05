【專訪】飲食作家盧怡安：家常菜是一種很有趣的娛樂，為了滿足自己而做就會很有動力

我們想讓你知道的是
怡安更推薦大家，不僅可以一個人享受料理的私密時光，也可以與朋友一同下廚，或是與孩子一同體驗料理的過程。當一盤盤菜端上桌，煮出自己、家人喜歡的味道，便是很過癮。
文：KACY
照片中寧靜的日常風格，一道道令人垂涎欲滴的菜餚，這是飲食作家盧怡安的家常料理，是讓米其林國際主廚江振誠，都不禁懷念著簡單食材烹煮出的好味道。
做喜歡的事才會長久，也才能累積更多細節，最後長成自己喜歡的模樣。
不論是料理還是攝影，因著一份單純的「喜歡」，一路走到現在，怡安不僅不覺得疲倦，反而是是愈煮愈上癮。
現在的她經常在臉書上分享料理照片，擁有許多喜愛看她做菜的粉絲，更嘗試開設自己的刀工課，與更多人一起分享料理的喜悅。
對怡安來說，料理，就是一場娛樂自己的遊戲。從買菜到做菜，她沈浸其中，做出家人安心的味道，更變化出自己喜愛的滋味。
料理不僅是享受，更是一場有趣的遊戲
「我不會急著要去料理它，我會花很多時間看他，不會說立刻包起來放冰箱。」坐在一旁，以炙熱的眼光欣賞著食材。備菜，也是怡安在料理過程中，十分享受的一段時光。
我想告訴大家的是，家常菜是一種很有趣的娛樂。
今天想要怎麼切菜？想要如何搭配食材？這些都是怡安的家常娛樂。思索著如何透過刀工、蒸炒煮炸等烹調方式，去玩出自己喜歡的味道。
就像是遊戲打怪一樣，挑戰時間愈久、過程愈複雜的料理，其中的變化愈多反而愈好玩，成果出來後，也更有滿足感！
怡安更推薦大家，不僅可以一個人享受料理的私密時光，也可以與朋友一同下廚，或是與孩子一同體驗料理的過程。當一盤盤菜端上桌，煮出自己、家人喜歡的味道，便是很過癮。
料理，為了滿足自己而做，就會很有動力去做。
味道沒有對錯，只有符不符合自己的愛好，做出自己喜歡的味道，就是怡安的家常菜的精神！
讀懂食譜的美味秘訣，在家常菜裡玩出變化
在採訪的過程中，我發現了怡安家常菜如此美味的秘訣——「料理的旨趣」。
一開始聽到「旨趣」，說實在的，我只覺得好玄喔！看見我眼裡的疑惑，坐在對面的怡安，將綁起的馬尾鬆開，一改在攝影現場活潑的形象，十分認真地向我解釋。
看食譜，放幾匙不重要，重要的是讀懂料理的核心是什麼？
從經典菜色開始玩起的怡安，在熟練做法後，開始挖掘每道料理的重點，透過不斷地突破自己，享受著料理變化帶來的趣味。
例如，宮保雞丁最有趣的核心，是調味中的「荔枝味」，這並非水果的味道，而是酸比甜多一些的滋味。
怡安在一次次的料理中，去感受調味如何達到酸甜之間的平衡，到後來，甚至能細緻地去做出酸味的強調。
而現在的怡安，經典菜已是信手捻來，熟悉旨趣所在後，喜歡玩出新滋味的她，開始在家常料理中加入自己的想法。
在明白春捲的旨趣是「脆皮與濕潤燙口的內餡」後，怡安手上拿著難得的食材「山葵葉」，開始思索著如何突破原先的料理，做出經典春捲做不到的味道？
「春捲，傳統用勾芡的韭黃、肉絲，是想要清香的味道。但炸過之後，不一定會清香，山葵葉剛好補足了清香。」沒有食材要放多少、鹽糖要幾匙，怡安的腦袋是一座味道的資料庫。
每種味道之間該如何搭配？可以呈現出什麼樣的滋味？她了然於胸。
料理的味道、層次，就像是香水調香一樣，有前味、中味、後味。
了解經典料理的滋味組合，透過不同食材的加入，她就能在其中補足、加強、替換味道，做出自己喜歡的味道！
風格不需設計，是追求喜歡的味道
怡安的美食照中，總是能看到一種生活很舒服愜意的風格，從食器到擺盤，從光影到料理的顏色，一切都像被特別設計過，卻又是如此自然。
我忍不住問怡安：「料理、器物、攝影之間，是如何搭配，才能營造出這樣的氛圍呢？」
怡安以她爽朗的「哈哈哈」三字大笑回應我。
不正面回答我，先是提到「泡茶」這件事，每個人的動機不同，有些人被器具的美麗吸引，而怡安自己純粹是因為茶很好喝。
在追求「茶很好喝」的過程中，才發現，茶桌上擺放茶具的位置是有意義的，擺不好會影響沖茶的動作、時間上的掌握。
泡茶，追求核心是氣味，做料理也是。
器物是用來服務味道的，因為每個人喜歡的滋味不同，選物也會因此而有變化，造就出了大家眼中所謂的「風格」。
風格，是跟隨著喜好而得出的結果。
怡安家的廚房，清一色都是素色的器皿，因為她喜歡快炒類的料理，香辣的氣味，與怡安一樣奔放、有趣。
色彩多樣的快炒，若配上有花紋的盤子，視覺上反而會變得十分雜亂，削減了美味的程度。
飲食習慣也會影響風格，有些人喝湯時喜歡將鍋子留在廚房，舀一大碗到餐桌上。為了保溫，就會選擇較圓較厚的大碗與湯匙。
怡安則喜歡將鍋子放上桌，拿一只小小的碗，挖一顆丸子跟一點點湯，很快地將它吃完。因此器皿也較薄較小，以容易就口的小湯匙為主。
「所搜集的器皿，跟你喜歡的飲食有關，它就會長成某個樣子。」怡安一開始也會想嘗試買不一樣的碗盤杯具。但隨著時間一久，了解自己喜歡、習慣的飲食方式，慢慢地就會篩選出適合自己的食器。
做一件讓自己開心的事，跟怡安一起下廚去！
「開心就好！」是怡安給家常菜學員的一句話。
「從零開始學習是最有趣的，什麼都不會的時候，反而容易感到快樂。做料理也是，因為不管怎麼樣都會覺得自己做的好好吃喔！」尾音忍不住揚起，帶點撒嬌，怡安臉上是大寫的愉快。
與喜歡的日本作家向田邦子相似，怡安也以「任性」來形容自己。對於喜歡的東西，她總是一頭熱的栽進去，不受他人的意見所影響。
可以說是瀟灑，也可說是大膽，對於料理，她只專注於自己「快不快樂」，比起一般人在起步時，經常遇到的挫折感，她更專注在進步的愉悅。
料理是這樣，攝影、泡茶等興趣更是如此，沒有那麼多的比較與標準，只想著讓自己的生活更有趣，讓心情更快樂。
談到即將推出的料理線上課，怡安也希望大家能跟著她一起享受做菜的快樂，讓料理成為生活的調味劑。
只要喜歡就可以一直做下去。回頭一看，會發現自己已經很厲害了！
跟著怡安一起做一件喜歡的事情，探索家常菜料理的趣味開始！
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：