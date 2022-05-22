「看進」畫作中隱藏的訊息：透過紫外線、紅外線、X光，逐步尋找畫作的祕密
我們想讓你知道的是
利用不同波長的光來尋找畫作的祕密，是一種不傷害畫作的方式，也被稱為藝術品的非破壞性科學檢測。雖然能讓我們快速了解畫作的基本狀況，但獲得畫作訊息的同時也會發現更多疑點，因此必須配合不同的檢測技術交叉比對分析結果，這往往也考驗著研究人員及修復師的知識底子與操作經驗。
文：吳宛瑜（台南市美術館研究典藏部副研究員，美術科學研究中心油畫修復師，西班牙瓦倫西亞理工大學歷史－藝術遺產科學修復博士）
- 許多畫作上的材料，都會對紫外線產生特殊反應。所以藉由紫外線燈的照射，修復師就能初步檢查這幅畫、分辨不同材質的顏料。
- 紅外線能穿過畫作的顏料層，且不同顏料對紅外線的吸收反射、穿透結果不同，能藉此讓我們辨別出顏料的差異性。
- X光能讓我們知道畫作內部構造、木板接榫方式、金屬釘排列等，也能藉由元素的「特性X射線」，得知被測物含有什麼元素，推測顏料成分。
你知道什麼是光譜嗎？其實「光」是一種電磁波（electromagnetic radiation），也是一種能量。而在電磁波譜（electromagnetic spectrum）中，包括了所有電磁波的可能頻率。物體所發射或吸收電磁波的頻率分布，就是該物體的電磁波譜。在不同領域的應用中，又可能有頻譜、光譜、能譜、質譜等不同名稱。
電磁波譜的頻率從低到高，分別為無線電波（radio waves）、微波（microwave）、紅外線（infrared,IR）、可見光（visible light）、紫外線（ultraviolet,UV）、X射線（X-ray）、伽瑪射線（gamma ray）。而其中的可見光就是我們眼睛所能看到的光，只占電磁波譜中一個很小的部分，波長範圍約為360～400奈米（nm）至760∼830奈米之間（圖一）。
當一束光線含有全部波長範圍的可見光，就會呈現出白色的光，而白光通過三稜鏡折射後，會分散為不同波長的光線，波長由長至短依序為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等顏色。
透過紫外線，分辨不同材質的顏料
紫外線的波長範圍落在10～400奈米之間。當電磁波在電磁波譜上愈遠離可見光波段區域，且波長變得愈短，能量則會愈強，對照射物體產生的影響也就愈高。因為紫外線的能量強，能破壞生物及物體的分子結構，所以可以用來殺菌，例如我們在日常生活中看到的紫外線消毒燈、紫外線消毒鍋等。
而它同樣能加速物體的裂解，使東西老化、損壞。如果人站在大太陽底下，太陽光中的紫外線會讓皮膚曬紅、曬傷；當人體受紫外線長期的刺激，也會提高細胞分子結構變異的可能性，甚至造成相關疾病，例如白內障、皮膚癌等。
除此之外，紫外線在我們生活中還有另一種用途，例如驗鈔筆、驗鈔燈。若以紫外線照射鈔票，可以看到鈔票發出螢光的顏色，這樣的過程稱為「光致發光」（photoluminescence）；而透過紫外線刺激物體而產生的螢光，則稱為紫外螢光（ultraviolet fluorescence）。由於不同物質受到紫外光刺激後，會有不同的紫外螢光反應，我們就可以使用這種特性，檢測、分辨畫作表面上的物質。
在畫作上有非常多種物質材料，都會對紫外線產生特殊反應，例如畫作的保護漆「凡尼斯」（varnish）及修復補色用的顏料「凡尼斯顏料」。藉由紫外線燈的照射，修復師就可以初步檢查這幅畫作是否有被塗上凡尼斯，過去有沒有被其他修復師補色過（圖二）。
此外，不同顏料也會有不同的螢光反應，例如鋅白（zin white）與鈦白（titanium white）在可見光底下都是白色，但鋅白在紫外線下會呈現淡淡的螢光黃色（圖三），而鈦白則會變暗（圖四）。透過物質對紫外線的不同反應，就能初步分辨這是兩種不同的材質。
透過紅外線，看見畫作下的底稿
紅外線波長範圍在0.76～1000微米（μm）之間，是比紅色光稍微長的電磁波。雖然人的眼睛看不到紅外線，但我們可以感覺到它的熱，所以紅外線也被叫做熱線。當電磁波愈遠離可見光波段區域，且波長變得愈長，穿透力也變愈強。
此外，紅外線也與我們的日常生活緊密相連，像是遙控器、簡報投影筆、夜視監視器、行車記錄器等，都利用了紅外線的功能，讓我們在遠距離就可操控家電或在夜晚透過攝影功能看清楚物體。也因為所有物體都會發出紅外線電磁波，透過這樣的原理，紅外線還能應用在額溫槍、紅外線熱顯像儀等設備，用於測量物體的溫度。
不過因為它是不可見光，所以我們必須藉由特殊的攝影儀器，才能觀察紅外線照射過後的結果。另外，也因為紅外線具有「穿透」的特性，因此以紅外線照射畫作時就能穿過顏料層，將顏料底下的訊息傳回攝影設備，使我們看到藏在畫作顏料下面的影像（圖五）。
當紅外線穿透過顏料層後，根據不同的顏料會有不同吸收及反射結果，造成穿透的效果不同。例如群青（ultramarine）在可見光底下都是藍色，但「天然群青」（natural ultramarine）在紅外線下會呈現透明，而「人造群青」（artificial ultramarine）卻是不透明的。因此，透過物質對紅外線的反應不同，就能初步辨別出它們的差異性（圖六、七）。
透過X光，看進畫作內部
X射線的波長在0.01～10奈米之間，是一種由德國物理學家侖琴（Wilhelm Conrad Röntgen）於西元1895年，做實驗時所發現的未知射線，能穿透多種物質。因為這種射線肉眼不可見，當時他也不知道它是什麼，就以數學家常用來代表未知數的「X」為名，將此神奇的光叫做X射線。
X射線在醫學及工業領域的應用廣泛，特別是在病理診斷和治療上受了很大的恩惠。X射線的發現不僅為人類科學發展開啟新的篇章，且侖琴也因此得到世界上第一個諾貝爾物理獎。
萬物都是由原子組成，原子的中心有原子核，而原子核周圍則環繞著許多電子，這些電子對Ｘ射線來說就如同路障一樣，X射線行經時若撞到電子便會損失能量。原子序較高的物質，其原子核周圍會環繞更多電子，當X射線通過時，會因為路障的密度或數量增加，因此較容易被阻擋而降低穿透率。換言之，增加物質的厚度也會有一樣的效果。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。