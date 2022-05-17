本土新增6萬5794例，38例死亡：即日將限縮住院資格、18日起65歲以上快篩陽性即為確診
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本土確診個案新增6萬5794例、死亡增38例；指揮中心宣佈即日起醫院僅收治中重症，檢疫所或旅館收治年長者、孕婦為優先。另外，18日起65歲以上快篩陽性，經醫事人員確認即為確診。
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增6萬5833例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬5794例本土個案、39例境外移入（18例為航班落地採檢陽性）以及38例死亡；本土個案分佈最多為新北市1萬8400例、其次是桃園市1萬184例，再來是臺北市9772例。
死亡新增38例：2名30多歲女性未打疫苗，具癌症病史染疫後死亡
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增38例本土病例死亡個案中，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無接種過任何疫苗，死亡個案以高齡為主，最高是90多歲，另外共有17位超過80歲。
另外，羅一鈞提到，死亡個案中有2例年紀較輕僅30多歲，皆有癌症病史、未接種過疫苗，染疫後分別合併呼吸衰竭與癌症不幸過世，另一位未接種疫苗的40多歲男性，本身具有糖尿病、高血壓病史，染疫後合併心肺衰竭死亡。
即日起限縮住院資格：醫院僅收治中重症，檢疫所或旅館收治年長者、孕婦為優先
為確定病例輕重症分流收治原則，以利保全醫療量能，指揮中心宣布即起限縮住院資格，指揮官陳時中表示，對於住院最主要的修訂取消了原先剛性年齡限制，回到專業醫療的判定，讓住院的資源以中/重症或是醫師認為有必要收治的患者為主。
一、醫院：中/重症及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者，收治住院。
二、加強版集中檢疫所/防疫旅館：年齡70歲(含)以上、年齡65-69歲獨居、懷孕36週（含）以上、出生未滿3個月且有發燒、出生3-12個月且高燒（>39度）、或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀/輕症確診者，收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。
三、居家照護：年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件之無症狀/輕症確診者，採居家照護。不符合居家照護健康條件之無症狀/輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。
四、加強版集中檢疫所／防疫旅館綠色通道：為提供收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館的高風險確診者，例如懷孕36週（含）以上、出生未滿3個月且有發燒、出生3-12個月且高燒超過39度者等之緊急就醫需求，設置加強版集中檢疫所/防疫旅館緊急後送就醫綠色通道，提供緊急生產及兒童等就醫需求，以保障病人安全。
五、醫院下轉原則：經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，倘符合「COVID-19確診個案居家照護管理指引及應注意事項」居家照護之健康條件，則下轉返家進行居家照護至隔離期滿；若未符合居家照護之健康條件者，則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館。確診者所需「嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療通知書」或「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」等行政表單，得由醫院通知衛生局補行開立。
18日起65歲以上快篩陽性，經醫事人員確認即為確診
指揮中心考量到長者染疫後易產生嚴重併發症或死亡高風險，並希望儘速給予此類個案抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，因此諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義。
宣布自5月18日起，65歲（含）以上長者，無論是否為居家隔離/檢疫或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診。
65歲（含）以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片就近至醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認，屬於居家隔離/居家檢疫/自主防疫之長者仍可委請親友協助前往醫療院所或採遠距方式辦理。
也可透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認，經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
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浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
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這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
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