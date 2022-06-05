【專訪】飲食作家盧怡安：家常菜是一種很有趣的娛樂，為了滿足自己而做就會很有動力

文：KACY

照片中寧靜的日常風格，一道道令人垂涎欲滴的菜餚，這是飲食作家盧怡安的家常料理，是讓米其林國際主廚江振誠，都不禁懷念著簡單食材烹煮出的好味道。

做喜歡的事才會長久，也才能累積更多細節，最後長成自己喜歡的模樣。

不論是料理還是攝影，因著一份單純的「喜歡」，一路走到現在，怡安不僅不覺得疲倦，反而是是愈煮愈上癮。

現在的她經常在臉書上分享料理照片，擁有許多喜愛看她做菜的粉絲，更嘗試開設自己的刀工課，與更多人一起分享料理的喜悅。

對怡安來說，料理，就是一場娛樂自己的遊戲。從買菜到做菜，她沈浸其中，做出家人安心的味道，更變化出自己喜愛的滋味。

料理不僅是享受，更是一場有趣的遊戲

「我不會急著要去料理它，我會花很多時間看他，不會說立刻包起來放冰箱。」坐在一旁，以炙熱的眼光欣賞著食材。備菜，也是怡安在料理過程中，十分享受的一段時光。

我想告訴大家的是，家常菜是一種很有趣的娛樂。

今天想要怎麼切菜？想要如何搭配食材？這些都是怡安的家常娛樂。思索著如何透過刀工、蒸炒煮炸等烹調方式，去玩出自己喜歡的味道。

就像是遊戲打怪一樣，挑戰時間愈久、過程愈複雜的料理，其中的變化愈多反而愈好玩，成果出來後，也更有滿足感！

怡安更推薦大家，不僅可以一個人享受料理的私密時光，也可以與朋友一同下廚，或是與孩子一同體驗料理的過程。當一盤盤菜端上桌，煮出自己、家人喜歡的味道，便是很過癮。

料理，為了滿足自己而做，就會很有動力去做。

味道沒有對錯，只有符不符合自己的愛好，做出自己喜歡的味道，就是怡安的家常菜的精神！

讀懂食譜的美味秘訣，在家常菜裡玩出變化

在採訪的過程中，我發現了怡安家常菜如此美味的秘訣——「料理的旨趣」。

一開始聽到「旨趣」，說實在的，我只覺得好玄喔！看見我眼裡的疑惑，坐在對面的怡安，將綁起的馬尾鬆開，一改在攝影現場活潑的形象，十分認真地向我解釋。

看食譜，放幾匙不重要，重要的是讀懂料理的核心是什麼？

從經典菜色開始玩起的怡安，在熟練做法後，開始挖掘每道料理的重點，透過不斷地突破自己，享受著料理變化帶來的趣味。

例如，宮保雞丁最有趣的核心，是調味中的「荔枝味」，這並非水果的味道，而是酸比甜多一些的滋味。

怡安在一次次的料理中，去感受調味如何達到酸甜之間的平衡，到後來，甚至能細緻地去做出酸味的強調。

而現在的怡安，經典菜已是信手捻來，熟悉旨趣所在後，喜歡玩出新滋味的她，開始在家常料理中加入自己的想法。

在明白春捲的旨趣是「脆皮與濕潤燙口的內餡」後，怡安手上拿著難得的食材「山葵葉」，開始思索著如何突破原先的料理，做出經典春捲做不到的味道？

「春捲，傳統用勾芡的韭黃、肉絲，是想要清香的味道。但炸過之後，不一定會清香，山葵葉剛好補足了清香。」沒有食材要放多少、鹽糖要幾匙，怡安的腦袋是一座味道的資料庫。

每種味道之間該如何搭配？可以呈現出什麼樣的滋味？她了然於胸。

料理的味道、層次，就像是香水調香一樣，有前味、中味、後味。

了解經典料理的滋味組合，透過不同食材的加入，她就能在其中補足、加強、替換味道，做出自己喜歡的味道！

風格不需設計，是追求喜歡的味道

怡安的美食照中，總是能看到一種生活很舒服愜意的風格，從食器到擺盤，從光影到料理的顏色，一切都像被特別設計過，卻又是如此自然。

我忍不住問怡安：「料理、器物、攝影之間，是如何搭配，才能營造出這樣的氛圍呢？」

怡安以她爽朗的「哈哈哈」三字大笑回應我。

不正面回答我，先是提到「泡茶」這件事，每個人的動機不同，有些人被器具的美麗吸引，而怡安自己純粹是因為茶很好喝。

在追求「茶很好喝」的過程中，才發現，茶桌上擺放茶具的位置是有意義的，擺不好會影響沖茶的動作、時間上的掌握。

泡茶，追求核心是氣味，做料理也是。

器物是用來服務味道的，因為每個人喜歡的滋味不同，選物也會因此而有變化，造就出了大家眼中所謂的「風格」。

風格，是跟隨著喜好而得出的結果。

怡安家的廚房，清一色都是素色的器皿，因為她喜歡快炒類的料理，香辣的氣味，與怡安一樣奔放、有趣。

色彩多樣的快炒，若配上有花紋的盤子，視覺上反而會變得十分雜亂，削減了美味的程度。

飲食習慣也會影響風格，有些人喝湯時喜歡將鍋子留在廚房，舀一大碗到餐桌上。為了保溫，就會選擇較圓較厚的大碗與湯匙。

怡安則喜歡將鍋子放上桌，拿一只小小的碗，挖一顆丸子跟一點點湯，很快地將它吃完。因此器皿也較薄較小，以容易就口的小湯匙為主。

「所搜集的器皿，跟你喜歡的飲食有關，它就會長成某個樣子。」怡安一開始也會想嘗試買不一樣的碗盤杯具。但隨著時間一久，了解自己喜歡、習慣的飲食方式，慢慢地就會篩選出適合自己的食器。

做一件讓自己開心的事，跟怡安一起下廚去！

「開心就好！」是怡安給家常菜學員的一句話。

「從零開始學習是最有趣的，什麼都不會的時候，反而容易感到快樂。做料理也是，因為不管怎麼樣都會覺得自己做的好好吃喔！」尾音忍不住揚起，帶點撒嬌，怡安臉上是大寫的愉快。

與喜歡的日本作家向田邦子相似，怡安也以「任性」來形容自己。對於喜歡的東西，她總是一頭熱的栽進去，不受他人的意見所影響。

可以說是瀟灑，也可說是大膽，對於料理，她只專注於自己「快不快樂」，比起一般人在起步時，經常遇到的挫折感，她更專注在進步的愉悅。

料理是這樣，攝影、泡茶等興趣更是如此，沒有那麼多的比較與標準，只想著讓自己的生活更有趣，讓心情更快樂。

談到即將推出的料理線上課，怡安也希望大家能跟著她一起享受做菜的快樂，讓料理成為生活的調味劑。

只要喜歡就可以一直做下去。回頭一看，會發現自己已經很厲害了！

跟著怡安一起做一件喜歡的事情，探索家常菜料理的趣味開始！