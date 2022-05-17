本土新增6萬5794例，38例死亡：即日將限縮住院資格、18日起65歲以上快篩陽性即為確診

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增6萬5833例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬5794例本土個案、39例境外移入（18例為航班落地採檢陽性）以及38例死亡；本土個案分佈最多為新北市1萬8400例、其次是桃園市1萬184例，再來是臺北市9772例。

死亡新增38例：2名30多歲女性未打疫苗，具癌症病史染疫後死亡

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增38例本土病例死亡個案中，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無接種過任何疫苗，死亡個案以高齡為主，最高是90多歲，另外共有17位超過80歲。

另外，羅一鈞提到，死亡個案中有2例年紀較輕僅30多歲，皆有癌症病史、未接種過疫苗，染疫後分別合併呼吸衰竭與癌症不幸過世，另一位未接種疫苗的40多歲男性，本身具有糖尿病、高血壓病史，染疫後合併心肺衰竭死亡。

Photo Credit:指揮中心

即日起限縮住院資格：醫院僅收治中重症，檢疫所或旅館收治年長者、孕婦為優先

為確定病例輕重症分流收治原則，以利保全醫療量能，指揮中心宣布即起限縮住院資格，指揮官陳時中表示，對於住院最主要的修訂取消了原先剛性年齡限制，回到專業醫療的判定，讓住院的資源以中/重症或是醫師認為有必要收治的患者為主。

一、醫院：中/重症及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者，收治住院。

二、加強版集中檢疫所/防疫旅館：年齡70歲(含)以上、年齡65-69歲獨居、懷孕36週（含）以上、出生未滿3個月且有發燒、出生3-12個月且高燒（>39度）、或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀/輕症確診者，收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。

三、居家照護：年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件之無症狀/輕症確診者，採居家照護。不符合居家照護健康條件之無症狀/輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

四、加強版集中檢疫所／防疫旅館綠色通道：為提供收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館的高風險確診者，例如懷孕36週（含）以上、出生未滿3個月且有發燒、出生3-12個月且高燒超過39度者等之緊急就醫需求，設置加強版集中檢疫所/防疫旅館緊急後送就醫綠色通道，提供緊急生產及兒童等就醫需求，以保障病人安全。

五、醫院下轉原則：經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，倘符合「COVID-19確診個案居家照護管理指引及應注意事項」居家照護之健康條件，則下轉返家進行居家照護至隔離期滿；若未符合居家照護之健康條件者，則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館。確診者所需「嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療通知書」或「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」等行政表單，得由醫院通知衛生局補行開立。

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18日起65歲以上快篩陽性，經醫事人員確認即為確診

指揮中心考量到長者染疫後易產生嚴重併發症或死亡高風險，並希望儘速給予此類個案抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，因此諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義。

宣布自5月18日起，65歲（含）以上長者，無論是否為居家隔離/檢疫或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診。

65歲（含）以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片就近至醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認，屬於居家隔離/居家檢疫/自主防疫之長者仍可委請親友協助前往醫療院所或採遠距方式辦理。

也可透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認，經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。

Photo Credit:指揮中心

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範