人人實現綠能投資，太陽人全力達陣

淨零碳排、承諾使用再生能源，已是全球大勢，國際品牌客戶開始要求全球供應商提供製程使用再生能源的認證，促使台灣企業陸續加入國際再生能源倡議組織RE100，想方設法使用百分之百再生能源，供給所需的電力，確保國際競爭力。

處在國際大公司供應鏈中的台灣代工廠，對綠電需求殷切，加上政府積極推動再生能源政策，帶動適合全民參與的「全民電廠」新經濟模式，逐漸蓬勃發展。因此，人人都可以在台灣投資全民電廠，獲得穩健的賣電收益，並為地球減碳盡一份心力。

太陽人全民電廠與關愛之家共同創造環境、經濟、公益的共贏。 photo credit : 太陽人全民電廠

平台投資便利，享有二十年穩健收益

然而，一般普羅大眾不懂太陽能發電的專業知識，也沒有自備屋頂架設太陽能板，這樣要如何加入全民電廠的行列？為了讓大家方便、快速成為太陽能的綠電投資者，太陽人全民電廠提供綠能發電廠認購平台，並透過一站式的服務，從建置到維運都由太陽人一手包辦，讓投資者不需自備屋頂或專業知識，即能以單片太陽能板為單位，認購屬於自己的太陽能板，輕輕鬆鬆成為電廠的包租公、包租婆，將綠電賣給台電，獲得年收益率約六至八%的二十年穩健收益。

太陽人經營全民電廠，已有多年經驗，從2013年起，於日本成立太陽人全民電廠，陸續在長崎縣、佐賀縣、大分縣、鹿兒島縣等地，興建個人投資型太陽能電廠，並首創單位分割制度，降低投資門檻，讓賣電投資更加容易而簡單。

一六年時，太陽人帶著在日本打下的豐富經驗，擴大在台灣的營運規模，成立宏威環球事業，正式開始推動台灣太陽人電廠加盟，以太陽能板或整座電廠為單位，開放更低的投資門檻，使得所有人都有機會成為電廠老闆，在安全穩定的基礎上，獲得長期的被動收益。之後，太陽人還與台灣各地學校合作，建置太陽能屋頂及風雨球場，在節能減碳的同時，又能造福鄉里學子。

細數太陽人的電廠建置實績，目前在台灣及日本兩地已建立超過兩百座以上的太陽能電廠，吸引四千六百名以上的參與者，創造出近三・四億元的電廠規模，累積發電量八百五十萬千瓦，獲得發電收益達四千多萬元，並減少逾四百六十七萬公斤的二氧化碳，相當於一百三十座大安森林公園的減碳量。

桃園天空社區型電廠。photo credit : 太陽人全民電廠

日光循環公益，眾人齊心發揮正向影響力

由於太陽人為節能減碳及能源轉型做出更多貢獻，榮獲經濟部、中小企業處、台灣經濟研究院的多重肯定，獲選為焦點新創最具潛力團隊，並且也是國發會指定新創事業、政府SBIR計畫指定輔導企業。太陽人並和台灣各領域的社福機構進行合作推動日光循環公益電廠專案，以達成正向經濟、環境永續及社福公益的共贏。

透過綠電銷售可獲得20年穩健收益的優勢，提供給社福機構長期的經濟援助，如照顧嚴重疾病及弱勢兒童的關愛之家（財團法人台灣關愛基金會）、關懷流浪動物的讓浪吃飽集食平台、社團法人中華民國唐氏症關愛者協會及勵馨基金會等社福組織都是太陽人日光循環公益專案的合作單位。

一站式服務，保險保固又安心

值得一提的是，太陽人的一站式服務，堅持不委外經營，而是以日本職人技術、台灣在地深耕為念，從電廠物件的申請開發、建置，到後期的維運管理，都由自家的專業技術團隊全程負責，並提供完整的保險保固、安心的銀行第三方金流系統，使電廠投資者可無後顧之憂，輕鬆成為能源置產者。

再者，太陽人除了線下實體的服務外，也因應市場主流，推出強調快速、便利、資訊流通的線上認購模式，努力提升顧客的信任度與滿意度，讓每一位太陽人的投資者都能夠高枕無憂，輕鬆地賺取賣電收益。

一甲中學電廠。 photo credit : 太陽人全民電廠

例如，太陽人設計的網站平台、手機APP，提供給每位投資者專屬的帳號，方便投資者透過電腦、手機，即能隨時輕鬆下單、查看賣電收益，以及電廠即時現況等。而這些資料均透明、可視，若日後投資者有資產變現的需求，也可將手上持有的太陽能板交付到平台上，委託專員進行釋出轉讓，大幅提升資產變現的靈活性。

太陽人考量有許多民眾不熟悉綠電投資，為了讓他們更加了解全民電廠的運作模式，特地提供「三十天免費體驗電廠收益」的服務，以目前真實已經在發電的電廠作為體驗電廠，讓民眾以十片太陽能板為單位，透過平台或APP，直接看到三十天的實際發電情況，最後太陽人會將民眾在三十天體驗中所獲得的收益以日光幣優惠的形式發放，讓民眾感受有收益可領的好處，並可在日後認購電廠時進行費用的折抵。

響應聯合國永續發展目標SDGs，永續影響力投資ESG的環境倡議，台灣也訂立了在2050年前達成碳排淨零的目標，透過太陽人全民電廠的一站式服務及共享經濟模式，一般民眾也能輕鬆參與能源轉型搶佔綠能商機，在節能減碳的過程中還能創造正向的經濟收益，達成環境與經濟的共贏。